Vprašanje o študiji UC Davis

Ključna ugotovitev v novem poročilo s strani UC Davis Olive Center je bil danes zaslišan.

V poročilu je navedeno ​,war"10 odstotkov vzorcev kalifornijskega oljčnega olja, označenih kot ekstra deviško oljčno olje, ni izpolnjevalo standardov MOK/USDA za ekstra deviško oljčno olje. 10 odstotkov se je nanašalo na en sam vzorec ekstra deviškega oljčnega olja Bariani, ki ga je laboratorij v Avstraliji odkril, da kaže senzorične napake. Ekstra deviško oljčno olje po smernicah MOK in USDA ne more imeti takšnih napak.

An Olive Oil Times Članek v poročilu je danes poudaril, da je bilo v skladu s prilogo poročila kupljeno oljčno olje Bariani, ki ni prestalo senzoričnega testiranja,

in preizkušeno, veliko po ​,war"najbolje do« datum.

Nobenemu od drugih vzorcev, testiranih v študiji, ni potekel rok uporabnosti, čeprav jih nekaj sploh ni imelo.

Druga ugotovitev študije, in sicer, da 69 odstotkov testiranih uvoženih ekstra deviških oljčnih olj ni izpolnjevalo standardov MOK in USDA, ni bila izpodbijana.

Starost oljčnega olja lahko močno vpliva na njegove senzorične lastnosti in posledično na to, kako dobro je ocenjeno pri organoleptični analizi. V nedavnem Članek strokovnjak Paul Vossen, svetovalec kmetije in višji član fakultete Univerze v Kaliforniji Cooperative Extension ​,war"sveže olivno olje je hrustljavo. V njem je veliko pridiha, veliko kompleksnosti in globine. Medtem ko so stara olja le nekako mastna in ravna."

Dan Flynn, direktor UC Davis Olive Center, je pozneje odgovoril v e-poštnem sporočilu Olive Oil Times s pojasnilom, da je laboratorij, ki je testiral vzorce, Avstralski laboratorij za raziskave olj v Wagga Wagga, Novi Južni Wales, naredil tipografsko napako in je datum januarja 2010 vnesen kot ​,war"rok uporabe do” na podatkovnem listu vzorca je bil dejansko datum stekleničenja. Flynn je v podporo razlagi zagotovil povečano sliko v poročilu, ki identificira vzorec Bariani, in dodatek poročilu je bil kasneje popravljen.

