Spoštovanje sredozemske prehrane lajša simptome PTSM, kaže študija

A študija Izvedli raziskovalci iz Brigham and Women's Hospital in Harvard TH Chan School of Public Health, je osvetlil zapleteno razmerje med posttravmatsko stresno motnjo (PTSM), prehranjevalnimi vzorci in črevesnim mikrobiomom.

Študija, objavljena v Nature Mental Health, je razkrila opazno povezavo med spoštovanjem a Sredozemska prehrana in zmanjšanje simptomov PTSM.

Čeprav so potrebne nadaljnje raziskave, smo bližje temu, da bi lahko zagotovili prehranska priporočila za preprečevanje ali izboljšanje PTSM. - Yang-Yu Liu, raziskovalec, Brigham and Women's Hospital

PTSP je stanje duševnega zdravja, ki temelji na strahu in se lahko razvije pri posameznikih, ki so izpostavljeni stiski in travmatičnim situacijam, vključno s hudimi poškodbami, grožnjo s smrtjo ali nasilnimi dejanji.

Posamezniki, ki imajo PTSM, se ne spopadajo le z njegovimi takojšnjimi psihološkimi učinki, temveč se soočajo tudi s povečanim tveganjem za kronične zdravstvene težave, kot so koronarna srčna bolezen, možganska kap, sladkorna bolezen, avtoimunske motnje in celo prezgodnja smrt.

Prepoznavanje vlogo prehrane in črevesnega mikrobioma v kontekstu PTSM lahko prinese priporočila in rezultate, ki koristijo tistim, ki jih ta motnja prizadene.

Soavtor Yang-Yu Liu iz Channingovega oddelka za mrežno medicino pri Brigham and Women's Hospital je izpostavil zanimivo razmerje med mikrobiomom človeškega črevesja in možgani.

"Z našo študijo smo preučili, kako so dejavniki, kot je prehrana, povezani s simptomi PTSM,« je dejala. ​,war"Čeprav so potrebne nadaljnje raziskave, smo bližje temu, da bi lahko zagotovili prehranska priporočila za preprečevanje ali izboljšanje PTSM.

Človeški črevesni mikrobiom je aktivno središče presnovne aktivnosti. V debelem črevesu imajo bakterije ključno vlogo pri fermentaciji in prebavljanju različnih sestavin, vključno z ogljikovimi hidrati, beljakovinami in lipidi iz gostitelja in prehrane. Ti procesi ustvarjajo metabolite, ki imajo lahko koristne ali škodljive učinke na zdravje.

Na primer, pri fermentaciji ogljikovih hidratov nastanejo kratkoverižne maščobne kisline, predvsem acetat, propionat in butirat.

Te spojine nudijo številne koristi za zdravje, kot so zagotavljanje energije za celice debelega črevesa, izboljšanje absorpcije ionov, imajo protivnetne lastnosti in uravnavajo proizvodnjo serotonina, hkrati pa vplivajo na število enterokromafinskih celic.

Zanimivo je, da je butirat pri miših pokazal učinke, podobne antidepresivom, in presegel učinke fluoksetina, običajne sestavine mnogih antidepresivov.

Poleg tega lahko komenzalne bakterije proizvajajo nevrotransmiterje z nevroaktivnimi lastnostmi, vključno z GABA, serotoninom in dopaminom. Ti nevrotransmitorji ne morejo prečkati krvno-možganske pregrade, lahko pa spodbudijo črevesne epitelne celice, da sproščajo molekule, ki posledično modulirajo nevronsko signalizacijo. To kompleksno medsebojno delovanje lahko vpliva na možganske funkcije in vedenje.

Čeprav so obsežne raziskave poudarile vpliv črevesnega mikrobioma na čustveni razvoj in odziv, je bila povezava med mikrobiomom in posttravmatsko stresno motnjo večinoma neraziskana.

Raziskovalci so poudarili pomen raziskovanja črevesno-možganske osi, saj omogoča vpogled v soodvisnost duševnega in telesnega zdravja.

Njihove ugotovitve kažejo, da razmerje med PTSM in mikrobiomom človeškega črevesja predstavlja obetavno pot za raziskave, ki ponuja možnost za priporočila za ublažitev negativnih zdravstvenih posledic PTSP.

Da bi raziskali to razmerje, je ekipa zbrala podatke od 191 udeležencev v podštudijah Nurses' Health Study-II, ki je vključevala Mind-Body Study in PTSD podštudijo.

Udeleženci so bili razvrščeni v tri skupine: tisti z verjetnim PTSM, tisti, ki so doživeli travmo brez razvoja PTSP, in tisti brez zgodovine izpostavljenosti travmi.

Vsak udeleženec je zagotovil dva niza štirih vzorcev blata: enega na začetku študije in drugega šest mesecev pozneje. Ta pristop je omogočil zbiranje podatkov mikrobne DNK in potrditev stabilnosti črevesnega mikrobioma vsakega udeleženca v šestih mesecih.

Raziskovalci so nato analizirali povezave med celotno strukturo mikrobioma in različnimi dejavniki gostitelja. Ti dejavniki so vključevali simptome PTSM, starost, indeks telesne mase (ITM) in informacije o prehrani.

S to oceno so raziskovalci identificirali več dejavnikov gostitelja, povezanih s strukturo mikrobioma, kot so BMI, depresija in uporaba antidepresivov.

Nato je skupina raziskala povezavo med razpoložljivimi informacijami o prehrani in simptomi PTSM. Njihove ugotovitve so pokazale, da so imeli udeleženci, ki so se držali sredozemske prehrane, manj simptomov PTSM.

Predvsem je uživanje rdečega in predelanega mesa, ki ga v sredozemski prehrani večinoma ni, pokazalo pozitivno povezavo z resnostjo simptomov PTSM. Nasprotno pa je uživanje rastlinske hrane negativno vplivalo na te simptome.

Raziskovalci so preučili povezavo med simptomi PTSD in podpisi črevesnega mikrobioma, da bi identificirali potencialne vrste, ki bi lahko zaščitile pred PTSM. Eubacterium eligens pojavil kot najverjetnejša zaščitna vrsta za motnjo.

Sklenili so, da E. eligens je bila pozitivno povezana s sestavinami sredozemske prehrane, kot so zelenjava, sadje in ribe, medtem ko je pokazala negativno povezavo z uživanjem rdečega in predelanega mesa. E. eligens že prej povezovali z uživanjem oreščkov in vegetarijansko prehrano.

Čeprav študija ponuja dragocene vpoglede, avtorji priznavajo določene omejitve, kot je uporaba kratke presejalne lestvice za PTSP namesto formalne klinične diagnoze. Kljub temu so rezultati temelj za prihodnja raziskovalna prizadevanja.

Ti vključujejo preiskave drugih motenj duševnega zdravja in prehranskih posegov, katerih namen je okrepiti priporočila za lajšanje ali preprečevanje simptomov, povezanih s temi stanji.