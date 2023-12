Kmetje v Grčiji zahtevajo subvencije zaradi nizkih donosov

V Grčiji so se pridelovalci oljk in oljarji zbrali pred poslopji regionalnih vlad po vsej državi in ​​iskali finančno pomoč za spopadanje z letošnjo izjemno slabo letino oljk.

Demonstranti so zahtevali, da vsi pridelovalci oljk v državi prejmejo 200 evrov na stremmo (tradicionalna grška merska enota, ki ustreza 0.1 hektarja) oljčnih dreves, da bi povečali svoj dohodek.

Ne moremo preživeti, saj smo pridelali tako malo oljčnega olja. - Dionysios Gonis, član kmetijskega združenja Argolide

Pozvali so tudi k ukrepom za zmanjšanje proizvodnih stroškov in dodajanje oljk pridelkom, ki so upravičeni do odškodnine ELGA (grške organizacije za kmetijsko zavarovanje) po naravnih nesrečah.

"Pomanjkanje pridelka na našem območju se giblje od 80 do 100 odstotkov, medtem ko oljke niso upravičene do nikakršnega nadomestila,« je dejal Thanasis Halatis iz kmetijskega združenja Kalyvia na severnem polotoku Chalkidiki med protestom pred poslopjem regionalne vlade v Solun.

Pridelovalci oljk na Halkidikiju, kjer gojijo za to regijo značilne zelene namizne oljke ovalne oblike, so v tem obdelovalnem letu po pričakovanjih pridelek le delček lanskoletnega izjemnega pridelka 160,000 ton.

Drugi oljkarji, ki so se udeležili protesta, so poudarili, da je naraščajoče proizvodne stroške ogrožajo njihov posel.

"Pri proizvodnih stroških 800 evrov na strmo s 600 evrov lani postane očitno, da ne le, da ne bomo dosegli čistega dobička, ampak se bomo znašli v dolgovih,« so povedali.

Podobni protesti so potekali tudi v drugih oljkarskih regijah v državi, vključno z Mesenijo in Lakonijo na Peloponezu, Lezbosom, Heraklionom in Hanjo na Kreti ter Ftiotido v osrednji Grčiji.

Kmetijska združenja in sindikati pridelovalcev oljk iz vse države so napovedali svojo mobilizacijo na panhelenskem srečanju v Atalantiju teden dni pred protesti, pri čemer so trdili, da problem nizkega pridelka ni sporadičen, ampak vpliva na celoten grški oljčni sektor.

Po podatkih odbora za blokado pridelovalcev, ki je koordiniral demonstracije, se pridelovalcem oljk v Grčiji letos zaradi zmanjšanega pridelka obeta milijarda evrov izgube dohodka.

V regiji Magnesia v osrednji Grčiji je slaba uspešnost oljčnih dreves dodala dodatno plast stiske za znaten pridelek lokalnim proizvajalcem po poletnih požarih in poplave.

"Magnezija je dom številnih stremmat [oljčnih dreves] in je utrpela veliko škodo zaradi poplav, požarov in oljčna sadna muha, v kombinaciji s 95-odstotnim zmanjšanjem cvetenja dreves,« je dejal Thodoris Georgadakis, vodja regionalne zveze kmetijskih združenj.

"Zahtevamo odškodnino v višini 200 evrov na strmo, denar pa mora priti do vseh pred božičem,” je dodal.

Medtem ko grški pridelovalci namiznih oljk letos nosijo največjo obremenitev nizke rodnosti, so prizadeti tudi proizvajalci oljčnega olja v državi, s skupno pridelek oljčnega olja naj bi padel na približno 200,000 ton s 340,000 ton.

"Proizvajalci oljčnega olja se letos soočajo z velikimi težavami,« je dejal Dionysios Gonis iz kmetijskega združenja Argolide na vzhodnem Peloponezu, ki je skupaj z drugimi kmeti v Nafplionu protestiral zaradi zmanjšanega pridelka.

"Ne moremo preživeti, saj smo pridelali tako malo oljčnega olja,« je dodal Gonis. ​,war"Zmanjšanega pridelka ELGA ne nadomesti, zato zahtevamo 200 € na strmo, da pokrijemo naše stroške in nadaljujemo z gojenjem naših dreves. Želimo si, da nam država in regionalna vlada pomagata, da oljčno olje po teh cenah ne pride do potrošnikov.«

Proizvajalci oljk in oljčnega olja, ki so sodelovali v protestih po vsej Grčiji, so dejali, da bodo v začetku januarja ponovno ocenili situacijo, da bi se odločili o morebitnih novih mobilizacijah.