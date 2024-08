Uvozniki NYT Piece imenujejo 'obrekljiv', Mueller pa 'zgrožen'

Oglejte si tudi:Infografika o goljufijah z olivnim oljem NY Times

Trgovska skupina ameriških uvoznikov oljčnega olja je razstrelila New York Times za ​,war"obrekljiv in netočen« prispevek o ponarejanju oljčnega olja v Italiji. in Extra devištvo avtor Tom Mueller je rekel, da je ​,war"zgrožen«, da je bil naveden kot vir članka.



Nisem imel nobenega prispevka o vsebini, preverjanju dejstev itd. Želim si, da bi imel. - Tom Mueller

Eryn Balch, izvršna podpredsednica Severnoameriškega združenja za oljčno olje, je v pismu javnemu uredniku New York Timesa zapisala: ​,war"Šokiran sem nad tem obrekljivim člankom o italijanskem ponarejenju oljčnega olja. Ta del je prepreden z napačnimi izjavami, predstavljenimi, kot da so dejstva."

"Ker so meje med novinarstvom, ki temelji na dejstvih, in anekdotskim pripovedovanjem zgodb, ki so v spletnih medijih vse bolj zabrisane, se morajo bralci lahko zanesejo na verodostojne institucije, kot je The New York Times, da ločijo oboje,« je zapisal Balch. ​,war"Ker niste pregledali dejanskih izjav v tem članku, je vaša blagovna znamka, ki ji zaupate, postala izhod za samozaposlene tržnike."

Tom Mueller

New York Times je ponudil a slideshow z naslovom ​,war"Ekstra deviški samomor,« ki je predstavil 15 kartic o procesu obsežnega ponarejanja v industriji oljčnega olja v Italiji. Članek je v soboto objavil ilustrator New York Timesa Nicholas Blechman in kot edini vir navaja Muellerja.

Bechman je umetniški direktor revije The New York Times Book Review. Ni novinar Timesa.

V e-poštnem sporočilu je Mueller rekel, da ​,war"vedel nič« o delu Times in je bil ​,war"zgrožen«, da je bilo pripisano njegovo ime. ​,war"Z avtorjem sva se na kratko pogovorila po telefonu in izmenjala sva e-pošto, v obeh sem mu dal splošne informacije o industriji oljčnega olja in ga usmeril v smeri več informacij.«

Vendar je Mueller kmalu po objavi članka čestital Blechmanu v tvitu:

Do zdaj se je del delil po vsem svetu in ga pobralo nešteto spletnih publikacij. Spletna stran New York Timesa ga je v nedeljo uvrstila na tretje mesto med članki, ki so bili najbolj poslani po elektronski pošti.

Nicholas Blechman

O grafični, ki ga je New York Times imenoval ​,war"interactive« kljub temu, da bralci niso mogli komentirati, je vseboval več izjav, ki so s svojimi netočnostmi vznemirile strokovnjake v panogi in spodbudile še eno razpravo o industriji, ki je vsaj tako polna napačnih informacij kot goljufij.

Na eni od kart v seriji je pisalo: ​,war"približno 69 odstotkov oljčnega olja, ki je naprodaj v ZDA, je obdelanega.” Domnevno se je nanašalo na Študija UC Davis iz leta 2010 ki je ugotovilo, da so vzorci desetih uvoženih blagovnih znamk z oznako ekstra deviško v treh kalifornijskih supermarketih (ni ravno nacionalno vzorčenje) podstandardne — ne da so bili namerno ​,war"zdravniško."

Druga ilustracija je namigovala, da se italijanska policija zanaša samo na senzorično testiranje, kemične analize pa zavrača kot ​,war"enostavno ponarediti." in ​,war"veliko proizvajalcev v Italiji s svojimi rafinerijami ​,war"redno preganjani,« se kljub temu lahko izognejo pregonu, kot piše Times, zahvaljujoč svojim ​,war"povezave z močnimi politiki« — stereotip, ki ga strokovnjaki imenujejo prenapihnjen in brez stikov.

Zdi se, da se je Bechman znašel na udaru kritik zaradi članka, saj je tvitnil, da prejema pisma italijanskih kemikov, medtem ko je bralce spomnil, ​,war"Sem samo ilustrator.”

Prejemanje pisem o jedrski magnetni resonanci oljčnega olja od italijanskih kemikov. Basta! Sem samo ilustrator. — Nicholas Blechman (@nblechman) Januar 28, 2014

V prejšnji tvit, se je Blechman zahvalil Muellerju in trem drugim ilustratorjem za pomoč pri projektu.

New York Times se na prošnjo za komentar ni odzval.

Časovnica infografike goljufij o oljčnem olju New York Timesa