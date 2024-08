Kršitev trenda: Zakaj cene oljčnega olja v Grčiji padajo

Najnovejša poročila o cenah za prodajo ekstra deviškega oljčnega olja (EVOO) v Grčiji kažejo strm upad. Kako je to lahko?

V začetku novembra, ko so Španija, Francija, Turčija in Italija poročale o nižji proizvodnji med tem Sezona žetve 2014, so se cene grškega EVOO začele dvigovati na 3.50 € — 4.00 € na kilogram, plačan oljkarnam. Trend se je v zadnjem času obrnil in cene močno padajo. Od prejšnjega tedna večji italijanski kupci niso pripravljeni ponuditi cene nad 3.20 evra.



Grčija je morda na robu problema s ponarejanjem oljčnega olja

Grški pridelovalci oljk so prisiljeni prodajati po nižjih cenah, da pokrijejo svoje stroške ali izgube, ki so se nabrale zaradi lanske slabe letine. Medtem ko bo skupna proizvodnja v Grčiji podvojila lanskoletne slabe rezultate, je letošnja letina v Grčiji v mnogih regijah pod povprečjem: proizvodnja Thasosa je že drugo leto zapored skoraj 80-odstotna od običajnih ravni. Krf ima 40-odstotni padec; na Peloponezu je proizvodnja nižja kot običajno. Območje Agrinio na zahodu osrednje Grčije je v začetku novembra prizadelo močno deževje, veter pa je povzročil padanje oljk. Pojavil se je celo redek twister, ki je izruval oljke. Na drugih območjih, kot je Volos na vzhodu, so številni kmetje izkoristili višje cene za namizne oljke in jih zgodaj trgali, namesto da bi čakali na odprtje oljčnih mlinov. Drugi so odnehali vse skupaj ali pa preprosto nabirajo olje, ki ga potrebujejo za svoje družine.

Kdo je kriv?

Obtoževanja je veliko. Grške tovarne oljčnega olja in trgovske družbe iščejo hiter preobrat s prodajo italijanskim kupcem. S posredovanjem milijona kilogramov oljčnega olja lahko hitro dobijo do 500,000 evrov. Plačano ceno oljkarjem prilagajajo glede na to, kaj jim je italijanski kupec pripravljen plačati. Dobiček za oljkarno ali posrednika je zaklenjen v tem, ali kupujejo visoko ali nizko. Poleg tega svojega dobička ne vlagajo v trženje ali promocijske dejavnosti za grško oljčno olje. Ko se soočijo, za svoje neukrepanje krivijo vlado in gospodarsko krizo. O tem problemu sem govoril s številnimi lastniki oljčnih mlinov in zadrugami in so mi to potrdili, vendar niso pripravljeni iti v zapisnik in priznati velike prodaje oljčnega olja italijanskim podjetjem.

Tudi grške družbe za oljčno olje niso ravnale drugače v dobrih gospodarskih časih. Nobena grška vlada še ni pokazala velikega zanimanja za ustanovitev sveta ali strukture za oljčno olje za zaščito cen in spodbujanje inovativnih kampanj ali prodaje Grško oljčno olje v tujini. To pušča polje za vse vpletene na široko odprto za spodbujanje svojih ozkih osebnih in regionalnih interesov. To je bil recept za katastrofo za grško industrijo oljčnega olja na splošno in zlasti za male pridelovalce oljk. Številni posamezni mlinarji, pridelovalci in tržniki so uspeli ustvariti močne blagovne znamke na mednarodni ravni, osvojiti nagrade in mednarodno priznanje, vendar so izjema.

Zgodba o dveh državah

Italijani morajo oskrbeti svoj vedno večji tržni delež kakovostno oljčno olje. Vlagali so v promocijo in trženje svojega oljčnega olja ter ustvarili močne blagovne znamke. Njihov trud se obrestuje. Italijanska podjetja za proizvodnjo oljčnega olja so s fantastičnimi rezultati tudi uspešno promovirala agroturizem v oljkarnih regijah Italije.

Po drugi strani pa grška vlada ni naredila malo za promocijo stekleničenja v Grčiji in za razvoj močnega kmetijskega in gastronomskega turizma. Letos je Grčijo obiskalo 20 milijonov obiskovalcev, le redki pa so imeli priložnost okusiti visokokakovostno grško oljčno olje. Kar večina hotelov s 4 in 5 zvezdicami v Grčiji služi kot EVOO, bi izkušeni degustator zavrnil. Tudi ko so subvencije dodeljene pridelovalcem oljk, je malo nadzora nad tem, kako se uporabljajo.

