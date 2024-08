Patentna ponudba prikazuje Oleocanthalovo vsestranskost

Oleokantal – del ekstra deviškega oljčnega olja, ki peče grlo – je tržna priložnost, ki jo je treba še izkoristiti, navaja ameriški raziskovalni center, ki ga je izoliral in poimenoval.

Mark Friedman, direktor centra za prenos tehnologije Monell Chemical Senses, pravi, da potencial spojine samo še raste.

"Vnetje je sestavni del toliko bolezni in stanj, da je potencial kot protivnetno zdravilo ogromen. O zdravstvenih učinkih oleokantala se izvaja veliko vznemirljivih raziskav in ne samo pri Monellu,« je dejal.

"Verjamemo, da je oleokantal komercialno dragocena priložnost, ki čaka, da se zgodi. Vse, kar bi potrebovali, sta prava predanost in naložba."

Naključno odkritje

Oljčno olje je starodavno, vendar so oleokantal odkrili relativno nedavno.

Monell s sedežem v Filadelfiji je začel pot po tem, ko je njegov direktor Gary Beauchamp na Siciliji leta 1999 srkal sveže ekstra deviško oljčno olje in opazil, da je piko na i v grlu podobno tekoči obliki nesteroidnih protivnetnih zdravil (NSAID). pogoltnil med senzoričnimi študijami.

Znanstveniki so v sodelovanju z bližnjo univerzo v Pensilvaniji pozneje izolirali naravno sredstvo, za katerega so menili, da je odgovoren - deacetoksidialdehidni ligstrozidni aglikon, eden od mnogih polifenolov v olivnem olju - in ugotovili, da sintetična različica povzroči enako draženje grla. Poimenovali so ga oleokantal: oleo=oliva; canth = želo; al=aldehid.

Monell je leta 2005 vložil vlogo za ameriško zvezno registracijo blagovne znamke za Oleocanthal, vendar je ni nadaljeval.

Zahtevan mednarodni patent

Zdaj Univerza in Monell iščeta svetovni patent in njihova uporaba prikazuje širok spekter uporabe spojine.

Čeprav z naslovom ​,war"Oleokantal za zdravljenje bolečine,« patentna prijava, ki jo je aprila objavila Svetovna organizacija za intelektualno lastnino, trdi, da se oleokantal lahko uporablja tudi kot protivnetno sredstvo za zdravljenje ali preprečevanje številnih bolezni, vključno z Alzheimerjevo boleznijo, in kot antioksidant za boj proti raku. in spodbujajo celjenje ran.

"Izum se nanaša na učinkovino v oljčnem olju, imenovano oleokantal, in metode uporabe oleokantalov v različnih formulacijah, vključno z aditivi za živila, farmacevtskimi izdelki, kozmetiko, repelenti za živali in orodji za odkrivanje genov receptorjev za draženje sesalcev, genskih produktov, alelov, variant združitve , nadomestni prepisi in podobno,« piše.

Oleokantal lahko povzroči, da imajo slabša olja okus kot ekstra deviško oljčno olje

Najprej v ​,war"Uporaba oleokantalov« v razdelku aplikacije ​,war"kot aditiv za živila« in vidik, ki bi se nekaterim v sektorju oljčnega olja, ki je nagnjen k goljufijam, zdel vznemirljiv.

"Oleokantali v smislu izuma zagotavljajo značilen občutek draženja, ki ga najdemo v vrhunskih oljčnih oljih. Oleokantali se lahko dodajo oljem nižje kakovosti, da se zagotovi olje, ki ima okus po vrhunskem ekstra deviškem oljčnem olju,« pravi.

Friedman je povedal Olive Oil Times da je prijava, objavljena letos, segala v prvotno vložitev leta 2006. Od takrat so patentni preizkuševalci veliko število patentnih zahtevkov v prvotni prijavi razdelili v manjše skupine, ki so pokrivale različne vidike izuma.

"Kar bo patentirano, se razlikuje od te prvotne aplikacije."

"V prihodnje Monell nima načrtov in nima interesa za uveljavljanje patentnih zahtevkov, usmerjenih v uporabo oleokantala kot aromatične spojine.

"Smo neprofitna organizacija z odgovornostjo prispevati k javnemu dobremu in se želimo osredotočiti na zdravstvene koristi oleokantala,« je dejal.

