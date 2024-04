Al Piglio želi izkoristiti potencial skromnega terroirja Frosinoneja

V zadnjih treh letih je Elisabetta Petrini s svojo družino šest hektarjev delno zanemarjenih starodavnih oljčnih nasadov v osrednji Italiji spremenila v nagrajeno ekstra deviško olivno olje delovanje.

Al Piglio je trgatev 2023/24 zaključila na vrhuncu in si prislužila srebrno nagrado za svojo blagovno znamko Mezzogiorno, srednje intenzivno ekološko enovrstno sorto moraiolo, na sejmu 2024. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Tukaj je toliko potenciala. Pridelovalci in celotna proizvodna veriga se morajo zavedati, da se da veliko doseči. To je edinstveno ozemlje z edinstveno dediščino. - Elisabetta Petrini, lastnica, Al Puglio

"Presrečni smo, da smo prejeli nagrado na NYIOOC Svetovno oljčno tekmovanje,« je dejala. ​,war"Zame je to uresničitev sanj.”

Najprestižnejše tekmovanje kakovosti na svetu je zaploskalo Al Pugliu za okusne občutke artičoke, figovih listov, oljčnih listov, črnega popra in kave.

"Po študiju kot an sommelier za oljčno olje, raziskovanje najboljših načinov vodenja proizvodnega procesa in nenehno iskanje nasvetov pri bolj razgledanih in usposobljenih, prejeto priznanje ni le veliko zadovoljstvo, ampak predvsem motivacija za nenehno iskanje izboljšav,« je dodal Petrini.

Al Piglio poleg Moraiola prideluje oljke Rosciola in Leccino v provinci Frosinone, približno 55 kilometrov vzhodno od Rima.

"Rosciola je lepa lokalna sorta, ki uspeva v naših skalnatih gričih,« je dejal Petrini. ​,war"Ima veliko edinstvenih lastnosti in je predmet zgodnjega obiranja, ker dozori prej kot druge sorte oljk, ki jih gojimo.«

Razen peščice izjem regija okoli mesta Piglia v severnem Frosinonu ni znana po proizvodnji ekstra deviškega oljčnega olja.

"To je bil prvi izziv, s katerim smo se soočili,« je dejal Petrini. ​,war"Lokalna kultura oljčnega olja, ki ima korenine v starodavnih praksah, običajno ne daje prednosti kakovosti, kot jo razumemo danes.«

Tako kot v mnogih drugih regijah države je precejšnje število majhnih oljčnih nasadov na tem območju v družinski lasti. Ko so produktivni, se ti nasadi uporabljajo predvsem za lastno porabo družine. Obrezovanje, gnojenje in obiranje pogosto sledijo metodam, ki se prenašajo iz generacije v generacijo.

"Ko sem domačinom povedal, da želimo najprej pobrati Rosciolo, torej v začetku oktobra, so bili nekateri nezaupljivi,« je povedal Petrini. ​,war"Večina jih je navajenih žetve decembra.«

Iskanje pravega partnerja za mletje oljk se je prav tako izkazalo za izziv. ​,war"Večina mlinov tukaj bi se odprla šele konec oktobra,« je dejal Petrini. ​,war"Morali smo iskati drugje in našli prave mline na območju Colline Pontine.”

Petrini potrebuje od 30 do 45 minut, da prepelje oljke iz nasada v mlin. Vendar upa, da bo njen nedavni uspeh na svetovnem tekmovanju spodbudil mline, da se začnejo odpirati prej v sezoni.

"Poglejte Rosciolo in druge lokalne sorte,« je dejal Petrini. ​,war"Tukaj je toliko potenciala. Pridelovalci in celotna proizvodna veriga se morajo zavedati, da se da veliko doseči. To je edinstveno ozemlje z edinstveno dediščino.«

Petrinijeva upa, da bo njena zmaga na svetovnem tekmovanju spodbudila več pridelovalcev v Frosinoneju k zgodnji žetvi. (Foto: Al Piglio)

To zavedanje se odraža tudi v turističnem kraju, ki ga je Petrini in njena družina zgradila okoli svojih oljčnih nasadov in vinogradov.

"Ko naši gostje prenočijo v naših apartmajih ali pridejo na večerjo v našo restavracijo, jim zagotovimo seznam ekstra deviških oljčnih olj iz vse Italije,« je povedala. ​,war"Poleg tega se z njimi pogovarjamo o kakovosti in lastnostih ekstra deviškega oljčnega olja.”

"Skupaj degustiramo tri odlična oljčna olja, da lažje zaznavajo razlike med regijami, ki jih predstavljajo,« je dodal Petrini.

Za mizo kupci Al Piglia najdejo steklenico ekstra deviškega oljčnega olja s kmetije, ki jo lahko uporabijo po želji. ​,war"Tega sem se naučil v Španiji, kjer ugledne restavracije svojim strankam vedno ponudijo steklenico visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja, pripravljenega za uporabo,« je dejal Petrini.

Za Al Piglio, letošnji NYIOOC nagrado za uspešno sezono. ​,war"Moram reči, da je bila ta kampanja za nas verjetno nekoliko boljša kot za večino v regiji,« je dejal Petrini. ​,war"V našem primeru je bila zadnja sezona boljša od prejšnje.”

Po besedah ​​Petrinija, sprememba podnebja dolgoročno predstavlja enega najpomembnejših izzivov za proizvajalce kakovostnega oljčnega olja.

"Določene dinamike ne moremo obrniti, lahko pa se poskušamo prilagoditi in omiliti vpliv ter poiskati najboljše rešitve za nadaljnje izboljševanje naših kmetijskih praks,« je dejala.

Tudi zato je bil Al Piglio ustanovljen z mislijo na trajnost. ​,war"Zahvaljujoč mojemu ozadju v energetskem sektorju je prišlo samo po sebi do sprejetja infrastrukture za proizvodnjo fotovoltaične energije, ki pokriva vse naše potrebe,« je dejal Petrini in opozoril na druge trajnostne odločitve, vključno z neuporabo plastike.

"Poleg podnebnih sprememb je glavni izziv za to regijo in verjetno za celotno Italijo oblikovati pravo identiteto na trgu,« je dejal Petrini. ​,war"Biotska raznovrstnost te države je neprimerljiva, zlasti ko gre za oljke.«

"Raznolikost, kakovost in edinstvenost izdelkov, ki jih lahko ponudimo v Italiji, so neprimerljive v nobeni drugi državi,« je zaključila. ​,war"Tega bi se morali bolj zavedati in ga vrednotiti na ravneh, ki so bile prej rezervirane samo za vino.«