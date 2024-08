Test hladilnika z olivnim oljem? Ne računajte na to.

V nedavnem delu svojega izjemno uspešnega dnevnega televizijskega programa je dr. Oz opozoril svoje gledalce, da jih zavajajo pri nakupu ponarejenega ekstra deviškega oljčnega olja (EVOO). Povedal je, da nekateri strokovnjaki trdijo, da je skoraj 70 odstotkov prodanega EVOO ponarejenih, in pozval je vse, naj preverijo svoje oljčno olje s testom, ki ga uporablja on in njegova družina.

V testu dr. Oz da steklenico EVOO v hladilnik. Če zamrzne pri normalni temperaturi hladilnika, ​,war"potem si precej prepričan, da je čisto,« je rekel Oz.

Nekateri strokovnjaki pa pravijo, da t.i ​,war"Fridge Test« za pristnost oljčnega olja je dolgoletni mit.

Dr. Oz je preiskoval goljufije s hrano v supermarketih, vključno z lažnim EVOO, v epizoda ki je bil predvajan 11. februarja. Pojasnil je, da ljudje plačajo več dobro oljčno oljeza njegove koristi za zdravje, a če olje, ki ga kupijo, ni EVOO, potem ne dobijo želenih zdravstvenih koristi.

Študija iz leta 2010, ki jo je izvedla kalifornijska univerza Davis Olive Center, je pokazala, da je 69 odstotkov uvoženega olja označeno kot ekstra deviško olivno olje ni izpolnjevala standardov za ekstra deviško.

Gost oddaje Dan Flynn, direktor Olive Center, je več kot 3 milijonom gledalcev povedal, da je EVOO najvišja kakovost oljčnega olja, ker je naravni zdrobljen oljčni sok; ne spreminjajo kemikalije, topila ali toplota. V Študija UC Davis, napačno označene vzorce, povlečene s polic z živili, so usposobljeni degustatorji opisali kot ​,war"plesni, odpadni ribnik, otroške plenice ... stvari, ki jih ne želite približati svoji solati,« je dejal Flynn.

Shaun Kennedy, direktor Nacionalnega centra za zaščito in obrambo hrane, je nastopil tudi v oddaji Dr. Oz Show in pojasnil, da nekateri proizvajalci poceni olja, kot so sončnično, lešnikovo ali industrijsko olje, predstavljajo kot ekstra deviško oljčno olje, ker lahko naredijo velik dobiček na tem. ​,war"Nekatere ocene pravijo, da je posel s ponarejenim oljčnim oljem enako donosen kot trgovina s kokainom in je zagotovo veliko lažji,« je dejal Kennedy.

Medtem ko je oddaja dr. Oza potrošnikom prinesla potrebno ozaveščenost o vprašanjih kakovosti oljčnega olja, strokovnjaki pravijo, da ​,war"test hladilnika« potrošnikom ne bo pomagal dokončno ugotoviti, ali je njihov nakup pravo oljčno olje. Oz je gledalce obvestil, da je metoda ​,war"ni 100-odstotno varen."

Severnoameriško združenje oljčnega olja je imenovalo domači test ​,war"popolnoma napačno in zavajajoče." Skoraj vsako olje se bo strdilo pri nizkih temperaturah, odvisno od njegovih kemičnih spojin, in tudi znotraj kategorije EVOO bodo dejavniki, kot so sorta oljk in čas trgatve, vplivali na strjevanje.

Strokovni degustator oljčnega olja Richard Gawel je dejal, da je domači test ​,war"ni zanesljiv pokazatelj” pristnosti olja EVOO. V njegovem blog, Gawel pojasnjuje, zakaj je mit morda nastal. EVOO so večinoma narejeni iz enkrat nenasičenih maščob, ki se strjujejo pri temperaturah v hladilniku, medtem ko so druga olja ponavadi narejena iz večkrat nenasičenih maščob, ki se lahko strdijo le pri veliko nižjih temperaturah – nižjih, kot jih lahko dosežejo običajni hladilniki.

Preskus hladilnika bi deloval, če bi bila EVOO 100-odstotno mononenasičena in druga olja 100-odstotno polinenasičena, je dejal Gawel, vendar olja običajno vsebujejo kombinacijo maščob. Kot primer navaja arašidovo olje, češ da ima visoko vsebnost mononenasičenih in bo prestal test hladilnika.

Tudi EVOO, ki je bil ponarejen z malo olja oljne repice, se bo strdil v hladilniku in opravil test, čeprav ni čisti EVOO, je dejal Gawel.

Flynn je povedal Olive Oil Times da metoda s hladilnikom ni povsem varna. ​,war"Čeprav je res, da se rafinirana olja na mrazu ne strdijo, je res tudi, da se tudi nekatere sorte oljčnega olja ne bodo koagulirale.« Poleg tega test potrošniku ne bo povedal, ali je EVOO dobrega okusa.

Eryn Balch, izvršna podpredsednica Severnoameriško združenje oljčnega olja je dejal, da je mit o testiranju hladilnika zelo razširjen ​,war"ponazarja veliko potrebo po zanesljivih virih izobraževanja o oljčnem olju."

Flynn je gledalcem oddaje Dr. Oz svetoval, naj preverijo datum trgatve na steklenici oljčnega olja in kupijo tisto, ki označuje letino v zadnjih 15 mesecih, da izboljšajo možnosti za pridobitev olja dobre kakovosti. Priporočil je tudi iskanje kakovostnih tesnil na steklenicah, kot je tisto iz Kalifornijski svet za oljčno olje, ki potrjujejo, da je olje prestalo kemijske in senzorične kriterije. Flynn je opozoril, da UC Davis dela na boljših metodah odkrivanja goljufij o oljčnem olju.