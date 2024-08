Nove rešitve za ravnanje z odpadno vodo iz mlinarjev oljk

V bistvu iz oljke pri mletju prideta dve stvari: olivno olje in voda. Vemo, kaj storiti z oljem. Po drugi strani je upravljanje z vodo občutljiv in drag izziv.



Ravnanje z odpadnimi vodami ostaja kritičen in nerešen problem, zlasti v regijah, kjer se proizvajajo ogromne količine.

Vendar pa ti stranski proizvodi vsebujejo tudi fenolne spojine, ki so priznane po svojih protivnetnih in protimikrobnih lastnostih.

Zato je bilo raziskanih več pristopov za pridobivanje bioaktivnih kemikalij iz odpadnih voda oljčnih mlinov, da bi jih izkoristili za farmacevtsko, prehransko in kozmetično uporabo.

O a raziskave o stranskih proizvodih oljčnega olja koordinira prof. Maurizio Servili z Università di Perugia.

Giuseppe Di Lecce (Foto: NYIOOC)

Zdaj pa še en Italijan študijo o možnih obdelavah in aplikacijah za odpadno vodo oljčnih mlinov (OMW) so izvedli dr. Giuseppe Di Lecce in kolegi raziskovalci (Alfredo Cassano, Alessandra Bendini, Carmela Conidi, Lidietta Giorno in Tullia Gallina Toschi) na Univerzi v Bologni.

Raziskovalci poudarjajo, da sestava OMW kaže veliko variabilnost, odvisno od več parametrov, kot so sorta, čas spravila in tehnologija pridobivanja olja.

OMW so temne tekoče odpadne vode, za katere so značilne visoke koncentracije organskih spojin, vključno z organskimi kislinami, sladkorji, tanini, pektini in fenolnimi snovmi, zaradi katerih so fitotoksične in zavirajo delovanje bakterij.

Po onesnaženosti je en kubični meter OMW enak 100 – 200 kubičnim metrim gospodinjske kanalizacije. Njegovo nenadzorovano odlaganje v vodne zbiralnike vodi v hude težave za celoten ekosistem.

V Di Leccejevi študiji so bile odpadne vode oljčnega mlina obdelane, da se ocenijo značilnosti frakcij permeata in retentata, ki jih proizvaja integriran membranski sistem, ki deluje pri dveh različnih faktorjih prostorninske koncentracije.

Raziskovalci so ocenili učinek dveh korakov membranske filtracije (mikrofiltracije in nanofiltracije) na vsebnost kemične potrebe po kisiku, suho snov, senzorično kakovost, fenolne spojine in antioksidativno aktivnost permeata in zadržanih vzorcev.

Dvojna obdelava mikrofiltracije in nanofiltracije je ustvarila čist, tekoč izdelek, ki ga je mogoče reciklirati kot procesno vodo, in retentirane frakcije z nizko molekulsko maso, ki kažejo pomembno koncentracijo fenolnih spojin. Odvisno od stopnje čistosti in posebnih senzoričnih lastnosti so ti lahko namenjeni obnovitvi molekul z antioksidativnim delovanjem ali pa se lahko uporabljajo v različnih sektorjih, kot so proizvodnja gnojil, prehrana živali ter živilska in farmacevtska industrija.

Integrirani proces se je izkazal za veljaven pristop za proizvodnjo fenolnih izvlečkov, ki so dragoceni za več panog, rezultati študije pa kažejo, da obstaja ​,war"trajnostna hipoteza ​,war"običajna industrijska praksa", ki jo je mogoče vključiti v trenutne postopke pridobivanja olja za čiščenje vode in pridobivanje fenolnih spojin z visoko dodano vrednostjo.

Raziskava je bila predstavljena na srečanju o tehnoloških inovacijah v Kalabriji na poskusni postaji Regionalne agencije za razvoj kmetijstva v Gioia Tauro, ki ga je organiziral Apor (združenje proizvajalcev oljčnega olja Kalabrije) v sodelovanju z regijo Kalabrija, univerzo iz Bologne in Inštitut za membransko tehnologijo na Univerzi v Kalabriji v Rendeju.