Berkeley Olive Grove EVOO je odličen

Nedavne raziskave kažejo, da je eno kalifornijsko ekstra deviško oljčno olje morda med najbolj zdravimi na svetu.

Prokopios Magiatis in dr. Eleni Melliou z atenske univerze, so testirali EVOO z metodo 1H-NMR (Nuclear Magnetic Resonance) za določanje količine oleokantala in oleaceina v EVOO z vsega sveta. Doslej je bilo testiranih na stotine sort oljčnega olja.



Prizadevanje je del širšega projekta za odkrivanje posebnih sort oljčnih dreves, načinov upravljanja z nasadi, časa obiranja in vrste mlinov, ki proizvajajo najbolj zdrava oljčna olja.

Doslej je bilo ugotovljeno, da sorti oljk Koroneiki in Throuba iz nekaterih regij in posebnih oljk v Grčiji vsebujejo najvišje in najbolj dosledne ravni oleokantala in oleaceina.

Zdaj, z uporabo novega razširjenega 1H-NMR testiranja, nenavadno odkrili so visoke ravni oleuropein aglikona v vzorcih ekstra deviškega oljčnega olja sorte Mission iz Berkeley Olive Grove v severni Kaliforniji.

Vedno na preži za najnovejšimi znanstvenimi dosežki, Berkely Olive Grove lastnica Olivia Newsome-Grieco je Melliou spoznala na seminarju na UC Davis. Newsome-Grieco je dejala, da je takoj razumela vrednost nove metode in predložila vzorce v testiranje.

"Ironično je, da sta sredi gospodarskega kaosa dva grška znanstvenika lahko razvila test, ki bi potrdil visoko kakovost EVOO, proizvedenega prav tukaj v Kaliforniji. Tako sem vesel, da sem spoznal (Magiatisa in Melliouja),« je dejal Newsome-Grieco.

Najvišja zabeležena koncentracija oleuropein aglikona (342 mg/Kg) je bila v vzorcu Berkeley Olive Grove, proizvedenem iz zelenih oljk pod stresnim namakanjem in nizkotemperaturnim mletjem. ​,war"Koncentracija je predstavljala najvišjo vrednost med več kot 400 vzorci, ki jih je analizirala Univerza v Atenah od leta 2010,« je dejal Magiatis.

Nedavno je bilo ugotovljeno, da je spojina Oleuropein Aglycon učinkovita za Preprečevanje Alzheimerjeve bolezni.

Kemijska analiza Mission EVOO Oleokantal: 88 mg/Κg

Oleacein: 90 mg/kg

Oleuropein aglycon (aldehidna oblika): 342 mg/kg

Ligstrozidni aglikon (aldehidna oblika): 170 mg/kg

Izvor oz Misijonska sorta je zavito v skrivnost; domneva se, da so ga v Severno Ameriko prispeli španski frančiškanski misijonarji. Vendar testiranje DNK ni pokazalo nobene povezave s španskimi oljkami, vendar je bilo ugotovljeno, da imajo nekatere značilnosti skupne s sorto Picholine Marocaine, ki jo najdemo v Maroku.

Mission je edina sorta oljk, ki jo Mednarodni svet za oljke priznava kot domačo Severno Ameriko.

Berkeley Olive Grove praznuje 100th leto zgodovine oljkarstva. Ekološko in trajnostno gospodarjenje z nasadi, skupaj z močnimi raziskavami mletja oljk in skrbno obdelavo, je prineslo rezultate. Proizvajalec je zaslužil osupljivo tri zlate medalje na mednarodnem tekmovanju v oljčnem olju v New Yorku.

"Verjamem, da bo to lahko postal odločilni trenutek za industrijo oljčnega olja v Kaliforniji – tako pomemben kot takrat, ko so kalifornijska vina premagala francoska vina na dvojno slepi degustaciji vin leta 1976 v Parizu,« je dejal Darro Grieco, ko je slišal za pozitivne rezultate svojega EVOO. .

Najbolj zdrava ekstra deviška oljčna olja morda niso tista, ki jih ljudje izberejo po okusu. Stari Grki, ki so vztrajali pri stiskanju nezrelih oliv, so svoje olivno olje vedno mešali z vinom ali kisom. Visoke ravni oleokantala in oleaceina običajno najdemo v EVOO zgodnje žetve, ki imajo bolj grenak okus in puščajo poper občutek v grlu. Še danes se balzamični kis in EVOO nahajata drug ob drugem.

Svežina in okus sama po sebi ne moreta natančno določiti zdravju EVOO. Številne sorte oljk, ne glede na svežino in okus, nimajo nujno visoke ravni ključnih fenolnih spojin.

Nekateri EVOO zgodnje žetve z visoko vsebnostjo zdravju koristnih spojin so prejeli tudi organoleptične nagrade. Zato je mogoče izdelati dobro uravnotežene EVOO odličnega okusa z visoko stopnjo zdravja.

Novi rezultati testov bi lahko zaznamovali začetek nove dobe za EVOO, ko se starodavna modrost združi s sodobnim testiranjem in organoleptično analizo, da se razvijejo posebni standardi in nove trditve za označevanje ​,war"EVOO, ki spodbujajo zdravje v Kaliforniji in tujini.