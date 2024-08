Promoviranje (prave) grške hrane kulinaričnim turistom

Turizem je bil za Grčijo vedno velik posel. Ljudje se zgrinjajo sem zaradi čudovitih plaž, zgodovine in gostoljubnih domačinov. Kaj pa hrana? To je bilo vprašanje, ki ga 7th Mednarodna konferenca o srečanjih in spodbudah, Vrednotenje izkušenj s hrano v Atenah je iskal odgovor. Konferenca, ki jo je organiziral Heliotopos, je bila namenjena ozaveščanju in razumevanju vse večjega pomena izkušenj s hrano v turizmu. Konferenca prihaja v posebej kritičnem času, saj se prehranski turizem v Grčiji in drugod vse bolj krepi. Turistični strokovnjaki, novinarji in kuharji z vsega sveta so se zbrali, da bi predstavili in razpravljali o pomenu hrane.

in gastronomijo v turističnem sektorju.

Konferenca se je začela s predstavitvijo g. Nicolasa Kanellopoulosa, predsednika Grške nacionalne turistične organizacije. Kanellopoulos je v svoji predstavitvi poudaril pomen hrane kot dejavnika pri izbiri destinacije, dodal pa je, da grška gastronomija ni eden izmed kriterijev, ki jih imajo obiskovalci v mislih ob obisku Grčije. Vendar je bil optimističen glede prihodnosti promocije grške prehranske kulture in poudaril, da nesporna prednost mediteranske prehrane daje Grkom možnost, da jo predstavijo kot del svoje turistične identitete.

Kanellopoulos je omenil več pobud, kot so razvoj oljčnih in vinskih turističnih poti po Grčiji, promocija lokalnih proizvodov v hotelih in uradna kategorizacija restavracij, ki ponujajo tradicionalno grško kuhinjo po tradicionalnih receptih in tradicionalnih sestavinah. Kanellopoulos je na koncu predstavil dva glavna cilja Grške nacionalne turistične organizacije. ​,war"Naš cilj je izboljšati kakovost hrane, ki jo strežejo v grških hotelih in restavracijah z uporabo ocenjevalnih meril in uvedbe grškega zajtrka,« je dejal.

Dr. Antonia Trichopoulou, profesorica in direktorica Sodelujočega centra Svetovne zdravstvene organizacije za prehrano na Oddelku za higieno in epidemiologijo Medicinske fakultete Univerze v Atenah, je v svoji predstavitvi potrdila vrednost grško-sredozemske prehrane, ki navaja, da je oljčno olje osrednja točka prehrane in da so študije pokazale, da sredozemska prehrana ni koristna le za zdravje, ampak tudi za okolje. Vendar je izrazila zaskrbljenost glede integritete pri promociji grških živilskih izdelkov. Pojasnila je, da se številni živilski izdelki imenujejo tradicionalni, čeprav v resnici niso. ​,war"Zaradi tega je koncept tradicionalnega uničen in nima več nobene vrednosti,« je dejala. Zato je pojasnila, da bi morali biti določeni kriteriji in predpisi glede opredelitve tradicionalnih izdelkov.

Skupna tema vseh razprav je bila nepovezanost med izkušnjo s hrano turista in ​,war"prava” grška kuhinja. Medtem ko se Grki v turističnem poslu zavedajo vrednosti grško-mediteranske prehrane, se to znanje in tradicija nekako ne prenašata na turiste, ki obiščejo Grčijo.

Identiteta grške hrane je vprašljiva in doživeti ​,war"Grškost« grške hrane je za povprečnega turista nedosegljiva, kot v svoji predstavitvi pojasnjuje kulinarični pisec Albert Arouh. Turisti obiščejo Grčijo z vnaprej pripravljeno predstavo o tem, kaj je grška hrana, zaradi dejstva, da večina grških restavracij zunaj Grčije streže ​,war"tipične” grške jedi, ki v Grčiji pravzaprav niso tako tipične. Na žalost, ko so v Grčiji, tem turistom strežejo te iste klišejske jedi, ker hotelirji in restavratorji želijo izpolniti pričakovanja svojih tujih strank.

Predstavljen je bil tudi pomen regionalne kuhinje, pri čemer so predstavniki otokov Kreta, Egina in Santorini ter manj znanih otokov, kot so Ikaria, Samos in Kea, razpravljali o potencialu in promociji kulinarike na teh območjih za grški turizem.

Do nedavnega se hrana in gastronomija nista zdela na vrhu seznama prednostnih nalog grške turistične industrije, danes pa je o tem v mislih vseh. V preteklem tednu je bilo v Grčiji organiziranih več konferenc in zasedanj s poudarkom na grški hrani, vključno z uvedbo grškega zajtrka, grško gastronomijo in razpravo o priznavanju sredozemske prehrane s strani UNESCO.

Dogodek je poudaril, da mora Grčija postati glavna prehranska destinacija, vendar se to lahko zgodi le, če se turistična industrija lahko upre starim klišejem in sodeluje pri sprejemanju legendarnih grških kulinaričnih tradicij in pristnih regionalnih kuhinj.

O konferenci je organiziralo Helioptopos, podjetje, ki zagotavlja mednarodne konference, storitve upravljanja destinacij in izlete s posebnim interesom po vsej Grčiji in pod okriljem grškega ministrstva za kulturo in turizem, mesta Atene, helenskega odbora za zunanjo trgovino, občine Solun, Hellenic Hotelska zbornica in Združenje grških turističnih podjetij.