Nešteto uporab za oleokantal

Oleokantal je mogoče pridobiti iz oljk ali ekstra deviškega oljčnega olja, vendar je Friedman dejal, da so najvišje koncentracije v slednjem. V patentni prijavi je opisana tudi metoda izdelave sintetičnega oleokantala – iz poceni in zlahka dostopnega enostavnega sladkorja D-riboze, pri čemer je dejal, da bi za metodo lahko zahtevali tudi patent.

Monellove trditve o uporabi oleokantala so:

Dodatek za živila: oleokantal se uporablja za izboljšanje okusa hrane in zaviranje sladkosti ter kot dražilno sredstvo za dodajanje ​,war " gastronomska izkušnja« na podoben način kot čili in sečuanski poper. Lahko se doda tudi k ​,war " čutno draženje« izdelkov, kot so zobna pasta, ustna voda in pastile.

​,war gastronomska izkušnja« na podoben način kot čili in sečuanski poper. Lahko se doda tudi k ​,war čutno draženje« izdelkov, kot so zobna pasta, ustna voda in pastile. Konzervans: antibakterijske in protiglivične lastnosti oleokantala omogočajo, da deluje kot konzervans, na primer za prevleko hrane pred pakiranjem ali nanos na embalažo za živila, da se prepreči kvarjenje.

Pomoč pri prehladu in gripi: oleokantal se lahko uporablja za zdravljenje simptomov prehlada ali gripe, tudi kot protidražilna sredstva za vneto grlo in v nosnih dekongestivih.

Antioksidant: ker se domneva, da ima oleokantal antioksidativno delovanje, se lahko uporablja tudi za zdravljenje ali preprečevanje različnih stanj, vključno z rakom, za pospeševanje celjenja ran in za zagotavljanje oksidacijske stabilnosti v kozmetiki.

Lajšanje bolečin: uporabno za lajšanje bolečin, povezanih s stanji, vključno z gripo ali drugimi virusnimi okužbami, prehladom, bolečinami v križu in vratu, dismenorejo, glavobolom, zobobolom, zvini in nategi, opeklinami in artritisom.

Protivnetno: kot sredstvo za zdravljenje ali preprečevanje bolezni, ki jih zaznamuje vnetje.

Zdravljenje ali preprečevanje razvoja možganskih plakov, povezanih z Alzheimerjevo boleznijo: domneva se, da tako kot ibuprofen, oleokantal zavira mikro-G proteine ​​in povezane kinaze.

Za oralno kirurgijo in zdravljenje raka z ustnim obsevanjem: kot ustno izpiranje za zaviranje vnetja po operaciji ali oralnem obsevanju.

Repelent za živali: vključno za odganjanje domačih mačk, glodalcev, rakunov, psov in kojotov ter za odvračanje ptic od uporabe nepitnih tekočin, kot so odpadne vode in prosto stoječe vode na letaliških stezah, parkiriščih itd.

Raziskave se nadaljujejo pri zdravljenju vnetja, Alzheimerjeve bolezni in raka

Friedman je dejal, da ne pozna nobenih takšnih aplikacij, ki temeljijo na oleokantalu, ki so že v prodaji.

"Monell ni komercialno podjetje in odvisni smo od podjetij in podjetnikov, ki bodo naše izume predstavili na trgu,« je dejal.

Medtem center še naprej raziskuje vlogo oleokantala kot protivnetnega sredstva, pri preprečevanju in zdravljenju Alzheimerjeve bolezni ter pri zdravljenju raka.

Monellov znanstvenik Paul Breslin je dejal, da je bilo dokazano, da ima in vitro oleokantal ​,war"protivnetne lastnosti na encimih, celicah in tkivih, da ovirajo nastajanje Alzheimerjevih peptidov in oligomerov – in sicer Tau in Abeta, in da ubijejo celične linije raka, kot tudi ne uničijo zdravih celičnih linij.

"Nadaljujemo z našimi interesi na vseh treh področjih in delamo na Abeti in rakavih celicah,« je dejal.

"Tam je prostor za raziskovanje zdravja žil in vloge oleokantala v hrani pri tem glede bolezni srca, kapi in drugih žilnih bolezni, vendar še nismo tam.

"Gre za hitro rastoče področje translacijskih in medicinskih raziskav in je zelo razburljivo zaradi svojih trenutnih obljub glede na rezultate, ki jih vidimo,« je dejal Breslin.