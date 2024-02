Avstralski pridelovalci oljk začenjajo obiranje z mešanimi pričakovanji

Zaradi nizkega pridelka so nekateri avstralski pridelovalci začeli žetev prej. Vendar pa so drugi poročali o ugodnejših rezultatih in načrtujejo, da bodo svoje oljke začeli obirati aprila.

Michael Southan, izvršni direktor avstralskega združenja oljk, je potrdil, da bo letina nekoliko manjša kot lani.

Zaradi lahkega pridelkovnega leta v Avstraliji so nekateri pridelovalci že zagnali svoje obirne stroje in začeli s predelavo začetnih količin sadja. - Amanda Bailey, Avstralsko združenje za oljčno olje

"Na nekaterih območjih je bilo cvetenje dobro, navezovanje plodov pa ni bilo tako dobro,« je povedal Olive Oil Times. ​,war"Zdi se, da bodo veliki nasadi imeli pričakovan pridelek.«

"Glavni izzivi bodo večni izzivi razpoložljivosti pogodbenih žetvenih strojev za manjše nasade in pogodbenih predelovalcev,« je dodal.

Amanda Bailey, članica odbora avstralskega združenja za oljčno olje, je potrdila, da so nekatere pridelovalce prizadele neugodne vremenske razmere med cvetenjem, nihanje temperature in druge okoljske spremenljivke.

Povedala je, da je to zmanjšalo pridelke v številnih avstralskih regijah, kjer se pridelujejo oljke. Avstralsko združenje za oljčno olje je proizvodnjo ocenilo na 18 do 19 milijonov litrov v prejšnjem pridelovalnem letu.

"Izziv lahkega leta pridelka v Avstraliji presega neposredni vpliv na pridelavo sadja,« je dejal Bailey. ​,war"Pomembne posledice ima tudi za druge sektorje, zlasti za industrijo razsutega tovora, ki spodbuja izvozno ponudbo in gostinske storitve.«

Po podatkih Mednarodnega sveta za oljke je Avstralija v pridelovalnem letu 2,000/2022 izvozila 23 ton oljčnega olja, kar je drugi zaporedni upad od rekordnih 4,000 ton v državi v letu 2020/21.

Poudarila je, da se pomanjkanje donosa sadja prevede v težave s ponudbo in povpraševanjem, kar ustvarja učinek domin na trgih.

"Zaradi zmanjšane ponudbe sadja v Avstraliji praktično ni na voljo oljčnega olja v razsutem stanju, kar vodi v nadaljnje neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem,« je dejal Bailey. ​,war"Posledično pričakujemo, da se bodo višje cene ohranile, saj se proizvajalci spopadajo z zmanjšano razpoložljivostjo oljčnega olja.

"Posledice lahkega leta pridelave odmevajo in v odgovor proizvajalci ta čas izkoristijo za oceno strategij obrezovanja za povečanje odpornosti dreves za prihodnje pridelke,« je dodal Bailey.

Povedala je, da je letošnji zmanjšan pridelek, ki je posledica nekaj izjemnih žetev, predstavljal nasprotna konca spektra glede proizvodnje; oba scenarija imata pomembne posledice za proizvajalce, trge in potrošnike.

"Izjemna leta pridelave povzročijo povečano ponudbo, nižje cene in gospodarsko spodbudo, medtem ko leta lahkih pridelkov povzročijo manjše pridelke, višje cene in finančne izzive za proizvajalce,« je dejal Bailey. ​,war"Zanimivo bo videti, kako se bo vse skupaj razpletlo. Proizvajalci morajo zagotoviti, da se njihova nafta lahko čim dlje raztegne skozi dobavne verige, da dosežejo največji donos.«

Richard Seymour, generalni direktor podjetja Mount Zero Olives, ki pridobiva oljke po vsej Viktoriji in Južni Avstraliji, je povedal Olive Oil Times da je pričakoval, da bo sredi marca začel prejemati zelene namizne oljke Cerignola za fermentacijo in začel zgodnjo trgatev Picual ekstra deviško olivno olje v aprilu.

"Po pogovoru z našimi ključnimi pridelovalci pričakujemo, da bo ta letina v redu, vendar nižja od prejšnje sezone,« je dejal Seymour. ​,war"To je v veliki meri posledica zmrzali na nekaterih pridelovalnih območjih tik pred cvetenjem.«

"Izziv je v celoti povezan s tekočo ponudbo in cenovnim izzivom, s katerim se trenutno sooča svetovna industrija,« je dodal. ​,war"Ključni poudarek našega poslovanja je ponudba v gostinskem sektorju in nisem prepričan, kako bo sektor prenesel še 25-odstotno rast cen.«

Največji avstralski proizvajalec, posestvo Cobram, namerava ob pričakovanih vremenskih razmerah s trgatvijo začeti sredi aprila.

Medtem ko Cobram Estate pričakuje dobro letino, so drugi proizvajalci manj optimistični, potem ko jih je prizadelo nestalno vreme. (Foto: Cobram Estate)

"Sezona pridelave 2024 se dobro obeta, začetne ocene pa so v skladu s pričakovanji,« je dejal Leandro Ravetti, soizvršni direktor podjetja in mojster mlinarja. ​,war"Pomembno si je zapomniti, da je to leto nižjega pridelka v mnogih naših avstralskih nasadih in da so končni pridelki podvrženi običajnim tveganjem, povezanim s kmetijsko proizvodnjo.«

"Cvetenje za pridelek 2024 se je začelo sredi oktobra v Cobramovih avstralskih nasadih, s polnim cvetenjem v našem nasadu Boundary Bend v zadnjem tednu oktobra in v prvem tednu novembra v našem nasadu Boort,« je dodal. ​,war"To je bilo le nekaj dni prej od dolgoletnega povprečja.”

Ravetti je dejal, da podjetje tudi pričakuje manjše cvetenje v nekaterih delih svojih oljčnih nasadov Boort, kot so sprva pričakovali, nadomestilo pa bo to, da bodo drugje pridelki večji od pričakovanega.

Slednje je pripisal bolj mokremu začetku leta pridelka od povprečja (od oktobra do septembra) in drugim ugodnim razmeram v Avstraliji v času cvetenja.

Tudi v Viktoriji, Oljčno posestvo Cape Schanck s polotoka Mornington letos pričakuje dobro letino.

"Videti je, da so drevesa precej obremenjena s sadjem,« je dejal solastnik Stephen Tham. ​,war"Še približno tri mesece do obiranja se lepo razvijajo. Pritisk bolezni na drevesa, predvsem sajaste plesni, zaenkrat ni zaskrbljujoč. Predvidevamo, da bo letina verjetno presegla prejšnje leto.«

Tham je dejal, da kljub napovedi urada za meteorologijo suho, vroče poletje zaradi El Niña po treh letih mokrega vremena so sredi poletja, ki ga ni bilo.

"Pozno pomlad in zgodnje poletje nas je redno močil dež, zlasti v vzhodnih in severovzhodnih zveznih državah ter v manjši meri na jugu v Viktoriji,« je dejal Tham. ​,war"Za naš božič je bilo največ padavin. Temperature od takrat niso bile prevroče. Na srečo je do namakanja prišlo po nanosu plodov in nismo izgubili preveč.”