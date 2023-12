Vloga žensk v sektorju je v središču pozornosti svetovnega dneva oljk

Letošnja izdaja Svetovni dan oljk poudaril ključno vlogo žensk v sektorju oljčnega olja v celotni proizvodni verigi, od nasadov do miz.

Svetovni dan oljk ali Svetovni dan oljk, ki ga je leta 2019 uradno priznala Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO), poteka vsako leto 26. novembra.th.

Letošnje praznovanje pa je bilo 23. novembrard na sedežu Mednarodni svet za oljke (MOK) v Madridu v okviru 118th seji njenega sveta članic.

Oglejte si tudi: Jaime Lillo imenovan za izvršnega direktorja Olive Council

Na dogodku, ki sta ga skupaj organizirala MOK in Mednarodni center za napredne sredozemske študije (CIHEAM), je sodelovalo več ženskih združenj po vsem svetu, vključno z Women in Olive Oil, Pandolea, Donne dell'Olio ter arabskim in jordanskim Olive Oil Women's. Network in Women & Olives LatAm Network.

MOK je pozdravil predstavnice ženskih skupin, diplomatskega zbora v Madridu, vodje delegacij in predstavnike Sveta članic MOK.

"Čestitam predsednicam in članicam ženskih mrež za vsa prizadevanja pri uresničevanju te odlične pobude, ki jo je vsekakor treba utrditi in ovekovečiti,” je dejala Imene Trabelsi Trigui, vodja oddelka za promocijo MOK. Olive Oil Times.

"Ženske so bile vedno močno vpletene v upravljanje vrednostna veriga oljčnega olja. Danes so to kmetje, degustatorji, pridelovalci, kuharji, raziskovalci, učitelji in strokovnjaki na različnih področjih, ki so neposredno ali posredno povezana z oljčnim sektorjem,« je dodala. ​,war"Zahvaljujoč svojemu znanju in izkušnjam igrajo ključno vlogo pri razvoju tega pomembnega področja in pomembno vplivajo na sedanje in prihodnje generacije.«

"Delo teh žensk učinkovito prispeva k izgradnji dinamičnega oljčnega sektorja,« je nadaljevala Trabelsi Trigu. ​,war"Na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni so zavezani k izmenjavi svojih izkušenj o najboljših praksah pri proizvodnji kakovostnega oljčnega olja, širjenju prednosti Sredozemska prehrana katerega temeljni del je oljčno olje, ter ozaveščanje o različnih uporabah oljčnega olja ob ohranjanju njegove zgodovinske in kulturne dediščine ter prispevanju k praksam trajnostnega razvoja.«

Poročilo CIHEAM o enakosti spolov v sredozemski regiji za leto 2022 sta predpogoja za trajnostni razvoj enakost spolov in krepitev vloge žensk.

V kmetijstvu ženske predstavljajo 43 odstotkov svetovne delovne sile in igrajo bistveno vlogo pri zagotavljanju prehranske varnosti. Medtem ko opravljajo številne ključne naloge, številne vloge in odgovornosti žensk, dejavnih v podeželskih skupnostih, pogosto niso dobro priznane.

By spodbujanje enakih pravic ter delitev virov in odgovornosti med ženskami in moškimi, enakost spolov ni samo temeljna človekova pravica, ampak tudi temelj uspešnega gospodarstva, ki spodbuja trajnostno in vključujočo rast.

Cilj MOK je, da dogodek ob svetovnem dnevu oljk in zgled sodelujočih združenj navdihneta ženske iz vseh držav članic k vzpostavitvi mrež, ki jih vodijo ženske, kar bo pomagalo okrepiti pomen njihovega neprecenljivega dela v oljkarstvu. naftni sektor.

Za praznovanje svetovnega dneva oljk je bilo načrtovanih več dejavnosti, vključno s pokušino tradicionalnih jedi iz olivnega olja z vsega sveta in videoposnetki, ki poudarjajo raznolikost vlog žensk v sektorju. MOK in CIHEAM sta razglasila tudi zmagovalce mednarodnega natečaja za grafiko.

Dogodek, katerega vrhunec je bilo branje in podpisovanje manifesta za večjo ozaveščenost in priznavanje vloge žensk v sektorju oljčnega olja, je vodila Emmanuelle Dechelette, ustanovitelj Dnevov Olio Nuovo, ki je napovedal nagovore predstavnikov društev.

Med temi so bili Jill Myers, ustanoviteljica Women in Olive Oil; Nehaya Almuhaisin, ustanoviteljica ženske mreže Arab Olive Oil; Loriana Abbruzzetti, predsednica Pandolee; Mariagrazia Bertaroli, direktorica Donne dell'Olio; in Laura Blanco, ustanoviteljica Women and Olives LATAM.

Vsi so izrazili svojo zavezanost, da bodo z močjo svojih vizij in spretnosti sledili namenom in ciljem, zastavljenim ob svetovnem dnevu oljk.