Po naraščajočem svetovnem trendu ocenjevanja in nadzora kakovosti oljčnega olja je avstralska veriga supermarketov Coles objavila, da bodo vsa oljčna olja njene zasebne blagovne znamke v skladu z Avstralski standard za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin do konca leta 2012.



Trdili so, da ne morejo narekovati, kaj počnejo njihovi dobavitelji, kar mislim, da je smeti - Lisa Rowntree, Avstralsko združenje oljk

Ker v državi trenutno ni obveznih kontrol za oljčno olje, je Colesovo sprejetje avstralskega standarda, ki uporablja merila za čistost in kakovost, prostovoljno. Avstralski standard je bil ustanovljen leta 2011 kot skupna pobuda med zainteresiranimi stranmi v industriji in skupino za zagovarjanje potrošnikov CHOICE, da se zagotovi natančno označevanje in metode testiranja. Avstralski standard prepoveduje uporabo votlih izrazov, kot so ​,war"čista," ​,war"svetloba" in ​,war"premium«, ki lahko zavede potrošnike.

Oljčna olja, ki jih je odobril avstralski standard, morajo prestati vrsto testov okusa, ki jih izvede akreditirana senzorična komisija. Člani komisije testirajo in ocenjujejo vsako olje na podlagi 20-točkovnega senzoričnega sistema točkovanja Avstralskega oljčnega združenja.

Avstralski standard tudi zahteva, da so vsa oljčna olja označena ​,war"ekstra deviško” nerafinirano, mehansko ekstrahirano iz kakovostnih oljk ter skladiščeno in ravnanje z njimi v skladu s smernicami, da se zagotovi, da oljčna olja ustrezajo kakovosti ob nakupu.

Lisa Rowntree, izvršna direktorica avstralskega združenja oljk, je dejala, da bo ta poteza zagotovo koristila industriji, vendar je drugo največjo verigo supermarketov v državi pozvala, naj gre še dlje.

"Zelo se veselimo spremembe na polici supermarketa in močno spodbujamo Colesa, da zagotovi, da bodo vsi uvozniki, ki prinašajo olje [v Avstralijo] in ga prodajajo prek Colesa, v skladu tudi z avstralskim standardom,« je dejal Rowntree.

"Oni [Coles] so vedno govorili, da bodo to storili za svoje blagovne znamke, vendar želimo, da to stori tudi z njihovim uvozom. Trdili so, da ne morejo narekovati, kaj počnejo njihovi dobavitelji, kar mislim, da je smeti,« je povedal Rowntree. Tedenski časniki. ​,war"Mislim, da lahko supermarket narekuje, kaj prinesejo njihovi dobavitelji, in se lahko odločijo, da ga ne bodo založili, če ni v skladu s tem."

Coles je dejal, da je v začetku tega leta začel odstranjevati oljčna olja znamke Coles, ki niso ustrezala avstralskemu standardu. Podjetje je dejalo, da si prizadeva za promocijo Ekstra deviško oljčno olje Avstralije je povzročila 50-odstotno povečanje prodaje v zadnjem letu.

