Dva od treh kalifornijskih oljčnih olj ne ustrezata novim domačim standardom, ugotavlja poročilo

Pet let po kalifornijskih proizvajalcih oljčnega olja sponzorirala študijo ki je ugotovila, da večina testiranih uvoženih oljčnih olj ne izpolnjuje mednarodnih standardov, je skupina, ki zastopa uvoznike, izdala dve lastni poročili.

Tokrat so naključni testi ugotovili, da 67 odstotkov kalifornijskega oljčnega olja, označenega kot ekstra deviško, ni doseglo novi standardi kakovosti razvila Kalifornijska komisija za oljčno olje (OOCC) in nedavno sprejelo kalifornijsko ministrstvo za prehrano in kmetijstvo.

Severnoameriško združenje oljčnega olja (NAOOA), trgovska skupina, ki zastopa polnilce in distributerje uvoženega oljčnega olja, je naročila poročila, da bi sprožila vprašanja o novih kalifornijskih standardih, za katere pravi, da so bili razviti naglo, da bi se izognili morebitnemu nasprotovanju in pravnim izzivom.

Prvo poročilo, Kalifornijska komisija za oljčno olje 2014 Standardi kakovosti in označevanja: analiza in posledice, ki ga je pripravil nekdanji glavni kmetijski pogajalec ZDA, Islam A. Siddiqui, je razglasil nova kalifornijska pravila, kot da so bila zasnovana za pridobitev konkurenčne prednosti, rekoč: ​,war"Pričakuje se, da bo koristilo velikim (kalifornijskim) proizvajalcem/obdelovalcem, ki stojijo za tem prizadevanjem, da bodo svoj izdelek razlikovali od drugih oljčnih olj, zlasti tistih, uvoženih iz drugih držav.

Poročilo ugotavlja, da približno 600 od 700 proizvajalcev oljčnega olja v Kaliforniji proizvede manj kot 5,000 galon in so zato izvzeti iz novih pravil, ​,war"Ironično je, da standard OOCC ureja le del oljčnega olja, proizvedenega v Kaliforniji, in izvzema uvoženo oljčno olje, proizvedeno v drugih državah in državah. Sproža resna vprašanja o resničnem namenu zakonodaje o omogočanju OOCC in hitenja, da bi jo uvedli v rekordnem času.«

Za ponazoritev svojih ugovorov standardom OOCC, njihove učinkovitosti in motivacije za njimi, ločeno poročilo danes objavljena NAOOA je predstavila rezultate naključnega testiranja 18 kalifornijskih ekstra deviških oljčnih olj, kupljenih s polic trgovin. Študija je pokazala, da dve tretjini vzorcev ni uspelo vsaj enemu kemičnemu ukrepu novih pravil OOCC.

"Temelji novih standardov OOCC za svežino in čistost, PPP in DAG testi, zdi se, da je kalifornijskim proizvajalcem ustvarila pomembno oviro pri srečevanju z vzorci, ki so na voljo na prodajnih policah, kar predstavlja 44 odstotkov 67-odstotne stopnje neuspeha OOCC,« je zapisano v poročilu.

Izvršna podpredsednica NAOOA Eryn Balch je v izjavi dejala: ​,war"Rezultati sprožajo pomembna vprašanja o veljavnosti standardov OOCC in potrjujejo, da novi testi, vključeni v standarde, niso zanesljivi."

Julija 2010 je kalifornijska univerza v Davis Olive Centru izdala a prelomna študija ki je ugotovila, da 69 odstotkov uvoženega oljčnega olja, kupljenega v več kalifornijskih supermarketih, ni izpolnjevalo standardov Mednarodnega sveta za oljke za to vrsto.

Davisovo poročilo se od takrat citira, pogosto netočno, da bi prikazal divje goljufije v industriji oljčnega olja in kot del stalne kampanje ameriških proizvajalcev, da bi odstranili dolgoletno prevlado na trgu, ki jo imajo uvožene blagovne znamke.

V nasprotju s poročilom UC Davis iz leta 2010 danes objavljeno poročilo ne omenja blagovnih znamk testiranih vzorcev.

To je novica: Preverite znova za posodobitve.