Leandro Ravetti o predlaganih standardih za oljčno olje v Avstraliji

V začetku tega meseca, podrobnosti osnutka so izdali prvi standard, ki obravnava oljčno olje in olje iz oljčnih tropin v Avstraliji in Novi Zelandiji. Vodja priprave Leandro Ravetti je povedal Olive Oil Times kaj misli, da vse to pomeni za proizvajalce, uvoznike in potrošnike oljčnega olja.

Predlagani standardi za Avstralijo in Novo Zelandijo naj bi pretresli svetovno industrijo oljčnega olja, tako da bodo prvi ustrezno obravnavali vprašanja napačnega označevanja in kakovosti ekstra deviškega oljčnega olja.

Potrošnike trenutno zavajajo napačne in zmedene prakse označevanja. - Leandro Ravetti

"Ta nova uredba bo resno prizadela brezvestne operaterje, ki trenutno uživajo zaradi znatne razlike v ceni, ki je na voljo z zavajajočo preprodajo semenskih olj in/ali oljčnega olja slabše kakovosti kot ekstra deviškega oljčnega olja visoke vrednosti,« je dejal Leandro Ravetti. ​,war"Medtem bodo pristni in pošteni operaterji iz Avstralije, Nove Zelandije in tujine prejeli prednost enakih konkurenčnih pogojev, kjer bodo njihovi izdelki višje kakovosti zaščiteni in priznani.

Čeprav je bilo v Avstraliji v zadnjem času veliko škandalov glede kakovosti lokalnih in uvoženih oljčnih olj, ki se prodajajo v supermarketih, je gospod Ravetti dejal, da raje govori o poštenih in visokokakovostnih proizvajalcih ali brezvestnih operaterjih, ne glede na to, kje se nahajajo. ​,war"Obstajajo pomembni avstralski in čezmorski dokazi, ki kažejo, da je velik odstotek oljčnih olj po vsem svetu napačno označenih, ponarejenih z drugimi olji iz semen ali ustekleničenih z uporabo slabšega olja,« je dejal.

"Hkrati so potrošniki zavedeni v prepričanje, da kupujejo zdrav izdelek (EVOO), ki je naraven, svež in neprečiščen. To pogosto ni tako ali pa so zavedeni in plačujejo za tisto, za kar menijo, da je določena kakovost oljčnega olja, ki je v mnogih primerih bodisi nižje kakovosti ali v nekaterih primerih oljčno olje.«

Rojen in vzrejen v Argentini in velja za enega najboljših raziskovalcev oljk, kmetijskega inženirja, ki se je leta 2001 preselil v Avstralijo, da bi se pridružil Mejni upogib kot njegov tehnični direktor zdaj velja za enega najbolj usposobljenih in izkušenih svetovalcev v Avstraliji.

Članica Standardi Avstralskega tehničnega odbora FT-034 oljčno olje Ravetti, ki je zastopal avstralske pridelovalce oljk, je bil zadolžen za pisanje Standarda, po navodilih, ki jih je prejel tehnični odbor različnih predstavnikov v industriji, ter združevanje in reševanje njihovih komentarjev in pripomb.

G. Ravetti je dejal, medtem ko osnutek avstralskega in novozelandskega standarda ter mednarodnih standardov (kot so Codex Standard za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin, Mednarodni trgovinski standard za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin, Uredba Evropske komisije o značilnosti oljčnega olja in olja iz oljčnih ostankov ter Ameriški standardi za stopnje oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin) imajo številna skupna področja, zlasti kar zadeva svetovno priznane analitične metodologije in kritične meje, se novi predlagani standard v številnih vidikih bistveno razlikuje.

