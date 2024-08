Programska oprema za izboljšano vrednotenje oljčnega olja, razvita v Španiji

Citoliva

Raziskovalna skupina na Univerzi v Jaénu v Španiji je razvila nov programski program, namenjen vrednotenju in razvrščanju ekstra deviška oljčna olja.

Inovativna programska oprema naj bi bila preboj v procesu senzorične ocene oljčnega olja in je skupno sodelovanje med univerzitetnim podjetjem za tehnologijo oljčnega olja. Citoliva, CM Europe SL Podjetje za laboratorije in računalniški inženiring MENGISOFT.

Po mnenju članice raziskovalne skupine Macarena Espinilla bo nova programska oprema močno izboljšala senzorično vrednotenje deviških oljčnih olj z zmanjšanjem časa in stroškov, povezanih s postopkom.

Programska oprema bo delovala tako, da bo poenostavila postopek ocenjevanje oljčnega olja, ki omogoča individualno spremljanje razvoja različnih degustatorjev za različne vzorce in seje v realnem času. Posege za odpravo odstopanj organoleptičnih lastnosti lahko nato izvede vodja panela.

Programska oprema ima tudi možnost načrtovanja degustacija olivnega olja seje, upravljajo ocene olja in ustvarjajo končna poročila ter tako nudijo nadaljnjo optimizacijo procesa.

Program omogoča uporabo metodologije ocenjevanja, ki jo je določil Mednarodni svet za oljke za senzorično razvrščanje oljčnega olja, lahko pa se uporablja tudi z novimi metodami ocenjevanja, ki jih je razvila skupina, ki so trenutno v fazi ocenjevanja.

Metoda temelji na ​,war"mehki logični sistem,« matematična logika, ki je zasnovana tako, da se odloča, kot bi človek, ob upoštevanju vseh razpoložljivih informacij in sprejemanju najboljše odločitve na podlagi tega vnosa. Ta inovativni model za senzorično ocenjevanje je predstavljen kot alternativa trenutnemu modelu Mednarodnega sveta za oljke in naj bi olajšal izboljšave na področjih obdelave informacij, degustacije in usposabljanja ocenjevalcev, hkrati pa ohranil učinkovitost rezultatov.

Upamo, da se bo novi model za senzorično vrednotenje izvajal z novo programsko opremo, da bi dodali vrednost industrija oljčnega olja z izboljšanjem trženjskih procesov in povečanjem konkurenčnosti podjetij v panogi.

Novi program je poleg modela senzorične ocene del projekta, ki ga financira Ministrstvo za gospodarstvo, inovacije in znanost Sveta Andaluzije.