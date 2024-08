Delavnica oljčnega olja in kulture v Jaénu

Po praznovanju internetne pobude TwittsandAOVE ki je združila ljubitelje EVOO (EVOO v španščini) in Twitterju so strokovnjaki podjetja CM Europa organizirali 27. marcath klicala pogovorna oddaja v Martosu (Jaén). ​,war"Olive Oil & Culture« z namenom širjenja kulture oljčnih olj, razmišljanja o njihovi kulturni vrednosti in razpravljanja o njihovem vplivu na druge kulturne elemente sredozemskih regij.

Rosa Mª Marchal López, vodja CM Europa, je pojasnila, da bo pogovorna oddaja vključevala vizije in mnenja številnih strokovnjakov za oljčno olje.

Po Marchalovih besedah ​​je simpozij odlična priložnost za spoznavanje različnih EVOO, uživanje v harmoniji občutkov, ki izhajajo iz oljčnih sokov, in odkrivanje odnosa z drugimi kulturnimi elementi, kot so slikarstvo, literatura, zgodovina ali glasba.

"Delavnica Spoznaj svoje olje

Marca 30th, bo delavnico organiziral tudi CM Europa ​,war"Spoznaj svoje olje«, z dvema skupinama po 25 študentov, z namenom izobraževanja mladih o lastnostih ekstra deviških oljčnih olj in njihovih zdravstvenih koristih.

Delavnica bo vključevala malo teorije in pojasnil, kaj pomeni uporaba ekstra deviškega oljčnega olja kot učnega gradiva. Piqui in Mandy: Svet deviških oljčnih olj strip, v katerem sta glavna junaka dve živali oljčnega ekosistema: sova in zajec.



Rosa M Marchal López

Pobuda bo vključevala tudi degustacijo EVOO, s prikazom hedonističnega koncepta degustacij. Nato bodo učenci povabljeni na zajtrk, ki vključuje kruh z ekstra deviškim olivnim oljem.

Delavnica se bo zaključila z vodenim obiskom fizikalno-kemijskega laboratorija in mojstrskim tečajem, posvečenim povezovanju konceptov splošne kemije in fizike s kontrolami kakovosti oljčnih olj.

Ob obisku mikrobioloških laboratorijev bo Rosa Mª Marchal López študentom razložila koncept prehranske varnosti in se lahko pogovarjala o senzorični analizi in njenem pomenu pri klasifikaciji ekstra deviških oljčnih olj.