Ti vključujejo enostavnejše in jasnejše komercialno poimenovanje različnih kategorij oljčnih olj in olj iz oljčnih tropin ​,war"da bi se izognili trenutnim zavajajočim in zavajajočim izrazom«; pregled mejnih vrednosti za številne kemične parametre, da bi preprečili izključitev pristnega oljčnega olja (zlasti avstralskega in novozelandskega oljčnega olja) zaradi njegove naravne razlike v sestavi; uvedba nedavno razvitih analitskih metod, ki so sposobne zaznati sodobne tehnike rafiniranja, ki jih starejše metodologije, vključene v obstoječe standarde, trenutno niso zaznale; in uvedbo politike rokovanja do datuma, ki je trenutno veljavna ​,war"manjka v vseh drugih standardih«.

G. Ravetti je dejal, da nobeden od mednarodnih standardov ne upošteva naravnih variacij olj, proizvedenih v Avstraliji in Novi Zelandiji.

"Avstralija je prek Ministrstva za kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo ter s predstavniki avstralske oljčne industrije večkrat poskušala uvesti nekatere predlagane spremembe standardov za oljčno olje v odboru Komisije za maščobe in olja Codex Alimentarius,« je dejal. ​,war"Na vsaki stopnji je bilo nasprotovanje drugih držav, zlasti Evropske unije, vendar po mojem mnenju ni bilo trdnih znanstvenih ali tehničnih podlag za tako nasprotovanje.

G. Ravetti je povedal glavne razloge, zakaj si Avstralija in Nova Zelandija zdaj prizadevata za a ​,war"tehnično zdrav in potrošnikom usmerjen niz standardov« za oljčno olje, je namenjen obravnavi dejstva, da so potrošniki trenutno zavedeni z napačnimi in/ali zavajajočimi praksami označevanja, kar lahko povzroči nevede nakup proizvodov slabše kakovosti in/ali slabših zdravstvenih lastnosti. .

"Številna visokokakovostna avstralska in novozelandska olja niso mednarodno priznana, pri čemer se samovoljni standardi uporabljajo kot ovire za trgovanje z naravnimi variacijami manjših sestavin, ki nimajo pomena za dejansko kakovost olj,« je dejal.

G. Ravetti meni, da sta glavni značilnosti osnutka standarda njegova močna osredotočenost na zaščito potrošnikov in njegov poudarek na EVOO kot najvišji kakovosti. Standard predlaga nova poimenovanja razredov, za katera je dejal, da jih je lažje razumeti.

"Novi dokument na primer predlaga, da se mešanica rafiniranega oljčnega olja in drugih oljčnih olj imenuje ​,war"Mešanica rafiniranega olivnega olja" namesto zmedenih izrazov, ki se trenutno uporabljajo, kot je npr ​,war"Extra light' oz ​,war"Čisto oljčno olje."

Vključuje tudi nove analitične tehnike in politiko najboljše do datuma, ki je namenjena zaščiti in spodbujanju svežine EVOO ter odkrivanju goljufivih praks.

V zvezi z odločitvijo, da se raven proste kislosti v EVOO nastavi na 0.8 v skladu z mednarodnimi standardi, je gospod Ravetti dejal, čeprav ne more osebno javno razpravljati o kakršnih koli vidikih, o katerih je razpravljala v tehničnem odboru. zagovarja idejo o nižji ravni proste kislosti za EVOO.

"Ne smemo pa pozabiti, da je predlagani dokument rezultat soglasja, doseženega med velikim številom deležnikov,« je dejal. ​,war"V celotnem novem dokumentu se zdi jasno, da so bile vse spremembe v primerjavi z mednarodno zakonodajo uvedene le, ko so bile nujno potrebne in zelo dobro podprte s tehničnimi dokazi.

Dejal je, da je pomembno poudariti, da bi nekatere nove kemije, kot je analiza diacilglicerolov (DAG), omejile prisotnost olj z visokimi prostimi kislinami, da bi lahko izpadle na tem testu med rokom uporabnosti izdelka.

G. Ravetti je dejal, da je pomembno tudi omeniti, da bo standard prostovoljni dokument in bo imel pravno veljavo le, če ga bodo vpoklicali regulatorji ali v pogodbah.

* Mnenja, izražena v tem članku, so osebna mnenja g. Ravettija in ne predstavljajo nujno stališč Standards Australia ali tehničnega odbora o osnutku standardov.