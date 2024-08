Prodaja italijanskega oljčnega olja v zadnjem poročilu

Po podatkih ASSITOL se je dobiček italijanskih pakirancev oljčnega olja v zadnjih dveh mesecih leta 2010 znatno povečal. Na domačem področju se je prodaja povečala za 31 odstotkov, izvoz pa za 22.4 odstotka. Glede na celotno časovno obdobje 2009–2010 ASSITOL poroča o 21.6-odstotnem povečanju. Ta številka odraža dobičke tako doma kot v tujini in je dobrodošla novica po počasnem začetku leta. POMOČ je Združenje italijanske naftne industrije. Njeni člani so pakirniki olja, večinoma oljčnega, pa tudi semenskih olj in olja iz tropin. Člani segajo od trgovcev na debelo do tako znanih blagovnih znamk, kot sta Colavita in Monini, in predstavljajo prodajo 90 odstotkov italijanskega oljčnega olja.

Ekstra deviško oljčno olje, kar pomeni ASSITOL ​,war"konvencionalno” ekstra deviško oljčno olje, je daleč največja kategorija, ki jo pakirajo člani. Pakirajo italijanska, pa tudi oljčna olja iz EU in zunaj EU. Pakirane so tudi veliko manjše kategorije geografsko označenih DOP in IGP olj, 1 odstotkov proizvedenih v Italiji in ekoloških. Ti nišni (in dražji) izdelki predstavljajo približno 6 odstotkov celotne kategorije ekstra deviških. Njihovi prodajni podatki so bili v glavnem tudi pozitivni. Olja DOP in IGP sta imela novembra in decembra na domačem trgu več kot 50-odstotno rast v primerjavi z letom 2009. Izjema je bilo 1-odstotno italijansko ekstra deviško oljčno olje, ki je imelo 4-odstotni padec na domačem trgu, čeprav se je povečalo za 6.5 ​​odstotka. na izvoznem trgu.

Z 12.8-odstotno rastjo je pridobilo tudi olje tropin (olje, ki ga pridobivajo z industrijskim postopkom s topili in je podobno tistemu, ki se uporablja za izdelavo semenskih olj). To olje uporabljajo predvsem pekarne, vsaj v Italiji. Olje iz tropin se preučuje tudi za uporabo pri pridobivanju električne energije, kar je bila tema konference, ki so se je novembra 2010 udeležili proizvajalci oljčnega olja.

Konkurenca med državami proizvajalkami oljčnega olja je močna, Španija pa velja za najbolj agresivnega tekmeca Italije. Italija za Španijo proizvede največ oljčnega olja. Medtem ko so se domače številke Italije povečale za 31 odstotkov, so domače številke Španije padle za 5 odstotkov (ASSITOL je primerjal zadnja 4 leta) v obdobju od novembra do decembra 2010. ASSITOL pripisuje italijanske pridobitve agilnosti in pametnim ukrepom za zmanjševanje stroškov.

ASSITOL je bil nedavno v novicah tudi zaradi njihovega januar 27th izjava o novih predpisih EU glede testiranja alkilnih estrov. Povišana vsebnost alkilnih estrov na splošno kaže na oljčno olje, pridelano iz oljk slabe kakovosti, ki ni vredno oznake ekstra deviško. EU je sprejela zakon, ki določa mejo za alkilne estre, kar ASSITOL zelo podpira.

Naslednje številke je objavil Coldiretti (velika kmetijska interesna skupina in lobi) zagotavljajo posnetek italijanskega sektorja ekstra deviškega oljčnega olja:

Število oljk: 250,000,000

2010 – 2011 proizvodnja: 550,000 ton

Tržna uvrstitev: Drugo, za Španijo

Poraba na prebivalca: 13—14 kg/leto

Število olj DOP/IGP: 40

Letna prodaja v evrih: 2 milijardi

Delovni dnevi: 50,000,000