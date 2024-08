Letno srečanje kemikov kaže naraščajoče zanimanje za oljčno olje

Patrick J. Donnelly, glavni izvršni direktor American Oil Chemists' Society, je skupino nagovoril na njenem letnem srečanju v Montrealu 28. aprila 2013.

104th Letno srečanje in razstava American Oil Chemists' Society (AOCS) je potekala od 28. aprila do 1. maja 2013 v Palais des congrès v Montréalu v Kanadi z 1500 udeleženci. Obseg letnega srečanja je širok – bilo je več kot 500 predstavitev o vseh področjih maščob in olj, ki odražajo širok spekter dejavnosti AOCS – vendar oljčno olje v tej znanstveni skupnosti pritegne vedno večjo pozornost.

AOCS sledi svoji zgodovini vse do leta 1909 in industrije bombažnih semen ter je vedno imel v središču razvoj in ocenjevanje analitskih metod za olja. Iz svojih korenin v ZDA je prerasla v mednarodno organizacijo s člani in podružnicami po vsem svetu. Ena od bistvenih storitev AOCS je njegov program testiranja usposobljenosti za laboratorije, ki občasno pošilja vzorce olja sodelujočim laboratorijem po vsem svetu na analizo. AOCS nato oceni rezultate, jih primerja z znanimi vrednostmi vzorcev in pošlje povratne informacije laboratoriju. Šele ko laboratorij dosledno izvaja te teste natančno in natančno, mu lahko podelimo akreditacijo AOCS.

Leta 2012 je AOCS začel svojo serijo testiranja usposobljenosti senzoričnih panelov za oljčno olje kot odgovor na svetovno povpraševanje po bolj usposobljenih in usposobljenih senzoričnih panelih za oceno kakovosti oljčnega olja. The Mednarodni svet za oljke (MOK) Program za prepoznavanje senzoričnih panelov je na voljo le omejeni skupini panelov, in sicer tistim, ki so povezani z državnim organom. Ker obstaja veliko panelov, povezanih z zasebnimi laboratoriji, inštituti in podjetji, ki niso upravičeni do priznanja MOK, je AOCS vstopil s svojim programom testiranja usposobljenosti senzoričnih panelov za oljčno olje, ki je odprt za vse skladne panele za okušanje oljčnega olja.

Posodobitev programa testiranja senzorične usposobljenosti je bila tema enega od srečanj o oljčnem olju. Predstavniki sodelujočih panelov v ZDA in drugod so si ogledali anonimni povzetek rezultatov dveh do sedaj ocenjenih krogov vzorcev in imeli možnost podati povratne informacije. Serija 2013 bo vključevala dvakrat večje število vzorcev – štiri kroge po štiri vzorce.

Največji dogodek o oljčnem olju je bil 5th sestanek strokovnega sveta AOCS za oljčno olje, ki mu je predsedoval Richard Cantrill, glavni znanstveni direktor AOCS in tehnični direktor. Pojavile so se posodobitve o napredku standardi za oljčno olje okoli sveta. Paul Miller iz Avstralskega združenja oljk, ki se je zavzemal za oblikovanje strokovne skupine za oljčno olje, je poročal, da je Avstralski standard, sprejet leta 2011 je končno dobil nekaj oprijema pri trgovcih na drobno ter domačih in uvoženih blagovnih znamkah v Avstraliji, ki ga uporabljajo kot točko kakovosti pri svojem trženju. Južna Afrika prav tako napreduje pri sprejemanju standarda, podobnega tistemu v Avstraliji.

Miller je pripisal ključno delo v Severni Evropi, kjer trgovci na drobno uporabljajo parametre kakovosti za spremljanje kakovosti oljčnega olja skozi čas. Orisal je tudi prizadevanja, ki potekajo v Italiji, da bi sprejeli vladni standard za visokokakovostni ekstra deviški razred. V Turčiji in Izraelu potekajo tudi prizadevanja za razvoj novih standardov. Ob strani je Miller omenil izzive, ki jih Kitajska predstavlja kot izvozni trg, kjer so včasih potrebni rezultati testov za nepričakovane stvari, kot je aflatoksin.

O Program spremljanja kakovosti USDA (QMP) je bil aprila 2012 razširjen na oljčno olje. Na sestanku strokovnega sveta je posodobitev QMP razkrila, da ima program še vedno samo eno sodelujoče podjetje, Pompejsko olivno olje. Predstavnik domačega proizvajalca oljčnega olja je to komentiral z besedami, da je njegovo podjetje raziskalo program, vendar ugotovilo, da ni izvedljiv zaradi obremenitev, ki jih nalaga protokol testiranja.

