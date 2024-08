Sredi nemirov se Edirne pripravlja na 655. Kirkpinar

Medtem ko se Turčija spopada s poskusom državnega udara in nasilnimi dogodki, ki so izbruhnili iz njega in je povzročilo 161 mrtvih in 1,440 ranjenih, ni napovedi, da bi preložili 655th Kırkpınar turnir v rokoborbi z olivnim oljem.

Tradicionalno tekmovanje bo še vedno potekalo med 18. in 24. julijem v Edirnu. Na 20th, bodo koncerti znanih turških pevcev Sertab Erener in Hüsnü Şenlendirici. Poleg glasbe bo potekalo tradicionalno kuharsko tekmovanje, ljudski plesi in lokostrelski festival, ki bo dopolnil tekmovanje v rokoborbi.

Občina Edirne bo nagradila 216,000 turških lir oziroma 71,524 dolarjev v ameriških dolarjih, ki so v Turčiji v porastu od poskusa državnega udara.

Čeprav ni bilo napovedi o odpovedi ali preložitvi turnirja, se človek ne sprašuje, ali bo glede na trenutno stanje v državi potekal brez zapletov.

Prebivalci mesta Edirne, ki gosti dogodek, so sinoči na ulicah protestirali in izrazili svoje odzive na dogajanje, ki se dogaja.

Po vsej državi se vsako leto organizira več kot 50 turnirjev v rokoborbi z olivnim oljem, ki zaznamujejo izrazito uporabo izdelka. Med številnimi turškimi rokoborskimi turnirji je Kirkpinar je najbolj znan s številnimi miti, ki ga obkrožajo.

Lani Orhan Okulu iz Antalije je bil zadnji moški, ki je stal, domov odnesel želeni zlati pas in naziv glavni rokoborec (glavni rokoborec).

Borba z oljem v Edirnu se je začela v osmanski dobi. Po eni legendi, ko je Orhan Ghazi načrtoval invazijo na Rumelijo, se je vojska ustavila blizu Samone, ki danes leži znotraj meja Grčije. Štirideset moških se je začelo z rokoborbo, kot so se običajno ukvarjali v remisijah. Po mnogih urah sta dva moška ostala stati in nadaljevala dvoboj. Nobeden od njiju ni mogel premagati drugega.

Ob drugi priložnosti se je isti par spet začel z rokoborbo, tokrat na travniku pri Edirnu. Borili so se ves dan in nadaljevali vso noč, obsijani s svečami in lučkami. Borili so se dobesedno do smrti. Njihovi prijatelji so jih na koncu pokopali pod smokvino.

Ko so leta pozneje obiskali isti kraj, so videli izvir, kjer so poginili njuni prijatelji, ki obilno teče. Od tega dne se je območje imenovalo Kirkpinar, kar pomeni ​,war"štirideset pomladi« v turščini. V naslednjih letih se je turnir v rokoborbi z oljem spremenil v uradno tradicijo, ki jo je razglasil sultan.

Letos naj bi se udeležilo več kot 2,000 oljnih rokoborcev, ki si bodo na tekmovanje podrli okoli 2,000 kilogramov olivnega olja, pripravljenega za tekmovanje, zaradi česar je njihova koža spolzka, da jih je težje prehiteti.

Desno roko bodo najprej potopili v posodo, polno olja in vode, si jo podrli po levih ramenih, prsih, roki in uzda, tradicionalna oblačila za festival. Nato bodo storili enako z levimi rokami. Ko se bo borba začela, bodo lahko vzeli več olja od spremljevalca, ki bo hodil po igrišču z vrčem.



Posodobitev 18. julij 2016: Organizatorji so danes sporočili, da bo festival v zvezi z rokoborbo odpovedan. Turnir bo potekal po načrtih.