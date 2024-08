Čas je, da grško oljčno olje "reši za X"

Imenuje se Googlov pristop do novih idej in pionirskega razmišljanja ​,war"Reši za X'. Celoten koncept je, da velik problem, ne glede na njegovo naravo, zahteva radikalno rešitev, ki je lahko izvedljiva z uporabo najsodobnejše tehnologije, ki je na voljo. Kot komentira Astro Teller v a Članek v reviji Wired, ​,war"Google X Head on Moonshots: 10X Lažje kot 10 odstotkov,« razmišljanje o reševanju globalnega problema ni primerno samo za velika podjetja in močne organizacije, ampak lahko vsakdo poskusi, če si lahko prebije možgane in razmišlja nenavadno. najti rešitev. In v nasprotju s splošnim prepričanjem je običajno lažje poskusiti izboljšati 10-krat namesto samo 10 odstotkov. Ta t.i ​,war""moonshot thinking" je ravno nasprotje inkrementalnega razmišljanja; namesto da bi počasi rezali pot do rešitve, se osredotočite na velike stvari in pojdite neposredno tja.

Ko gre za oljčno olje in glede na današnje posebne okoliščine, je vzporednost očitna: če so kmetje in proizvajalci oljčnega olja v Grčiji sposobni premagati neugodna situacija, potem morajo nadaljevati in vzdrževati proizvodnjo, ki bo prinesla dovolj velik prihodek, da bodo lahko nadaljevali. Če pa delajo vse po navodilih, potem je poslanstvo pretežko, da bi ga izpolnili. To pomeni, da morajo biti prilagodljivi in ​​odprtega duha ter da bi morali gledati naprej, da bi našli celovito rešitev za svoj problem, ne glede na njihovo velikost in moč v industriji oljčnega olja. Z drugimi besedami, razmišljati bi morali na pamet.

Zadeve, ki se dogajajo že več let in dražijo industrijo, se lahko postavijo na pravo pot in postanejo zastarele. Na primer, namesto da bi odstranili tekoče ostanke, ki izhajajo iz oljarn, kar je praksa, zaradi katere so lastniki oljarne včasih odgovorni javnim organom zaradi onesnaževanja, je mogoče uporabiti drugačno pot, da ga očistimo in spremenimo v vodo, primerno za namakanje. . Tehnologija obstaja, vendar je za enega lastnika mlina zelo drago kupiti in uporabiti potrebno opremo, tako da bi proizvajalci lahko poiskali stroškovno učinkovito rešitev, morda z vzpostavitvijo obrata za predelavo odpadkov, ki bi služil številnim mlinam oljčnega olja.

Vsako poletje se razpravlja o tem, ali so bili pesticidi za oljčno sadno muho učinkoviti ali ne in ali bo sveže oljčno olje dobro ali ne, saj muha pomembno vpliva na njeno kakovost. Toda če se proizvajalci osredotočijo na problem in poskušajo stvari ne izboljšati le malo, temveč odpraviti celotno težavo, bodo videli, da genetika je morda pravo mesto doslej niso iskali odgovora na svoj problem. Ta pristop je treba pojasniti na evropski ravni, vendar ne pozabite, da bi se lahko izkazalo, da je poskus, da bi stvari naredili desetkrat bolje, lažji kot cilj samo deset odstotkov izboljšanja.

Izvoz grškega oljčnega olja je slabokrven, na svetovnem trgu pa prevladujejo italijanska in španska olja. Še nekaj ton oljčnega olja, ki gre v Nemčijo, Rusijo ali Kitajsko, je dobro za izvozno podjetje, vendar ni tako pomembno v primerjavi s celostnim poskusom vzpostavitve kakovosti grškega oljčnega olja v glavah potrošnikov in označevanja po vsem svetu.

Kmetje in proizvajalci oljčnega olja so občutljiv del grške kmetijske kaste in so precej velik zobnik v veliko večjem kolesu. Preprosto povedano so preveč pomembni, da bi propadli in vključevali napredno razmišljanje oz ​,war"reševanje za X« je lahko vse, kar je potrebno za preživetje in celo uspeh.