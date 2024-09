Na stotine protestira proti predlaganim tarifam za oljke v Španiji

Na stotine pridelovalcev oljk, proizvajalcev olja in predstavnikov podjetij se je prejšnji četrtek zbralo pred konzulatom Združenih držav v Sevilli v Španiji, da bi protestiralo proti predlaganim ameriškim carinam na španske oljke.



Ponavljamo, da absolutno zavračamo določitev katere koli vrste tarif za namizne oljke. - Rodrigo Sánchez Haro, minister za kmetijstvo, Andaluzija

Protestniki so se zbrali, da bi zanikali načrtovane tarife in jih poklicali ​,war"nepravično« in ​,war"zlorabe«, kot tudi vzbujajo zaskrbljenost glede njihovih potencialno katastrofalnih posledic za izvoz in zaposlovanje regije.

Ta teden naj bi o tarifah razpravljala ameriška komisija za mednarodno trgovino (USITC), in če se bo komisija odločila, da jih sprejme, bodo začele veljati pozneje ta mesec. Leta 2017 je španski izvoz oljk v ZDA znašal približno 67 milijonov dolarjev.

"Zelo smo razočarani nad odločitvijo ameriškega ministrstva za trgovino, da uvede protisubvencijske in protidampinške dajatve na uvoz španskih namiznih oljk, še posebej, ker je izdelek zelo priljubljen med potrošniki v ZDA,« je José María Castilla, lobist nacionalnega krila Združenje mladih kmetov (ASAJA), so sporočili. ​,war"To je neupravičeno in nesorazmerno ter je v nasprotju z našo skupno kmetijsko politiko.

Miguel López, generalni sekretar COAG Andalusia, je dejal, da je 8,000 delovnih mest neposredno ogroženih, dva milijona pa je posredno ogroženih zaradi predlaganih tarif. Agro Sevilla je po njegovih besedah ​​že odpustila nekaj svojih zaposlenih.



Reiteramos nuestro rechazo absoluto a la fijación de cualquier tipo de arancel a la aceituna de mesa, que ahora EEUU ha incrementado hasta el 34,75%. Es una medida injusta que provocaría grandes pérdidas en el sektor andaluz que genera 2 millones de jornales y 8.000 empleos. — Rodrigo Sánchez Haro (@rodrigosanhar) Junij 12, 2018





Junta insiste en que el arancel a la aceituna de mesa es ​,war"desproporcionado” y pide al Gobierno que defienda al sektor https://t.co/z56iEjUSCh preko @epandalucija — José Muñoz (@pepemsanchez) Januar 29, 2018





López je med protestom na oder povabil mladeniča, ki je bil identificiran le kot Raquelin sin, da bi poudaril točko in tem odpuščanjem dal človeški obraz.

"Zaradi tarif in po šestih letih v podjetju so ga pustili brezposelnega in moral je zapustiti Andaluzijo, da bi našel delo,« je dejal López. ​,war"Imel je življenjski projekt in vse je bilo pokvarjeno."

López je vztrajal, da so španski proizvajalci oljk v skladu s pravili Evropske unije in Svetovne trgovinske organizacije, ter pozval Evropsko unijo in špansko vlado, naj ubranita sektor pred tem, kar je sam poimenoval ​,war"samovoljne tarife.

"Soočena s tem odnosom, ki ga [ameriški predsednik Donald] Trump ohranja proti vsakemu uvozu, in ker to krši vse mednarodne sporazume, se mora Evropska komisija že postaviti in se postaviti zase,« je dejal. ​,war"Prav tako nas je treba braniti."

Evropska komisija je že obsodila carine na španske oljke, tiskovni predstavnik pa jih je označil ​,war"protekcionistično« in obetavno ukrepanje Evropske trgovinske komisije.

Predlagane tarife izhajajo iz protidampinških pritožb, ki sta jih lani vložili dve kalifornijski podjetji (Bell-Carter Foods, Inc in Musco Family Olive Co). Povečale so jim protisubvencijske dajatve ameriškega ministrstva za trgovino, ki trdi, da imajo koristi od tega tudi španski kmetje oljk in pakiralci. ​,war"nepravične subvencije«.

Če se bo USITC odločil ratificirati predlagane tarife, za kar večina opazovalcev trgovine meni, da je zelo verjetno, se bodo uvozne dajatve na španske oljke 27. julija dvignile na 24 odstotkov. Tarife naj bi zajemale vse vrste španskih oljk, vključno z vsemi oblikami. , velikosti in barve; brez koščic in brez koščic; in celi, narezani, sesekljani in narezani.

"Ministrstvo za trgovino bo zagotovilo popolno in pošteno oceno dejstev in, če bodo pravila kršena, bo hitro ukrepalo, da bi zaustavilo kakršne koli nepoštene trgovinske prakse," je dejal ameriški minister za trgovino Wilbur Ross. ​,war"Združene države so zavezane svobodni, pošteni in vzajemni trgovini s Španijo.

Antonio de Mora, generalni sekretar španskega združenja izvoznikov in industrijalcev namiznih oljk (ASEMA), meni, da bodo dejstva premagala občutke, in namesto da bi se udeležil protestov, je trdo delal pri pripravi sodnega postopka proti carinam.

"ASEMESA pripravlja svojo obrambo v stiku z nacionalno in evropsko administracijo, z zagotovilom, da so argumenti, na katerih temeljijo te obtožbe, lažni, zato zbiramo vse potrebne informacije in dokaze,« je dejal.