Zakaj je ekstra deviško oljčno olje povezano z manjšim tveganjem za demenco, boljšim zdravjem možganov

Raziskave dokazujejo, da so polifenoli in enkrat nenasičene maščobne kisline v ekstra deviškem oljčnem olju povezani z manjšim tveganjem za demenco in blažitvijo njenih simptomov.