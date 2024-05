Svetovna proizvodnja oljčnega olja bo že drugo leto zapored padla

Začetek žetve je v sredozemskem bazenu, preliminarne ocene proizvodnje pa se že seštevajo.

Po intervjujih s kmeti, mlinarji in lokalnimi uradniki naj bi sedem največjih svetovnih držav proizvajalk oljčnega olja v letu 1.97/2023 pridelalo 24 milijona ton, kar je sedem odstotkov manj kot lani in 23 odstotkov pod povprečjem. preteklih štirih pridelovalnih let.

Lani so Španija, Italija, Tunizija, Grčija, Turčija, Maroko in Portugalska skupaj ustvarile 72 odstotkov svetovne proizvodnje oljčnega olja. V zadnjih štirih pridelovalnih letih ta številka znaša 82 odstotkov.

Posledično bo svetovna proizvodnja oljčnega olja v pridelovalnem letu 2023/24 verjetno padla pod 2.94 milijona ton, proizvedenih v letih 2022/23, kar je najnižji pridelek od leta 2016/17.

Po besedah ​​Juana Vilarja, španskega strateškega svetovalca za sektor oljčnega olja, bi lahko svetovna proizvodnja padla na 2.4 milijona ton, kar je 18-odstotno zmanjšanje v primerjavi z letom 2022/23 in 24 odstotkov pod povprečjem prejšnjih štirih letinskih let.

Viri: Olive Oil Times, Mednarodni svet za oljke

Medtem ko proizvajalci v Španiji, Italiji, Tuniziji, Maroku in na Portugalskem letos pričakujejo vrhunske letine, se pričakuje, da bo povečanje proizvodnje bolj skromno od znatnega padca, napovedanega v Turčiji in Grčiji.

Spodaj je povzetek tega, kaj proizvajalci in uradniki pričakujejo v tem letu pridelave v sedmih glavnih državah proizvajalkah.

Španija

po zgodovinsko slaba lanska letina, so španski uradniki optimistični, da se bo leto 2023/24 izboljšalo. Proizvodnja naj bi se povzpela s 664,033 ton na 765,362 ton.

Kljub 15-odstotni rasti v primerjavi z lanskim letom naj bi proizvodnja še vedno ostala 34 odstotkov pod povprečjem preteklih štirih pridelovalnih let. Kot rezultat, olivno olje cene naj bi še naprej rasle do maja.

Nekaj ​​dežja poleti in jeseni je pomenilo, da ga je država, ki je največja proizvajalka oljčnega olja na svetu, nekaj prejela oddih od zgodovinske suše.

Vendar so vroče spomladanske temperature poškodovale nekatera drevesa, ko so cvetela, kar je povzročilo nižji nastavek v Andaluziji, največji svetovni regiji za proizvodnjo oljčnega olja.

Na splošno proizvodnja v Andaluziji naj bi se povečala 7 odstotkov glede na lani in dosegli 550,600 ton. To pa ostaja 40 odstotkov pod povprečjem preteklih štirih sezon.

Pridelovalci v osrednjem delu države so poročali tudi o škodi zaradi pozebe v zgodnji pomladi, ki je tudi znižala potencialni nastanek plodov. Kljub temu kmetje in mlinarji v Kastilji-La Manči, Estremadura, tudi skupnost Valencia, Katalonija in Aragón letos pričakujejo vrhunske letine.

Italija

Kmetje in uradniki v Italiji pričakujejo proizvodnja presegla 290,000 ton v letu 2023/24, pri čemer nekateri veliki proizvajalci napovedujejo več kot 300,000 ton.

Če se spodnja meja te ocene uresniči, bi to pomenilo 23-odstotno povečanje v primerjavi z lanskim donosom, vendar bi ostalo 4 odstotke pod povprečjem prejšnjih štirih žetev.

Naraščajoča proizvodnja je predvsem posledica obetavnih razmer na jugu države, vključno z regijami Puglia, Kalabrija in Sicilija, ki predstavljajo približno 70 odstotkov italijanske proizvodnje.

V drugih zelo pomembnih regijah za pridelavo oljčnega olja, kot je Toskana, je žetev videti zelo zahtevna, z nekaterimi opaznimi izjemami.

"Sezona pridelave oljk je bila dobra, kakovost pa se zdi dobra. Pričakujemo tudi večji pridelek v primerjavi z drugimi kmetijami na tem območju,” je Luca Perotti, generalni direktor osrednjega toskanskega proizvajalca, Azienda Pometti, povedal Olive Oil Times.

"Te [pozitivne] ocene so predvsem posledica pozornosti, ki jo namenjamo regenerativnim kmetijskim praksam, podprtim s tehnologijo in pomembnimi izkušnjami na terenu,« je pojasnil Perotti.

Tunizija

Z donosom Predvidoma 220,000 ton oljčnega olja v pridelovalnem letu 2023/24 tunizijski proizvajalci pričakujejo znaten odboj od 180,000 ton prejšnje sezone.

"Tokrat je deževalo v ključnih trenutkih, kar je pomagalo izboljšati situacijo,« je Hédi Belkhodja, generalni direktor proizvajalca in izvoznik Bulla Regia, povedal Olive Oil Times.

El-Battan, Tunizija (AP)

Glede možnosti nadaljnjih padavin v ključnih tednih pred žetvijo je Belhodja opozoril, da ​,war"v pravih razmerah je možno, da bi skupna volilna udeležba dosegla Ministrstvo za kmetijstvo ZDA napoveduje 250,000 ton. V normalnih razmerah bi moral biti bližje 200,000 ali 220,000 tonam.«

Uradniki v več pomembnih regijah za proizvodnjo oljčnega olja, vključno s Sfaxom in Gafsa, pričakujejo, da se bodo donosi letos okrepili zaradi povečanih naložb v sektor in boljših podnebnih razmer.

