Jaén išče Unescovo priznanje za svoje "morje oljk"

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) je glede na njeno spletno stran ​,war"skuša spodbujati identifikacijo, zaščito in ohranjanje kulturne in naravne dediščine po vsem svetu, ki velja za izjemno vrednost za človeštvo.

Španija ima 45 Unescovih območij, ki je tretja na seznamu držav z največ priznanji za Italijo in Kitajsko. V Andaluziji se nahaja sedem krajev: narodni park Doñana; Katedrala, Alcázar in Archivos de Indias v Sevilli; kompleks Gorham's Cave; Najdišče dolmenov Antequera; Alhambra, Generalife in Albyzin; Zgodovinsko središče Cordobe in; Renesančni monumentalni ansambli Úbeda in Baeza, Jaén.

Španija je bila tudi med sedmimi državami, ki jih je Unesco navedel, da izvajajo Sredozemska prehrana, priznan kot Nematerialna kulturna dediščina človeštva.

Vsak popotnik, ki se je vozil skozi Andaluzijo in natančneje skozi provinco Jaén, vam lahko pove o njeni spektakularni pokrajini, posejani z milijoni oljčnih dreves. Njihov na videz neskončen obstoj so krstili Mar de Olivos oz ​,war"Oljčno morje."

Že eno leto je deželna vlada Jaéna vodilna pri prizadevanjih za priznanje edinstvenega andaluzijskega terena kot svetovne dediščine.

Aprila je bil seminar na Mednarodni univerzi Andaluzije (UNIA) v Baezi. Dogodek je združil strokovnjake in strokovnjake, ki so razpravljali o okoljskih, antropoloških, gospodarskih in fizičnih vrednostih oljčnih nasadov ter o tem, kako idejo najbolje predstaviti Unescu.

Univerza je ponudila poletni tečaj za obravnavo in pripravo skupnosti na kulturno vrednost njenih oljk.

Ustanovljena je bila tehnična komisija s predstavniki vlade Jaéna, regionalne vlade Andaluzije, Univerze v Jaénu, zadrug, Andaluzijskega združenja za ekološko kmetijstvo (CAAE), Združenja skupin za razvoj podeželja (ARA), Fundacije Guillén in , Špansko združenje oljčnih občin (AEMO).

Komisija priznava, da ne bo lahka naloga biti uvrščen na seznam svetovne dediščine. Opozarjajo pa na velik pomen okoljske, tradicionalne, kulturne in gospodarske vrednosti Oljčnega morja. Ocenjuje se, da je v avtonomni skupnosti približno 180 milijonov oljčnih dreves. Čeprav vseh osem provinc Andaluzije prideluje oljke, je Jaén največji proizvajalec, ki svetu oskrbuje 22 odstotkov svojega oljčnega olja.

Komisija tudi trdi, da ima Andaluzija več kot 300 občin, ki so odvisne od pridelka kot osnovne gospodarske dejavnosti, 170,000 kmetij in milijon in pol hektarjev (370,658,072 hektarjev) njenega podeželja, zasajenega z drevesom.

Tehnična komisija namerava projekt predstaviti Ministrstvu za izobraževanje, kulturo in šport do leta 2017. Ministrstvo se bo nato odločilo, ali je vreden, da ga predloži UNESCO. Če bo izbrana, bo dokončno odločitev leta 2019 sprejel UNESCO.