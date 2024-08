Špansko oljčno olje med 'Top 50' na britanskih nagradah Great Taste Awards

O Cortijo de Suerte Alta Coupage Naravno ekstra deviško oljčno olje, proizvedeno v Cordobi v Španiji, je premagalo močan kontingent mednarodnih živil, ki so ga uvrstili med 50 najboljših živil v Angliji na podelitvi nagrad Great Taste Awards v Združenem kraljestvu.



Olje, ki spada pod nadzor regulativnega sveta DOP Baena, je 8,800 sodnikov izbralo med več kot 350 različnimi specializiranimi živili in pijačami z vseh koncev sveta. Najboljših 50 izdelkov so izbrali ti sodniki, ki so profesionalni gurmani in degustatorji, in bodo predstavljeni v ekskluzivnem letnem vodniku.

Sodniki, ki so bili prisotni na podelitvi nagrad leta 2012, so bili znani obrazi, kot so zmagovalec britanskega Masterchefa Mat Follas, restavracijski kritik Charles Campion in pisca hrane Lucas Hollweg in Xanthe Clay, poleg več kot 300 kupcev hrane iz vodilnih hal in delikates, kot so npr. Harrods in Selfridges.

Nagrade, ki jih podeljuje Guild of Fine Food v Združenem kraljestvu, so zelo konkurenčne, z različnimi zvezdicami, podeljenimi izdelkom glede na mnenja pokuševalcev. Izdelki lahko prejmejo eno, dve ali tri zlate zvezdice ali najvišjo čast od vseh, mesto na seznamu 50 najboljših. Za pridobitev ocene treh zvezdic mora izdelek zadovoljiti vsaj 25 pokuševalcev, za dosego najvišjega seznama Top 50 pa mora 50 ali več pokuševalcev odobriti izdelek za edinstven okus.



Cortijo de Suerte

Olje Cortijo de Suerte je edino oljčno olje, ki se je letos uvrstilo med 50 najboljših, na seznamu najboljših britanskih in uvoženih živil, od prekajene kocke slanine z Irske do grškega timijanskega medu. Druga oljčna olja za pridobitev zlate zvezdice so vključevala špansko obrtno delikatese Ultracomidas' Kraljev travnik ekstra deviško in Beneolivas' Señorio de Jaime Rosell ekstra deviško olje.

Cortijo de Suerte Alta je ekološko ekstra deviško olje, pridelano iz mešanice oljk Picudo, Hojiblanco in Picual na tradicionalnem družinskem posestvu v južni Španiji. Posestvo, ustanovljeno leta 1924, obsega 255 hektarjev oljčnih nasadov in letno proizvede okoli 250,000 kg olja.

Aprila je špansko združenje občin oljčnega drevesa (AEMO) priznal Francisco Bujalance, vodja proizvodnje za Cortijo de Suerte Alta, as ​,war"Najboljši mlinar« za ​,war"njegovo strokovnost in skrbnost pri ravnanju z njegovim sodobnim ekološkim mlinom.”

Poudarek posestva je izpeljati celoten proces od drevesa do stekleničenja olja, kar je povzročilo ekskluzivno oljčno olje, ki se ponaša z naslovi posestvo pridelano in ustekleničeno, ekološko in DO Baena. Poleg mednarodnega priznanja na Great Taste Awards, Cortijo de Suerte je prejel številne španske nagrade za olje, vključno s prvo nagrado za najboljšo oljčno oljčno oljno v Španiji v letih 2007 – 2008.