"Letos je bila žetev načrtovana za prezgodnji datum zaradi težkih podnebnih razmer v Tuniziji zaradi zadrževanja dežja in visokih temperatur,« je za lokalne medije povedal Taher Mbarki, regionalni komisar za kmetijstvo in hidravlične vire.

Grčija

po lanski izjemen pridelek 330,000 ton, proizvodnja oljčnega olja v Grčiji je se bo po pričakovanjih znatno zmanjšalo, s predhodnimi ocenami 200,000 ton.

Na podlagi te napovedi naj bi grška proizvodnja oljčnega olja padla za skoraj 40 odstotkov v primerjavi z lanskim letom in bi bila 28 odstotkov pod povprečjem prejšnjih štirih pridelovalnih let.

Kalo Pedi, Grčija (AP)

Proizvajalci in uradniki v državi so upad proizvodnje pripisali številnim nasadom, ki so vstopili v ​,war"izven leta« v naravnem izmeničnem ciklu rodnosti oljčnega drevesa v kombinaciji z ekstremnimi vremenskimi pojavi v nekaterih delih države in pojavom oljčna sadna muha v drugih.

Na Kreti, ki je odgovorna za približno eno tretjino nacionalne proizvodnje, uradniki pričakujejo eno najslabših letin na otoku. Toplo in mokro poletje je ustvarilo idealne pogoje za uspevanje oljčne mušice, ki je povzročila izjemno škodo v nasadih po vsem otoku.

Medtem so drugi grški otoki in severne regije polotoka doživeli zelo toplo zimo, zaradi česar so bila številna drevesa ohlajena manj ur, kot je potrebno za obroditev sadov naslednjo pomlad.

Turčija

Po a rekordno visok pridelek 421,000 ton lani, s čimer je Turčija postala druga največja proizvajalka na svetu, je letošnja letina se bo po pričakovanjih znatno zmanjšalo.

Mustafa Tan, predsednik Nacionalnega sveta za oljke in oljčno olje, je povedal Olive Oil Times da naj bi proizvodnja v pridelovalnem letu 180,000/2023 dosegla le 24 ton, kar je 57 odstotkov manj v primerjavi z lanskim letom in 33 odstotkov pod povprečjem prejšnjih štirih pridelovalnih let.

Kombinacija številnih proizvajalcev v državi, ki vstopa v an ​,war"izven leta« v naravnem izmeničnem ciklu rodnosti oljčnega drevesa in ekstremnih vremenskih dogodkih v nekaterih delih države so bili pripisani zmanjšanju proizvodnje.

Proizvajalci v zahodni in jugozahodni Turčiji so povedali, da je hladno in deževno vreme spomladi odplaknilo cvetni prah in poškodovalo cvetove številnih dreves, kar je povzročilo nižji nastavek. Poleg tega je ponekod po državi toča poškodovala drevesa v času cvetenja.

V vzhodni Turčiji nazadnje Smrtonosni februarski potres močno poškodoval oljčna drevesa in mline, kar je povzročilo manjšo pridelavo.

Maroko

Uradniki in proizvajalci v Maroku pričakujemo, da se bo proizvodnja oljčnega olja povečala za 10 odstotkov glede na letino 2022/23 in dosegli ocenjeno skupno 117,700 ton.

Če bi se napovedi pridelave uresničile, bi bil letošnji pridelek še vedno precej pod povprečjem prejšnjih štirih pridelovalnih let, ki ga Mednarodni svet za oljke ocenjuje na 150,500 ton.

(Foto: CHO Group)

Naraščajoča proizvodnja oljčnega olja je kljub temu, da ministrstvo za kmetijstvo države napoveduje, da bo proizvodnja oljk letos dosegla podobno raven kot prejšnje leto.

"To lahko pripišemo zmanjšani pridelavi namiznih oljk v letošnjem letu,« Adil Bajoub, inženir agronomije in koordinator Prvi maroški magistrski študij, specifičen za oljčno olje, povedal Olive Oil Times.

"Večina pridelovalcev načrtuje predelavo oljk zaradi pospešenega zorenja zaradi vročinskega vala avgusta in septembra,« je dodal. ​,war"Poleg tega je cena oljčnega olja letos zelo visoka, kar večino pridelovalcev spodbuja, da celotno proizvodnjo namenijo izključno oljčnemu olju.«

Po mnenju nekaterih uradnikov bi lahko bila proizvodnja oljčnega olja večja, če ne bi bili učinki suše, ekstremnih vremenskih razmer in septembrskega potresa, ki je poškodoval drevesa v različnih delih države.

Portugalska

To ocenjujejo uradniki in proizvajalci na Portugalskem proizvodnja bo nadaljevala trend rasti v iberski državi, ki doseže približno 145,000 ton.

Če se bo napoved uresničila, bo proizvodnja na Portugalskem presegla lanskega skupaj 125,000 ton za 16 odstotkov, povprečje preteklih štirih let pa za nekaj več kot 1 odstotek.

Proizvajalci so povečanje proizvodnje pripisali številnim nasadom v državi, ki vstopajo v an ​,war"na leto' v naravnem ciklu izmenične rodnosti oljčnega drevesa, skupaj z mokro zimo in spomladi, ki obnavljajo rezervoarje in vodonosnike.

Vendar pa ni pričakovati, da bodo vsi deli države deležni enakih koristi. Povečanje proizvodnje poganjajo predvsem zelo gosto posejani nasadi Alenteja, katerih hektari povečuje letno.

Proizvodnja v tradicionalnih oljčnikih na severu države je medtem v primerjavi z letom prej zabeležila upad proizvodnje.

Costas Vasilopoulos je prispeval k temu poročilu.