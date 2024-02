Svetovna trgovinska organizacija ugotovila, da ZDA niso v skladu s trgovinskim sporom o namiznih oljkah

Svetovna trgovinska organizacija (WTO) je javno grajala ZDA in v začetku tega tedna razsodila, da niso spoštovale svojih prejšnjih odločitev o odpravi tarif na uvožene španske zrele črne namizne oljke.

Po skoraj enoletnem posvetovanju je STO dejala, da je Evropska unija dokazala, da ZDA svojih ukrepov niso uskladile z mednarodnim pravom – v bistvu odpravile carine.

WTO je nadalje potrdila, da ameriška zakonodaja, ki so jo oblasti navedle v svoji odločitvi o uvedbi carin na španske namizne oljke, ni v skladu z mednarodnim trgovinskim pravom. Odprl je vrata EU, ki je uvedla povračilne carine na ameriški izvoz.

Antonio de Mora, generalni sekretar španskega združenja izvoznikov in proizvajalcev namiznih oljk (Asemesa), je pozdravil sodbo, vendar je pozval Bruselj, naj uvede povračilne carine, dokler carine ZDA ne bodo odpravljene.

"[ZDA morajo] odpraviti 100 odstotkov carin," je dejal. ​,war"EU bo morala nujno ukrepati z uvedbo povračilnih carin na proizvode, ki jih ZDA izvažajo v EU, kot edini način za dosego odprave carin na oljke.«

Vendar se lahko odločitev ZDA o odpravi carin zmanjša na ločeno zadevo, ki jo obravnava prizivno sodišče zveznega okrožja ZDA – Aceitunas Guadalquivir proti Združenim državam, Koalicija za pošteno trgovino z zrelimi oljkami.

Odvetniki, vpleteni v primer, menijo, da je bolj verjetno, da bo sodišče sprejelo odločitev zdaj, ko je WTO izdala svojo sodbo, ki bi bila dokončna, saj je malo verjetno, da bo vrhovno sodišče ZDA obravnavalo pritožbo.

Kljub temu je Asemesa, tožnica v zadevi, ki jo trenutno obravnava prizivno sodišče ZDA, dejala, da je škoda je bilo že narejeno v sektorju, pri čemer se številni tradicionalni kupci španskih namiznih oljk obračajo v druge države.

"Izguba 70 odstotkov izvoza v ZDA, v korist držav, kot so Maroko, Egipt ali Turčija, in držav skupnosti, kot sta Portugalska ali Grčija, spreminja svobodno konkurenco in ogroža jasno svetovno vodilno vlogo Španije v tem sektorju,« je dejal de Mora.

Glede na datum španskega ministrstva za kmetijstvo, ribištvo in prehrano je bil skupni španski izvoz namiznih oljk v ZDA v prvih osmih mesecih leta 2023 za 14 odstotkov nižji kot leta 2017, zadnje leto pred uvedbo carin. V istem obdobju je Španija z 39 odstotkov namiznih oljk v ZDA dobavljala le 19 odstotkov leta 2023.

Ministrstvo ocenjuje, da so carine na uvoz španskih črnih namiznih oljk proizvajalce, embalerje in izvoznike od leta 208.6 stale skupaj 2017 milijona evrov.

Vendar pa so vladni podatki pokazali tudi na boljše novice za španski izvoz zelenih namiznih oljk, ki so ga prizadele 25-odstotne carine v ločenem sporu med ZDA in EU glede subvencij proizvajalcem letal. Te tarife so bile od takrat začasno ukinjene.

Medtem ko izvoz zelene mize v ZDA ostaja za 12 odstotkov nižji od tistega pred letom 2021, ko je so bile uvedene carine, je ministrstvo sporočilo, da se še naprej vzpenjajo.