Španski raziskovalci so razvili poceni, prenosni ​,war"elektronski nos' pravijo, da ima veliko obetav za uporabo pri organoleptičnem testiranju in nadzoru kakovosti hrane.

Medtem ko tako imenovani e-nosi sami po sebi niso novi, raziskovalna skupina za senzorične sisteme Univerze v Extremaduri pravi, da njen sistem zmanjšuje čas in stroške testiranja.



V nedavnem sporočilu za javnost je raziskovalec Jesus Lozano dejal, da novi sistem - ki posnema človeški nos - ne more dati le kvantitativnih rezultatov v minuti, ampak je stal desetkrat manj kot obstoječe metode za vzpostavitev.

"Pomanjkljivost te prenosne naprave ... je, da je, tako kot pri vohu sesalcev, ​,war"elektronski nos' je treba senzibilizirati z znanimi vzorci in več testov kot opravi, natančnejši so njegovi rezultati,« je dejal.

Poleg uporabe pri analizah vode bi bil sistem zelo uporaben za nadzor kakovosti v živilski industriji, ocenjevanje organoleptičnih lastnosti vina, odkrivanje eksplozivov in bolezni ter razvoj dišav in kozmetike, so sporočili z univerze.

Hugo Regojo, generalni direktor skupine za oljčno olje Bogaris v ZDA, je nedavno pozval, naj sektor oljčnega olja izkoristi takšno tehnologijo. Pri Seminar o okusu in kakovosti oljčnega olja januarja na Sveti Heleni, je dejal, da je bil ​,war"je treba izboljšati elektronski nos in elektronsko odkrivanje senzoričnih napak v naftni tehnologiji, da bi nadzorovali goljufije v industriji.

Mednarodni svet za oljke trenutno pregleduje nove in obstoječe metode analize, namenjene izboljšanju kakovosti in pristnosti oljčnih olj in olj iz oljčnih tropin, vendar podrobnosti še ni objavil.

Izvršni direktor MOK Jean-Louis Barjol je dejal prejšnji teden da ni bilo možnosti, da bi opustila uporabo senzoričnih plošč pri določanju kakovosti oljčnega olja. ​,war"Zelo cenimo našo senzorično metodo testiranja ... in menimo, da je bistveno merilo kakovosti,« je dejal.