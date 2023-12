Tradicionalne turške prakse gojenja oljk, ki jih je priznal UNESCO

Tradicionalno znanje, metode in prakse gojenja oljk v Turčiji so bili priznani na seznamu nesnovne kulturne dediščine Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO), ki jo je treba nujno zaščititi za leto 2023.

Turčija je ena največjih držav na svetu po pridelavi oljk in oljčnega olja. V pridelovalnem letu 2022/23 je država obrodila a rekordnih 421,000 ton oljčnega olja in 735,000 ton namiznih oljk.

Po besedah ​​Leventa Köstema, ustanovitelja in lastnika Muzeja oljčnega olja Köstem, ima proizvodnja oljčnega olja v Turčiji dolgo zgodovino, najstarejši mlin pa sega v 6.th ali 7th stoletja pred našim štetjem. Tradicionalni mlini na kamen na živalski in človeški pogon so bili v navadi do pred 15 leti in se ponekod uporabljajo še danes.

Oglejte si tudi: Slavimo zgodovinske oljke Južne Amerike

UNESCO dosegel priznanje ker sta gojenje oljk in proizvodnja olja temeljna dela kulture v zahodni Anatoliji.

Številni obredi, festivali in družbene prakse, vključno z igrami, plesi in pogostitvami, označujejo začetek in konec sezone žetve, ki običajno traja od novembra do januarja.

Ti vključujejo prizadevanja skupnosti za obiranje oljčnih dreves v nasadih vsake družine. Ob koncu žetve skupnost sodeluje pri ba​şak tradicija, kjer oljke, ki ostanejo na vrhovih dreves, podremo na tla in podarimo najrevnejšim članom skupnosti za osebno porabo ali prodajo lokalnim mlinom.

Pridobivanje oljčnega olja s tradicionalnimi metodami. (Foto: Yılmaz Ulus)

Poleg družbenega pomena oljk in pridelka oljk je UNESCO prepoznal tudi edinstvenost regije pero (v turščini pomeni svinčnik) način cepljenja divjih oljk, znan kot an erkence presadka.

Kmetje z nožem izdolbejo dva majhna utora vzdolž nasprotnih robov ozkega drevesnega štora, znanega tudi kot podlaga. Nato vzamejo dva cepiča oljke in vsako osnovo nabrusijo, da ju vstavijo v dva utora na podlagi.

Kmetje nato vrh podlage in dno cepičev prekrijejo z blatom, da jih zaščitijo pred zrakom in soncem. Del podlage spodaj, kjer vstavljamo cepiče, prav tako prekrijemo z blatom, da se ohladi. Blato običajno ostane na mestu dve do tri leta.

Nato kmetje cepič zavijejo s papirjem, da preprečijo, da bi blato spral dež ali ga izsušilo sonce. Papir je pritrjen s čopičem iz lokalnega grma, ki lahko drži papir in blato na mestu do tri leta.

Zadnji korak je, da na vrh cepiča položite blatne kroglice, ki zadržijo vlago in jih hkrati zaščitijo pred dežjem in soncem.

Poleg gojenja oljk je UNESCO nadalje priznal več tradicionalnih načinov pridelave namiznih oljk, vključno z salamura metoda, ki vključuje vlaganje oljk.

Aynur Yıldırım, tradicionalni proizvajalec iz province Bursa, je Unescu povedal, da se priprava začne z namakanjem oljk v vedru.

Oglejte si tudi: Proizvodnja oljčnega olja se vrača v Pompeje 2,000 let po vulkanskem izbruhu

Nato olive ročno vzamemo iz vedra, jih položimo v vrečko in dodamo plast kamene soli. Nato se postopek ponovi. Yıldırım je dejal, da je bistveno, da so oljke vlažne, da se sol raztopi.

Ko je vrečka napolnjena, je po njenih besedah ​​pomembno, da jo enkrat na teden pretresete, da zagotovite enakomerno porazdelitev slane slanice.

Unesco je tudi priznal yağlık, kar pomeni oljar, način pridelave namiznih oljk.

oglas

oglas

Nesrin Ünlü, predsednica združenja Umurbey Woman Initiative, je Unescu povedala, da ta metoda vključuje ločevanje oljk po velikosti na dan, ko so pobrane, in jih dajo v kamnito posodo, imenovano bazen za oljke.

Ko je posoda napolnjena z olivami, dodajamo vodo, dokler oljke niso prekrite, čemur sledi plast soli. Nad bazenom se položi posebna tkanina, preden se prekrije z lesom in nato s kamenjem.

"Ko daste črne olive v bazen z oljkami, postanejo rdeče, ko dvignete pokrove bazena,« je dejal Ünlü.

Razvrščanje oljk med obiranjem (Foto: Mehmet Karaca)

Tradicionalne metode predelave veljajo tudi za pridelavo oljčnega olja. V zgodovini so moški plezali po lestvi, da bi z vejicami zbili oljke, medtem ko so jih ženske pobrale iz mreže spodaj in oljke dale v vreče.

Vreče se nataknejo na živali – običajno mule –, ki jih prepeljejo iz nasadov v lokalni mlin, ki se običajno nahaja v urbanem središču, kjer se vaščani zberejo, da bi proslavili trgatev in predelali oljke.

Ko so oljke oprane, se dajo v posodo in zdrobijo z mlinom na kamne, ki ga običajno poganja mula. Ko oljke zdrobimo, pasto odstranimo iz posode, damo v kotel in segrejemo, da povečamo vsebnost olja (čeprav je malo verjetno, da bo to prineslo ekstra deviško olivno olje).

Maso nato nadevamo v vreče, jih postavimo v poševna korita s čepom navzdol in podnje postavimo glinene posode. Ko so korita napolnjena z vrečami, vaščani izmenično hodijo po oljkah, da iztisnejo olje.

Po polnjenju loncev se olje razdeli vsakemu vaščanu in se porabi do naslednje žetve.