Mali kmetje praznujejo velik uspeh v osrednji Kaliforniji

V hribih zahodno od San Miguela, na kalifornijski osrednji obali, leži slikovita štirih hektarjev velika kmetija istoimenskega Oljčna kmetija San Miguel.

Z leti je ekipa mož in žena Richarda in Myrne Meisler dosegla zapuščino visoke kakovosti. ekstra deviško olivno olje proizvodnjo s skrbnim nadzorom vseh vidikov procesa, od ročne žetve do pogojev mletja.

Nimamo visoke tehnologije, ki bi nam pomagala, ampak dobro oko, da vemo, kdaj zalivati, kdaj trgati in kako mešati. - Richard Meisler, solastnik oljčne kmetije San Miguel

Par pravi, da je njuna nagrajena pridelava oljk več kot kmetovanje; je strasten projekt.

"Pred štiriintridesetimi leti smo kupili nepremičnino v osrednji Kaliforniji, tri ure od mesta, kjer smo živeli,« je povedal solastnik Richard Meisler. ​,war"Pred sedemnajstimi leti smo na tem posestvu, tik pod mestom, kjer živimo že 24 let, posadili deset oljk. To je bil začetek prave pustolovščine.”

Oglejte si tudi: Profili proizvajalcev

"Na koncu smo imeli na kmetiji 1,200 toskanskih oljk,« je dodal. ​,war"Prvo olje, ki smo ga proizvedli leta 2012, nam je dalo sedem galon (26.5 litra).«

Zakonca Meisler sta to olje prijavila na lokalna tekmovanja kakovosti in prejela več nagrad. ​,war"Takoj smo razprodali in morali zavrniti številne bodoče kupce,« je dejal Meisler.

S tem uspehom so začeli iskati, kako bi se razširili. S pomočjo prijateljev in lokalnih pridelovalcev sta zakonca Meisler spoznala, da bi lahko na svoji zemlji zasadila veliko več oljk.

"Myrna je imela strica, ki je nenehno pošiljal članke o oljkah in jo spodbujal, naj jih posadi na naši zemlji,« je dejal Meisler. ​,war"V našem časopisu je prebrala članek o dveh domačih oljkarjih in jima navezala stik. Kmalu smo odkrili celo mrežo ustrežljivih ljudi.«

Zakonca Mesilers sta za dosego svojih ciljev raziskovala lokalne vire in iskala sorte oljk, ki so najbolj primerne za rastne razmere na njihovem posestvu.

"Bilo je vznemirljivo učiti se sproti,« je dejal Meisler. ​,war"Ko smo severno od nas našli ugledno drevesnico oljk, smo srečali lastnika, ki nam je svetoval pri izbiri najboljših sort za naše podnebje, in na koncu smo imeli pet toskanskih sort oljk,« vključno s Frantoio, Leccino, Maurino, Pendolino in Taggiasca.

Nobeden od njiju ni imel kmečkega ozadja, kar ju ni ustavilo. Navdušili so se za gojenje, učenje in proizvodnjo ekstra deviškega oljčnega olja.

"Ker nismo nikoli kmetovali, smo kar skočili, ne da bi se ozrli nazaj,« je povedala Myrna Meisler. ​,war"Kopanje lukenj za majhna drevesa je zahtevalo domišljijo. Vendar sva oba delala veliko dni cele dneve, da bi opravila delo.«

Povezovanje z lokalnimi proizvajalci je bil stalen del uspeha. ​,war"Pridružili smo se neformalnemu druženju drugih pridelovalcev. V tej skupini smo se učili o namakanju in oljčna sadna muha, obrezovanje, žetev in še veliko več,« je dodal Richard Meisler.

Myrna in Richard Meisler na 2109 NYIOOC World Olive Oil Competition (Foto: NYIOOC)

Par je ponosen na vsak vidik svojega dela. Ponujajo izkušnje z oljkarstvom in izobraževalne izlete, vključno z degustacijami. Vodeni z entuziazmom so sprejeli, po njihovem prepričanju, ključno odločitev, da skrbno obirajo pridelek.

