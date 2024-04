Urugvaj bo gostil konferenco o raziskavah in inovacijah v sektorju oljčnega olja

Približno 200 do 300 znanstvenikov, proizvajalcev oljčnega olja, prodajalcev in uradnikov se bo novembra zbralo v urugvajski prestolnici Montevideo na drugi letni Latinskoameriška konferenca o oljčnem olju.

Udeleženci dvodnevnega dogodka, ki bo predvidoma 8. novembrath in 9th, bodo razpravljali o izzivih in priložnostih, s katerimi se sooča največja svetovna regija za proizvodnjo oljčnega olja zunaj sredozemskega bazena.

Adriana Gámbaro, ena od organizatork dogodka in direktorica oddelka za prehransko znanost in tehnologijo republiške univerze Urugvaja, je povedala Olive Oil Times da je konferenca priložnost za ustvarjanje javnega znanja o oljkarstvu in proizvodnji oljčnega olja, značilnega za južnoameriške razmere.

"Tla, dež in podnebne razmere so popolnoma drugačne od tistih v drugih oljkarskih regijah,« je dejal Gámbaro. ​,war"Eden od ciljev je deliti vse raziskave, ki se izvajajo v regiji.«

Čeprav veliko zasebnih podjetij izvaja raziskave po vsej regiji, svojih ugotovitev ne objavljajo. Zato je Gámbaro poudaril, da bo imela konferenca pomembno vlogo pri širjenju raziskav, ki jih izvajajo univerze in raziskovalni inštituti, v javnosti.

Teme razprave bodo vključevale najboljše agronomske prakse, tehnike in tehnologijo mletja ter ekonomijo oljčnega olja.

En panel bo na primer razpravljal o tem, kako se lahko kmetje v Urugvaju in južni Braziliji spopadajo z glivami, kot je npr. Colletotrichum ter druge škodljivce in bolezni, ki jim dajejo prednost vlažni poletni pogoji.

Na voljo bodo tudi predstavitve o uporabi encimov v ekstra deviško olivno olje proizvodnja, nastajajoče področje zanimanja v Avstraliji in Ameriki, vendar kontroverzna tema v Evropi, vključno s študijo Univerze republike.

"Na konferenci bomo predstavili glavne rezultate našega projekta,« je dejal Gámbaro. ​,war"Na dogodku bodo tudi podjetja, ki bodo te encime prodajala s stojnicami.”

Drug cilj konference je združiti ljudi z vse celine, da bi izmenjali svoje izkušnje in se učili drug od drugega.

"Konference so kraji, kjer ste osredotočeni na eno stvar in obstaja interakcija z raziskovalci,« je dejal Gámbaro. ​,war"Nastajajo skupni projekti.«

Prepričana je, da so prednosti osebnih interakcij manjkale prva izdaja konference, ki je bila digitalno izvedena aprila 2021 po enoletni zamudi zaradi pandemije Covid-19.

Te interakcije se bodo zgodile v priložnostnem pogovoru na dogodku in v bolj formalnem okolju okroglih miz, vključno z razpravami o možnostih za oleoturizem v regiji.

"To je priložnost za producente, da poslušajo te pogovore in rečejo, ​,war"kako zanimivo, kaj počnejo; morda lahko naredim isto ali kaj podobnega,« je rekel Gámbaro.

Podporniki Zaščitena geografska označba Mendoza konzorcij bo razpravljal tudi o tem, kako so ustanovili prvi regionalni geografski indikator za ekstra deviško oljčno olje.

"Razpravljali bodo o tem, kakšen je bil postopek pridobitve ZGO, ki lahko tudi nastavi ton in druge regije nauči korakov, ki jih morajo narediti, da dosežejo isto,« je dejal Gámbaro.

Dogodek bo preučil tudi strategije za povečanje porabe oljčnega olja v regiji, oblikovanje zadrug, razvoj ekonomije obsega, izboljšanje sledljivosti in dodajanje vrednosti stranskim proizvodom mletja.

"Končni cilj je, da vsi okusijo ekstra deviška oljčna olja iz te regije,« je dejal Gambaro.

Konferenca se začne dan po tem, ko so v Montevideu razglasili nagrade Mario Solinas Mednarodnega sveta za oljke za južno poloblo.

Udeleženci bodo lahko poskusili ekstra deviška oljčna olja z vse celine in videli, kako se organoleptični profil istih sort oljk razlikuje od ene regije do druge.

Znanstveniki in raziskovalci imajo čas do 15. septembrath da predložijo svoje študije in predstavitve. Čeprav ni napovedanega roka za prijavo kmetov, proizvajalcev, prodajalcev ali splošne javnosti, je cena 110 USD na osebo. Študenti se lahko vpišejo za 60 $.