Vzhajajoča zvezda

V Tuniziji se je medtem število podjetij, ki izvažajo ustekleničeno oljčno olje, od leta 20 povečalo z 46 na 2012, Tunizijci pa veliko vlagajo v razvoj svoje proizvodnje oljčnega olja. Tunizijska kampanja za promocijo oljčnega olja je bila usmerjena v Združene države in Evropo, pri tem pa ji je pomagala strategija tunizijske vlade o ničelni davčni stopnji kmetijskih proizvodov za namene davka na dodano vrednost (DDV). Letošnja proizvodnja je ocenjena na več kot 300,000 ton, kar lahko celo preseže celotno grško proizvodnjo oljčnega olja (in celo italijansko letos). To je morda eden od razlogov, da Italijani niso več pripravljeni plačati visokih cen za grški EVOO; iz Tunizije ga dobijo za manj kot 3€ za kg.

Je ponarejanje grškega EVOO odgovor?

Obsežne ponarejanje olivnega olja italijanskih podjetij je v zadnjem času prejela veliko medijev in je še vedno stalna skrb. Zdaj je Grčija morda na robu podobnega problema s ponarejanjem. Grki so največji porabniki EVOO na prebivalca na svetu, saj letno porabijo več kot 18 kg. S toliko visoko kakovostno grško olivno olje ki teče v Italijo, kdo bo oskrboval grški trg?

V začetku tega leta grška koalicijska vlada je bil potisnjen TROJKA (izraz trojka se v Grčiji pogosto uporablja za označevanje prisotnosti Evropske komisije, Evropske centralne banke in Mednarodnega denarnega sklada od leta 2010 ter finančnih ukrepov, ki so jih sprejele vlade), da legalizira mešanje grškega oljčnega olja z pregled da bi znižali cene za grške potrošnike. Repaso, kot že ime pove, je postopek ponovnega prehajanja odpadkov oljčne paste skozi centrifugo z vročo vodo. Ta postopek se uporablja za ekstrakcijo preostanka oljčnega olja, ki ostane v oljčni pasti s prvim stiskanjem. Repaso je zelo težko zaznati, ker ni dodanih kemikalij za ekstrakcijo oljčnega olja iz oljčne paste. Koalicijska vlada se je pripravljala na dogovor, a se je razvil odpor pripadnikov lastnih strankarskih vrst. Oljkarji so protestno šli na ulice in nameravano zakonodajo so opustili.

Repaso uvoz

Vendar so v pripravah na to novo zakonodajo nekatere grške družbe za oljčno olje začele uvažati velike količine oljčnega olja repaso iz Španije prek Italije, da bi ga mešale z grškim EVOO.

Prejšnji minister za razvoj podeželja in hrane Athanasios Tsaftaris je februarja lani na vprašanje o tem vprašanju priznal, da je prišlo do nezakonitega uvoza. Tsaftaris je prepoznal velik problem helenizacije španskega oljčnega olja (repaso) in opozoril, da bo nadzor okrepljen za zaščito kakovosti grškega oljčnega olja. Ta helenizacija španskega repasa naj bi bila glavni razlog, da se cene grškega EVOO niso dvignile niti ob izgubi 50 odstotkov proizvodnje v letu 2013; dejansko so cene za EVOO, ki se prodajajo v razsutem stanju, padle na 2.50 € za kg. Zdaj, po padcu cene, ki so ga oljčni mlini pripravljeni plačati za EVOO, se v Grčiji znova pojavljajo govorice o velikem dotoku španskega repasa.

Kretski mlini za oljke zahtevajo pravico do proizvodnje repasa

Glavni razlog, zakaj so se grške družbe za oljčno olje doslej izognile stigmi ponarejanje oljčnega olja na mednarodni ravni je posledica velikega izvoza EVOO v druge države, predvsem v Italijo. Poleg tega oljkarne v Grčiji ne smejo proizvajati oljčnega olja repaso. Oljčno pasto je treba prepeljati v rafinerijo za sekundarno ekstrakcijo z vodo in nato nadaljnjo ekstrakcijo s heksanom za proizvodnjo rafiniranih oljčnih olj. To je razlog, da je 80 odstotkov grške proizvodnje oljčnega olja v obliki EVOO. To se lahko kmalu spremeni. Kretsko združenje oljarn in polnilcev oljk je nedavno pozvalo grško vlado, naj jim dovoli proizvodnjo repasa v istih oljkarnah, kot proizvajajo EVOO. Navajajo okoljske pomisleke, kot so velika poraba vode in odpadki, ter svojo željo, da bi postali bolj dobičkonosni. Na svetovnem trgu je vse več povpraševanja po repasu, ki ga ne morejo zagotoviti. Če se repaso proizvaja v istih oljčnih oljah in hrani v rezervoarjih drug ob drugem, se možnost ponarejanja poveča.

Ker ni rezervnih zalog iz lanskega leta in Italija je večino EVOO odkupila od oljk po nižjih cenah, se govori, da se bo ponarejanje EVOO spet zgodilo. Vprašanje, ki si ga vsi zastavljajo, je: Kakšno vrsto EVOO bo grški potrošnik kupoval prihodnje leto?