USITC ima zaslišanje o razmerah na trgu oljčnega olja

Komisija Združenih držav za mednarodno trgovino je v sredo organizirala javno obravnavo v Washingtonu, DC, del preiskave pogojev konkurence med ameriškimi proizvajalci oljčnega olja in glavnimi tujimi dobavitelji.

Dvajset prič, vključno s proizvajalci, kemiki in uvozniki, je pred komisarji, ki jih imenuje ameriški predsednik za devet let, ki se prekrivajo, priča o zadevah, ki segajo od subvencij in carin do kakovosti oljčnega olja in goljufij.

Vodstvo največjega ameriškega proizvajalca oljčnega olja, California Olive Ranch, je začelo postopek z opisom, kako je največji izvozni trg za oljčno olje na svetu neregulirana zmešnjava, kjer neetični tuji proizvajalci redno nelojalno nižajo cene domačih dobaviteljev s podstandardnimi izdelki.

"Znatne evropske vladne subvencije, neučinkoviti standardi kakovosti, v kombinaciji z razširjenimi goljufijami in napačnim označevanjem so preprečili, da bi industrija oljčnega olja ZDA uresničila svoj potencial,« je dejal podpredsednik kalifornijskega oljčnega ranča Adam Englehart.

John Sessler (levo), predsednik ameriškega združenja za oljčno olje, se je v sredo pripravljal na pričanje pred komisijo Združenih držav za mednarodno trgovino v Washingtonu.

Avtor Tom Mueller, katerega 2011 ​,war"Ekstra deviškost: vzvišen in škandalozen svet olivnega olja« opisal kulturo goljufije v svetu oljčnega olja, ki sega v antiko, pri čemer je velik del krivde pripisal ​,war"oblasti ZDA«, ki niso uspeli uveljaviti obstoječih pravil in ponavljajo obtožbe v svoji knjigi, ​,war"nekatere mednarodne organizacije za oljčno olje« za zaščito senčnih praks z ohranjanjem statusa quo.

Pooblaščenci so ves čas pričevanja pozorno poslušali priče in postavljali vprašanja. Preden je zaslišala prvi odbor, je komisarka Shara L. Aranoff, demokratka iz Marylanda, ki jo je imenoval George W. Bush, dejala ​,war"Malo se bojim, da bodo moji otroci izvedeli, s čim sem jih hranil vsa ta leta.«

Kljub zgodnjemu tonu tema ponarejanja oljčnega olja ni prevladovala na zaslišanju, saj so komisarji in njihovo osebje postavljali vprašanja, ki bi lahko pomagala oblikovati vprašanja v kontekstu svetovnih trgovinskih odnosov in zakonodajne realnosti.

Očitno ni bilo nikogar iz Mednarodnega sveta za oljke (MOK), ki je bil pogosta tema razprav, komisarji so se na glas spraševali, ali ima medvladna organizacija s sedežem v Madridu stališče o določeni točki ali odgovor na zastavljeno vprašanje. izvršni direktor Jean-Louis Barjol ni bilo mogoče doseči za komentar, zakaj predstavnik MOK ni bil prisoten na zaslišanju.

Ameriški proizvajalci, vključno s California Olive Ranch, so ustanovili novo skupino, Združenje ameriških proizvajalcev oljčnega olja (AOOPA), da bi organizirali svoja prizadevanja. Izvršni direktor Alexander J. Ott je dejal, da skupina predstavlja več kot 90 odstotkov domače proizvodnje.

Ott je večino svojega petminutnega časa – in več časa med neposrednim zaslišanjem – porabil za poudarjanje neobstoja katerega koli zveznega naročila za trženje oljčnega olja in opis dolgega, dolgotrajnega postopka za njegovo sprejetje. Osnutek tržnega naročila je bil razpravljali na konferenci kalifornijskih proizvajalcev januarja lani in je pricurljala v Olive Oil Times. Od takrat je njegova možnost povzročilo veliko skrb v Evropi, kjer so ga politiki obsodili kot oviro za trgovino.

Znotraj zakona o hišni kmetiji je a določba, ki vključuje oljčno olje v tako imenovanem oddelku 8e seznam blaga, ki ga urejajo domača tržna naročila. Ott je pozval to pobudo ​,war"postavi voz pred konja."

"Ni tržnega naročila,« je čez dan večkrat poudaril Ott in dodal ​,war"histerija glede morebitnega zveznega tržnega naročila je nekoliko humorna." Vsaj en opazovalec je porabo dragocenega časa na zaslišanju, da bi pustil malo dvoma, da AOOPA preprosto dela na takšnem odredbi, vendar ga ni uradno predlagal, razumel kot prizadevanje, da bi preiskovalce usmeril k preučitvi vseh možnosti v svojem poročilu za House Ways and Means odbor 12. avgusta 2013.

Kemik kalifornijske univerze v Davisu Selina Wang in Rodney Mailer z univerze Charles Sturt v Avstraliji sta govorila o novejših kemičnih metodah, imenovanih PPP in DAG testi, ki navajajo, da trenutni, široko uporabljeni protokoli niso zadostni za natančno določitev kakovosti oljčnega olja. ​,war"Obstoječi omejevalni standardi diskriminirajo kakovostno oljčno olje, vendar ne preprečujejo, da bi se v naših supermarketih prodajali nesprejemljivi proizvodi,« je dejal Mailer.

V imenu večjih uvoznikov je pričal predsednik Severnoameriško združenje oljčnega olja (NAOOA) John Sessler in izvršna podpredsednica Eryn Balch, ki sta pozvala k uveljavitvi obstoječih mednarodnih standardov za stopnje oljčnega olja.

je krivil Balch ​,war"subjektivno senzorično testiranje« za zelo objavljene rezultate a 2010 Univerza v Kaliforniji, študija Davis ki je ugotovila, da je večina uvoženih oljčnih olj v kalifornijskih supermarketih podstandardna, in opisala široko paleto izdelkov in razredov, ki jih člani NAOOA nudijo za zadovoljitev naraščajočega povpraševanja ZDA po oljčnem olju.

Frank Patton, predsednik Pompeiana, Inc., velikega uvoznika s sedežem v Marylandu, je povedal odboru, da je njegovo podjetje proaktivno pri certificiranju kakovosti, saj je postalo edini (in edini) udeleženec v Program spremljanja kakovosti USDA nedavno razširjeno na oljčno olje. Klicanje programa ​,war"drago,« je Patton kljub temu dejal, da je sodelovanje v novem programu pozitiven korak za Pompeiana in možen model za druge.

Zaslišanje je bilo največji prizorišče za novonastalo industrijo oljčnega olja v ZDA ki ima svoje cilje več kot dva odstotka domačega povpraševanja, ki ga trenutno zagotavlja. Vodilni v novi industriji, ki segajo od kmečkih trgov in specializiranih trgovin do širše distribucije, težko konkurirajo subvencioniranim evropskim kmetijam in nekaterim izvoznikom, ki zasedajo police supermarketov z manj kakovostnimi, pogosto napačno označenimi izdelki.

Evropski izvozniki in njihovi trgovinski partnerji v ZDA menijo Preiskava USITC o oljčnem olju kot grožnjo njihovim obstoječim načinom poslovanja, ki bi lahko sčasoma privedli do večje regulacije, dragih revizij kakovosti in morda višjih carin na tistem, kar je postal njihov najbolj donosen izvozni trg.

