Organsko zdravljenje kaže obljubo proti Xylella

Spremljali smo razvoj skozi leta študije za zadrževanje Xylella fastidiosa (Xf) bakterije, ki jih vodi direktor raziskav Centra za oljke, sadna drevesa in citruse Sveta za kmetijske raziskave in analize kmetijske ekonomije (CREA) v Romi in Caserti, Marco Scortichini, v sodelovanju z drugimi italijanskimi raziskovalnimi ustanovami, vključno z Univerzo v Salento v Lecceju in Oddelek za kmetijstvo ZDA za kmetijske raziskave v Kaliforniji.

Raziskava je bila izvedena za oceno, tako in vitro kot na terenu, baktericidno aktivnost patentirane spojine, ki vsebuje cink in baker, s citronsko kislino hidracidami za nadzor fitopatogena.

Preliminarne ugotovitve raziskave so bile predstavljene pred dvema letoma med a seminar v organizaciji MOK, končni rezultati pa so bili pred kratkim objavljeni v recenzirani reviji, posvečeni patologiji rastlin, Phytopathologia Mediterranea.

Marco Scortichini

Raziskovalci so izvedli triletno terensko preskušanje v oljčnem nasadu v Veglieju v provinci Lecce, ki je vseboval odrasli oljki Cellina di Nardò in Ogliarola salentina, ki sta bili pred poskusom uradno razglašeni za okužene s Xylella fastidiosa subsp. pauca in je pokazal simptome sindrom hitrega upadanja oljk (OQDS ali CoDiRO).

"Eksperimentalni terenski testi so temeljno jedro raziskave, saj nam omogočajo razumevanje delovanja pojava, zelo pomembna faza pa je kasnejša izvedba poskusa, ki nam je v tem primeru dal spodbudne rezultate,« je dejal Scortichini. ​,war"Zdaj nekateri kmetje na okuženih območjih trenutno sledijo našemu protokolu kot prakso za zajezitev bolezni."

Raziskovalka je povedala, da so pridelovalci prostovoljno prosili, da sledijo postopku, potem ko so se udeležili predkazenskih sestankov, saj je njihov oljčni nasad imel močne simptome bolezni. Zato so aprila 2016 začeli izvajati protokol, tako da so najprej odstranili dele oljk, ki so bili prizadeti zaradi izsušitve, nato pa obdelali.

"Trenutno so njihove oljke polne oljk v odličnem zdravju,« je opazil Scortichini. ​,war"Na primer, pred dvema tednoma smo v nekaterih primerih prešteli 16-18 oljk v razvoju na 12- do 13-centimetrski veji."

Vsako leto med poskusom, od začetka aprila do oktobra, smo spojino nanesli s šestimi razpršili na krošnje oljčnih dreves. Rezultati raziskav so pokazali, da je spojina zmanjšala resnost simptomov pri obeh kultivarjih. Medtem ko je večina neobdelanih dreves umrla do konca preskušanja, so vsa obdelana drevesa preživela z dobrim vegetativnim statusom, glede na NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), kot je bilo zabeleženo v začetku oktobra 2017.

Kvantitativni PCR v realnem času (Polymerase Chain Reaction) je potekal od junija 2016 do septembra 2017 po uradnih postopkih, ki jih je vzpostavila Evropska in sredozemska organizacija za varstvo rastlin (EPPO). Analiza je pokazala statistično značilno zmanjšanje gostote celic Xylella fastidiosa v listih obdelanih dreves.

Oljka v polni pridelavi v tretjem letu poljskega poskusa

"Zmanjšanje bakterije ni nemogoče – soobstoj je nekaj, kar je mogoče doseči,« je povedal Scortichini. Olive Oil Times novinar, Cain Burdeau v tretji člen njegove preiskovalne serije o Xylelli.

Kot pravi naš raziskovalec, je bakterija prisotna na ogromnem območju, zato je v tem trenutku edina rešitev, da se naučimo živeti z njo. ​,war"V ta namen smo razvili metodo, ki je namenjena spodbujanju vitalnega ravnovesja oljk in ozemlja, vključno s tlemi,« je poudaril in dodal, da se jim zdi temeljno ponovno vnašanje stabilizacijskih dejavnikov v okoljski sistem z razvojem ekološke in trajnostne prakse.

(Nadaljnja razprava se nanaša na nasprotovanje tovrstnemu pristopu tisti, ki vidijo rešitev za Xf v pesticidih.

"Zato obetavni rezultati, ki smo jih dosegli, kažejo na celovito gospodarjenje, ki vključuje redno obrezovanje oljk; brananje tal proti koncu zime in začetku pomladi, da se zmanjša populacija prenašalcev žuželk, ki preživijo na plevelu; in škropljenje s to spojino na kronah oljk od pomladi do konca jeseni bi lahko učinkovito obvladovalo bolezen,« je zaključil Scortichini.