Ustanovljena je bila mednarodna fundacija za promocijo sredozemske prehrane. Mednarodna fundacija za sredozemsko prehrano (IFMeD) je registrirana v Londonu v Združenem kraljestvu in želi združiti institucije, univerze in raziskovalna središča iz različnih držav ter akterje iz zasebnega sektorja in potrošnike, ki jih zanima promocija. mediteranska prehrana.

Lluis Serra-Majem, predsednik IFMeD navaja na spletni strani fundacije, Da ​,war"kljub Unesco je priznal sredozemsko prehrano kot nesnovna kulturna dediščina v nekaterih sredozemskih državah zaradi gospodarskih omejitev, s katerimi se sooča Evropa od leta 2008, spoštovanje tega prehranskega vzorca upada. Zato je bistveno izboljšati sredozemsko prehrano kot zdrav in trajnosten življenjski slog [ sic], ki ga prilagaja trenutnim družbeno-ekonomskim in kulturnim spremembam ter ga ohranja in ponovno potrjuje kot nesnovno kulturno dediščino človeštva.

Cilj IFMeD je združiti multidisciplinarno znanje in strokovnost ter delovati kot možganski tank za analizo, potrditev in razširjanje ustreznih znanstvenih študij o sredozemski prehrani. Fundacije izjavo o poslanstvu kaže na potrebo po a ​,war"transnacionalni znanstveni porok«, ki je nad lokalnimi in nacionalnimi interesi, da bi promovirali mediteransko prehrano kot zdrav in trajnosten življenjski slog.

To je izjavil Sandro Dernini, generalni sekretar IFMeD ​,war"obstaja potreba po novem interdisciplinarnem in medkulturnem premisleku za revitalizacijo sredozemske prehrane. Zato je lahko IFMeD idealno mednarodno mesto za spodbujanje te spremembe z delovanjem za rekonstrukcijo trajnostnega prehranskega kulturnega konteksta za zdravo prehrano, ki je bolj primerna za trenutni čas in za vse ljudi.