Posodobitev iz Dan Flynn UC Davis Olive Center je skupino seznanil z delom v preteklem letu. Anketa o oljčna olja za gostinstvo za nadaljevanje dveh poročil UCD o oljčnih oljih v supermarketih je bila objavljena septembra 2012. Rezultati petnajstih ekstra deviško in osem vzorcev kakovosti oljčnega olja, pridobljenih od glavnega dobavitelja gostinskih storitev, je odkrilo en vzorec ponarejenih oljnih oljnic na kategorijo, splošna kakovost in senzorično testiranje pa je pokazalo, da 60 odstotkov vzorcev ni ustrezne kakovosti. Omenjeno je bilo tudi testiranje na Kalifornijska oljčna olja spoznati naravno kemijo olja (profili maščobnih kislin itd.) in stalne raziskave za povezovanje kemičnih označevalcev s senzorično zaznavo žarkosti.

V razpravi o metodah testiranja je Claudia Guillaume iz Modern Olives spregovorila o svojem dolgoletnem delu z testi pirofeofitina (PPP) in diacilglicerola (DAG).. Vzorce oljčnih olj hrani že od leta 2010 in jih občasno preizkuša, da bi prikazala njihovo kemijo, ko se starajo do in preko datuma najboljše dobe (BBD). Poročala je, da so njene ugotovitve zelo dosledne: PPP narašča za 6–8 % na leto, DAG pa se zmanjša za 20–25 %. Razmerje med temi indeksi in rezultati prostih maščobnih kislin (FFA) in ultravijoličnih (UV) dajejo veliko informacij o zgodovini olja – o njegovi kakovosti, ko je bilo proizvedeno, in o tem, kako je bilo od takrat obdelano, je dejala. Guillaume je opisala tudi metodologijo, ki jo uporablja za določitev tehnično zdravega BBD, ki vključuje testiranje DAG, PPP, UV, FFA in Rancimat.

Izzivi, s katerimi se sooča oljčno olje v dobavni verigi, so bili velika tema. V razvoju je nov standard za podloge flexitank s poudarkom na fizični integriteti vrečk. Prispevke skupine o tej temi je opazil John Hancock, predstavnik Zveze združenj olj, semen in maščob (FOSFA), mednarodnega organa, ki se ukvarja s svetovno trgovino z maščobami in olji. Prepustnost za kisik, izpiranje in absorpcijo so člani odbora predlagali kot pomembna vprašanja za posode za oljčno olje. Omenjena je bila tudi potreba po recikliranju kot načinu preprečevanja ponovne uporabe oblog.

Na sestanku strokovnega odbora in na naslednjem sestanku udeležencev študije je bila posodobljena študija o učinkih staranja na oljčno olje, ki jo je vodil AOCS. Študija preučuje spremembe v kemiji in senzorične lastnosti oljčnega olja sčasoma z uporabo standardnih testov in metod ter ​,war"najnovejše in najboljše« v tehnologiji instrumentov. Primarna tema pogovora so bile izboljšave in širitev projekta za prihodnje leto, s posebnim poudarkom na ideji izbirnega ​,war"stresni test« vzorcev za dodatne informacije. Naveden bo protokol za pospeševanje staranja vzorcev, tako da bodo laboratoriji in paneli, ki bodo morda želeli iti dlje s svojim testiranjem, izmerili učinke pospešene razgradnje v olju.

Poleg poudarka strokovnega sveta za oljčno olje in študijskih sestankov udeležencev je bilo oljčno olje tema številnih plakatov, predstavljenih na srečanju. Projekti hitrejšega testiranja na FFS, temperature skladiščenja oljčnega olja, opredelitev geografskega izvora in učinki oljčnega olja na zdravje o ženskah s sladkorno boleznijo so bile predstavljene med posterjem. Med sejo ocene žarkosti in antioksidantov je bil tudi segment o razlagi senzorične kakovosti deviškega oljčnega olja z uporabo hlapnih označevalcev. DL García González iz Seville v Španiji je predstavil svoje delo o možganski aktivnosti ljudi, ki vonjajo različne hlapne spojine. Zapletena narava sklepanja o zanesljivosti analize hlapnih snovi za odkrivanje napak je bila očitna zaradi zapletenih razmerij v našem senzoričnem zaznavanju vonjav – na primer konkurenčnih učinkov –, zaradi katerih je iz mehanske analize hlapnih snovi težko vedeti, kaj je končno čutno zaznavanje bo. ​,war"Potrebno je nadaljnje delo na nestanovitnih interakcijah,« je dejal González, ​,war"Daleč od tega, da bi zamenjali senzorične plošče."

Glavni izvršni direktor AOCS Pat Donnelly je delil svoje poglede na oljčno olje. ​,war"Ker olivno olje ni moje ozadje, na to gledam z vidika potrošnika. Učim se, kaj je v ozadju vprašanj v zvezi s proizvodnjo in dobavno verigo ter standardi kakovosti,« je dejal. ​,war"Porabna javnost vsega tega ne razume.”

Na vprašanje o vlogi AOCS v industrija oljčnega olja, Donnelly je rekel, ​,war"Lahko napredujemo v znanosti in tehnologiji, razvoju standardov, kot imamo v vseh panogah, s katerimi sodelujemo. Potem upamo, da bodo potrošniki in vladni subjekti uporabili informacije za sprejemanje informiranih odločitev." Kot je rekel Donnelly, ​,war"Gremo za znanost."