Teksaški oljkarji vložijo svojo zahtevo

Nihče nikoli ne bi mogel obtožiti Teksačana, da misli malenkost, zato morda ni presenetljivo ugotoviti, da spletna stran Teksaško združenje in svet oljkarjev (TOGAC) ugotavlja naslednjo izjavo o poslanstvu: ​,war"Zavezani smo k zagotavljanju izobraževanja in znanja, s čimer bo Teksas nazadnje postal vodilni v državi pri rasti gojenja oljk in proizvodnje oljčnega olja.”

Država Longhorn ima še dolgo pot, da premaga Kalifornijo kot najboljši ameriški pes v trgovini z oljkami in oljčnim oljem, vendar je bil predsednik TOGAC John Gambini trdno optimističen. ​,war"Tukaj se v industriji dogaja veliko odličnih stvari,« je dejal, ko so ga dosegli po telefonu po četrtletnem sestanku organizacije 25. julija. ​,war"Novi kmetje hitro prihajajo na krov in tisti, ki se ukvarjajo s tem poslom, začenjajo širiti svoje sadovnjake. Pričakujemo, da se bo industrija v naslednjih dveh letih skoraj podvojila kot posajena drevesa, z veliko več pridelave sadja.

Gambini hodi po sprehodu kot vodja svoje družine Podjetje Texas Hill Country Olive in njegovi cilji za njegov nagrajeni izdelek in celoten nov denarni pridelek države so ambiciozni. ​,war"TOGAC je bil ustanovljen za zagotavljanje informacij teksaškim kmetom, da se lahko naučijo, kako zgraditi industrijo,« je dejal. To vključuje preučitev, katere sorte se bodo verjetno najbolje obnesle v teksaškem podnebju, na katere pasti se je treba zavedati (gniloba korenin bombaža in kako jo obravnavati je bilo primarno na sestanku) in kako ravnati z dodatnimi težavami, ki se pojavijo.

Sue Langstaff iz Applied Sensory, LLC, je vodja enega redkih senzoričnih panelov, ki jih priznava Ameriško združenje kemikov nafte (AOCS). Njeno podjetje testira in degustira oljčna olja, da bi med drugimi kemičnimi značilnostmi ugotovila, ali jih je mogoče označiti kot ​,war"ekstra devica,« in bila je med govorci na srečanju. V svoji predstavitvi je ponudila uvod v predelavo in ocenjevanje oljčnih olj, kako odkriti napake in kako razumeti sistem ocenjevanja. ​,war"Bili so žejni znanja,« je povedala o željnih in zavzetih pridelovalcih in pridelovalcih.

Langstaff je skupino pohvalil za njene cilje. ​,war"Nekateri člani so na srečanje prinesli svoj (izdelek), tako da smo pokusili in našli kar dobro zastopanost teksaških oljčnih olj. Večinoma so bili brez napak, tako da je to dobra stvar že od samega začetka."

Bolj pereča skrb za novonastalo teksaško industrijo danes so po mnenju Langstaffa njene trenutne prakse označevanja. ​,war"Dejstvo je, da še nimajo proizvedenega dovolj olja, zato mešajo svoj izdelek (proizveden v Teksasu) z oljčnimi olji iz Kalifornije, na primer, in nekateri ljudje so (razburjeni), ker menijo, da se to podaja. strogo iz Teksasa."

Langstaffova trdi, da njena skrb ne zadevajo mešanice same. ​,war"Včasih so mešanice boljše,« je dejala. ​,war"Lahko pride do sinergije ena plus ena je tri. In v Teksasu so na poti k proizvodnji 100-odstotnega teksaškega mletega izdelka, vendar še niso tam. To je rastoča industrija."

"Ampak veste, zaenkrat se želite prepričati, da če prodajajo svoj izdelek kot 100-odstotno teksaško, potem bi to moralo biti.”

Gambini obrne ta scenarij. Bolj skrbi za kakovost, je dejal, da ohrani ameriška olja ameriške proizvodnje in mešanice, ki vključujejo mednarodne izdelke.

"Preizkusi okusa, ki smo jih opravili, so pokazali, da so bile uvožene blagovne znamke supermarketov skoraj vse žarke. Smešno je, kaj prodajajo kot ekstra deviško. In cene, po katerih prodajajo svoja olja, so nesramno nizke. Nizko se trudijo preprečiti ameriške producente. Morala bi biti oznaka, ki navaja, da je olje ameriško proizvedeno, pa naj bo iz Teksasa, Kalifornije, Georgie ali od koder koli."