Naraščajoči stroški Proizvajalci sevov v južni Evropi

Naraščajoči proizvodni stroški obremenjujejo sektor oljčnega olja v južni Evropi že drugo zaporedno slabo letino za države v sredozemskem bazenu.

Nedavna raziskava je pokazala, da so se stroški proizvodnje oljčnega olja v Španiji med letoma 2020 in 2023 podvojili. Razmere niso veliko boljše v Italiji, Grčiji in drugje.

"Oljkarstvo se je v zadnjih dveh letih soočilo z izzivi in ​​težkimi razmerami na svetovni ravni,« je povedala Stella Theodosiou, namestnica direktorja Sevitela, združenja grških polnilcev oljčnega olja. Olive Oil Times. ​,war"Ti izzivi so bili preneseni na vsa vozlišča proizvodne verige.«

Oglejte si tudi: Padec prodaje oljčnega olja v Španiji in Italiji zaradi naraščajočih cen

"V obdobju po covidu smo bili vsi poklicani, da se soočimo s posledicami vojne v Ukrajini, ko so stroški energije skokovito narasli,« je dodala. ​,war"Te dni ostajajo na zelo visoki ravni.«

Špansko združenje občin za oljke (Aemo) je v najnovejši posodobitvi stroškov proizvodnje oljk opozorilo na velik vpliv znatno zmanjšala proizvodnjo oljčnega olja na dohodek sektorja.

Raziskava Aemo kaže, da so se stroški proizvodnje enega kilograma oljčnega olja med letoma 2020 in 2023 skoraj podvojili in s 3.20 evra narasli na 6.22 evra.

Po navedbah združenja je rast stroškov posledica padajočega upada proizvodnje in naraščajočih vhodnih stroškov. Na primer, gnojila in fitosanitarna sredstva stanejo 70 odstotkov več kot pred tremi leti. Cene energentov so se medtem zvišale za 40 odstotkov, plače pa za 9 odstotkov.

Na oljčnikih niso vsi stroški enake teže. Proizvodni stroški za nasade z visoko gostoto (intenzivni) ali zelo gostoto (superintenzivni) ostajajo znatno nižji od tistih, ki so navedeni v tradicionalnih oljčnikih ali nasadih na strmih pobočjih, delno zaradi mehanizacije. Kljub temu so se stroški v celotnem sektorju v zadnjih nekaj letih precej povečali.

Po podatkih italijanskega inštituta za storitve za kmetijski in živilski trg (Ismea) stroški proizvodnje oljčnega olja v Italiji tudi v tekočem letu ostajajo visoki.

Kljub temu so se v prvih devetih mesecih leta 2023 v primerjavi z letom poprej nekoliko znižale poročali so o znatnem povečanju.

Ismea je v svojem zadnjem poročilu zapisala, kako ekstra deviško olivno olje uvoz, ki je ključen za italijanski sektor, se je količinsko zmanjšal za 25 odstotkov v primerjavi s prejšnjim letom. Kljub temu se je njihova vrednost povečala za 19 odstotkov, kar je poudarilo naraščajoče trgovske cene oljk in njihov vpliv na operativne stroške proizvajalcev in polnilcev.

Padec proizvodnje, o katerem so poročali v več državah, je dvignil cene surovin od prejšnje sezone, kar je povzročilo dodatne negotovosti tako za proizvajalce, uvoznike in izvoznike.

V Italiji, kjer olivno olje obseg proizvodnje v tekoči sezoni naj bi presegel marže za italijanske proizvajalce oljčnega olja verjetno še vedno razmeroma skromne.

"S trenutno ceno [izdelka] bomo med to kampanjo povrnili proizvodne stroške, bolj kot to, kar se dogaja drugim,« je za lokalne medije povedal Gennaro Sicolo, predsednik združenja proizvajalcev Italia Olivicola.

Po besedah ​​Sicola se upad proizvodnje sooča s celotnim sredozemskim bazenom – zlasti v Španiji, Portugalska, Maroko in Tunizija – je glavni razlog za tako nizke donose. ​,war"To pomeni, da se italijanski proizvajalci ne morejo obrniti na te države za nakup izdelka," je dejal.

"Poleg tega moramo upoštevati tudi operacije mletja, ki, kot vemo, zahtevajo velike količine električne energije,« je dodal Sicolo. ​,war"Ko smo že pri številkah, smo lani imeli cene 25 evrov za kvintal (100 kilogramov). Danes se zlahka povzpne med 27 in 30 €.«

oglas

Theodosiou se je strinjal. ​,war"Povečali so se stroški transporta, pakiranja, delovanja oljarn in predelovalne industrije oljčnega olja,« je dejala.

Thedodosiou je dodal, da so sektor prizadele tudi naraščajoče obrestne mere in stroški dela.

Medtem ko je Grčija uživala v dobri letini v prejšnji sezoni, se pričakuje, da bo proizvodnja v letu 2023/24 bistveno zmanjšati.

"Grčija se je morala spopasti s posledicami sprememba podnebja,« je dejal Theodosiou. ​,war"Zato naj bi grški oljčni nasadi poročali o zmanjšanju za okoli 170,000 ton.«

Po besedah ​​Theodosiouja se Grčija zdaj sooča z obrnjenim domino tveganjem na trgu oljčnega olja, saj potrošniki ponavadi porabijo manj za izdelke z visoko ceno ravno v trenutku, ko proizvajalci oljčnega olja potrebujejo več prodaje za kritje operativnih stroškov.

"Podjetja za standardizacijo in podjetja za izvoz oljčnega olja z blagovnimi znamkami upravljajo svoje nakupe surovin postopoma glede na povpraševanje, od začetka vsakega pridelovalnega leta, novembra, do začetka naslednjega, oktobra,« je dejal Theodosiou.

"Panoga deluje v strogem okviru nacionalne in evropske zakonodaje,« je dodala. ​,war"Posledično je končna cena vsakega blagovne znamke oljčnega olja neposredno odvisna od cene surovine.«

"Največji izziv podjetij za standardizacijo oljčnega olja je ohranjanje njihovih kvot na domačem in mednarodnem trgu,« je zaključil Theodosiou. ​,war"Vsako nadaljnje zmanjševanje porabe oljčnega olja bo nedelujoče za vse člene verige.«