Oblikovanje senzorjev za posnemanje človeške senzorične analize oljčnega olja

Raziskovalci so zasnovali senzor, imenovan ​,war"Oliver«, ki poskuša posnemati človeško lastnost: it ​,war"okusi” olje in lahko zagotovi analizo, ki potrjuje, da je ekstra deviško ali drugače.



Da bi dohitel Oliverja, sem stopil v stik s profesorjem Arnaldom D'Amicom z rimske univerze Tor Vergata, saj je izvedel prvi poskus za daljinsko prenašanje vohalnih občutkov elektronskega nosu.

D'Amico me je usmeril k dvema svojima sodelavcema, ki razvijata senzor, v celoti posvečen oljčnemu olju: prof. Giorgio Pennazza in prof. Marco Santonico z univerzitetnega kampusa Bio-Medico v Rimu, sta koordinatorja raziskovalne skupine, imenovane Enota elektronike za senzorske sisteme, ki razvija Oliver.

Njihova raziskovalna metoda temelji na zanimivem multidisciplinarnem pristopu, ki s pomočjo načrtovanja, implementacije, testiranja in uporabe senzorjev postavlja elektroniko v službo medicine in prehrane. Njihov namen je ustvariti praktične senzorje, ki so poceni, uporabniku prijazni, hitri in nedestruktivni.

Elektronika za enoto senzorskih sistemov, Univerzitetni kampus Bio-Medico v Rimu

Bionote (sistem, ki temelji na biosenzorju za posnemanje multisenzoričnega nosu, jezika in oči) se je rodil v tem kontekstu.

Oglejte si tudi:Študentje oblikujejo napravo za odkrivanje kazalnikov žarkosti

Sistem je namenjen posnemanju principov delovanja nosu, jezika in oči. Delo predlaga razširitev koncepta umetnega vonja in okusa z oblikovanjem inovativnega multisenzoričnega sistema, ki temelji na biosenzorskem materialu antocianinih.

Sistemi Bionote morajo biti specializirani za vsako posamezno vrsto hrane in so že zasnovani za mineralno vodo, tartufe, serum sira mozzarella in čili papriko. Oliver je senzor, ki se ukvarja posebej z vrednotenjem EVOO.

"Ideja se je porodila februarja 2014, po škandalu, ki ga je sprožila objava a Infografika New York Timesa o italijanskem oljčnem olju goljufije,« je razkril Pennazza. ​,war"Italija je bila obtožena izvoza ponarejenega in nizkokakovostnega oljčnega olja. Izziv smo sprejeli na konstruktiven način in se odločili poslati pozitivno sporočilo, s katerim pokažemo italijansko zavezanost visoki kakovosti in razvoj tehnologije za njeno ohranitev.

Oliverjeva struktura zagotavlja notranjo elektronsko kartico in loputo. Poleg nizkih stroškov testiranja deluje tako, da loputo preprosto položite v tekočino.

Med testiranjem se hkrati posname skladba in hitro lahko ugotovite vrsto olja in, če je oljčno olje, ali je deviško ali ekstra deviško ali morda ponarejeno.

Oliver je usposobljen za povezovanje informacij s svojo notranjo bazo podatkov za identifikacijo vzorcev.

"Želimo poudariti, da lahko s temi orodji preskočite nekatere laboratorijske teste in znižate stroške,« je dejal Santonico. ​,war"Le če Oliver razkrije, da je oljčno olje ponarejeno, boste vzorec poslali v laboratorij, da analizira posebne lastnosti.

Zaenkrat lahko Oliver zazna določene ponaredke, vendar je cilj imeti popoln razpon analize. Testiranje tekočin dosega odlične rezultate, vendar si enota prizadeva za razvoj nadaljnjih aplikacij Bionote za odkrivanje občutkov plina in popolno multisenzorno navzkrižno analizo, da se čim bolj reproducira analiza človeških senzorjev.

Druga pomembna lastnost je, da lahko Oliver zazna tudi prehranske vidike. ​,war"Zdaj izvajamo tovrstno analizo s čili papriko,« je dejal Santonico. ​,war"Trenutno obstajajo metode za merjenje pikantnosti (tj. količine kapsaicina), vendar z Bionoteom lahko zaznamo celo vrsto sadja in hranilne vrednosti, natančneje količino antioksidantov,« je dodal Pennazza. ​,war"Oliver lahko to hranilno vrednost prepozna tudi v EVOO.