"Sprejeli smo odločitve, ki so se razlikovale od drugih, vendar smo se jih držali vsa ta leta,« je dejal Meisler. ​,war"Žetev izvajamo le ročno, ne uporabljamo pesticidov, kmetujemo naravno in vse je narejeno skrbno. V to, kar počnemo, je vloženega veliko ljubezni.”

"Nimamo visoke tehnologije, ki bi nam pomagala, ampak dobro oko, da vemo, kdaj zalivati, kdaj trgati in kako mešati,« je dodal.

oglas

oglas

Par je optimističen glede leta 2023/34 v okrožju San Luis Obispo, kjer živijo številni najbolj nagrajeni proizvajalci oljčnega olja v državi. Zgodnja trgatev je že končana, prvi Olio Nuovo je ustekleničen in pripravljen za prodajo.

"Richard je bil zaposlen z izbiro vrst in dreves za žetev, ljudje pa smo čakali na Olio Nuovo skoraj eno leto,« je povedala Myrna Meisler. ​,war"Ekstra deviško oljčno olje 2022 je razprodano, proizvajamo le 75 steklenic našega Olio Nuovo 2023.«

Po zaključku zgodnje trgatve zakonca pričakujeta, da bosta sezono končala konec novembra s še dvema dnevoma obiranja, preden bosta oljke odnesla v skrbno izbran mlin za predelavo.

Po zahtevni sezoni leta 2023 se Meislerjevi glede svojega letošnjega pridelka počutijo veliko bolje.

"Lansko leto sploh ni bilo dobro,« je dejal Richard Meisler. ​,war"Imeli smo zelo majhen pridelek, a kljub temu smo bili veseli, da lahko pridelamo izjemno okusna oljčna olja z visoko vsebnostjo fenola.”

Pridelava oljčnega olja v Kaliforniji ni za ljudi s slabim srcem. z sprememba podnebja, gospodarskih vplivov in nepredvidljivih razmer, Meislerjevi še naprej sprejemajo spremembe s korakom.

"Izzivi niso slabi,« je z nasmehom dejal Meisler. ​,war"Izdelki, ki jih potrebujemo, so se podvojili. Enostavnost je izginila, kakovost pa ni enaka. Tovorni promet se je podvojil, in to dobri stari ​,war"skrbeti za posel' se zdi nepomembno.«

Meislerjevi svoje skrbno izbrane oljke odpeljejo v lokalni mlin. (Foto: oljčna kmetija San Miguel)

Medtem ko je bilo oljkarstvo za Meislerjeve novost, je vstop v NYIOOC World Olive Oil Competition sta zaznamovala še en mejnik na svoji poti proizvodnje oljčnega olja.

Na tekmovanju so prejeli 19 nagrad NYIOOC od leta 2018, vključno tri zlate nagrade v letu 2023 izdaja natečaja.

"Zlasti na tem tekmovanju je bil naš cilj osvojiti zlato priznanje. Srebro je v redu, vendar ti da misliti, ​,war"kako lahko naslednje leto osvojimo zlato?" je dejal Meisler. ​,war"Uspelo nam je in veliko zmagali.”

Poleg zadovoljstva ob zavedanju, da ohranjajo kakovost dosledno, je Myrna Mesiler dejala, da nagrade zagotavljajo edinstveno tržno vrednost, zlasti za male proizvajalce, ki tekmujejo na prenatrpanem trgu.

"Zlate nalepke na naših steklenicah so bile prodajna točka in so zelo pomembne za visokokakovostno ekstra deviško oljčno olje,« je dodala.

Zakonca Meisler sta vse svoje nagrade za kakovost – skupaj okoli 160 – postavila ob stene svoje degustacijske sobe. Priznanja služijo kot opomin, da se še naprej izboljšujete in trdo delate. So tudi spomini na lepe trenutke in vse nove ljudi, ki so jih srečali na poti.

"Vsaka nagrada je odskočna deska za naš posel. Uspeh zahteva čas in vztrajnost,« je zaključil Meisler. ​,war"Radi rečemo, ​,war"Miren Eddie.' In to nas opominja, da nadaljujemo.«