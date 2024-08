Premierni tečaj mletja oljčnega olja v ZDA je predviden od 1. do 4. oktobra v UC Davis Centru Mondavi Institute for Wine and Food Sciences. Pod vodstvom izvršnega direktorja Centra, Dana Flynna, UC Master Milling Certificate Course, ki poteka že sedmo leto, še naprej izboljšuje svoj vrhunski kurikulum. ​,war"Tečaj zagotavlja podroben vodnik za sedanje ali prihodnje predelovalce oljčnega olja o tem, kako povečati kakovost in dobičkonosnost,« je dejal Flynn. ​,war"To je edini tovrstni tečaj v Severni Ameriki."

Letošnji program z domačo bazo v Senzoričnem gledališču Silverado Vineyard bo vodil Leandro Ravetti, eden vodilnih svetovnih strokovnjakov za oljčno olje od trgatve do predelave.

Inženir kmetijstva, ki prihaja iz Argentine, je Ravetti več let delal z Nacionalnim inštitutom za kmetijsko tehnologijo pri raziskavah pridelave oljk ter bil svetovalec več največjim pridelovalcem oljk in proizvajalcem oljčnega olja v državi. Leta 2001 je naredil čezcelinski preskok v Avstralijo, kjer trenutno vodi a ​,war"Sodobne oljke« tehnična ekipa, ki svetuje in daje smernice glavnim pridelovalcem in predelovalcem te države ter pomaga olajšati sajenje 3.5 milijona dreves.

Od leta 2005 je Ravetti opravljal funkcijo izvršnega direktorja Boundary Bend Ltd., vodilnega, popolnoma integriranega oljčnega podjetja v Avstraliji, ki pomaga voditi hitro rast podjetja, visoko učinkovitost in zbirko olj, ki se še naprej zbirajo. vrhunske nagrade na mednarodnih tekmovanjih in degustacijah. Pod Ravettijevim vodstvom, s svojo osredotočenostjo na inovacije, podatke in analize, podjetje še naprej povečuje učinkovitost proizvodnje, ne da bi pri tem žrtvoval kakovost.

Leandro Ravetti (Fot NYIOOC)

"Leandro je rock zvezda na tem področju,« je povedal navdušen Flynn. ​,war"Je preprosto eden najboljših svetovnih učiteljev o oljčnem olju."

Flynn je dejal, da bo format tečaja za leto 2015 ostal podoben uveljavljenemu standardu. Olive2Bottle, mobilni mlinarski servis, bo na voljo za predelavo oljčnega olja neposredno na kraju samem. Komponenta izven lokacije bo vključevala obiske (vključno z enim novega obrata Boundary Bend v Kaliforniji) petih lokalnih predelovalnih obratov za oljčno olje – dva več kot prejšnje leto – kar bo približno 50 udeležencem omogočilo, da si najprej ogledajo najboljše prakse. -roka.

Ekskurzija je postala dragocena sestavina tečaja, je opozoril Flynn, pri čemer se je razred spraševal o tem, kaj so se naučili v predstavitvah. Možnost obiska predelovalnih obratov, od najmanjših mlinov do veliko večjih objektov, je sestavni del poslanstva programa.

At Yolo Press, certificiran organski postopek, ki proizvaja olja posamezne sorte, mlinar Mike Madison uporablja nizkohitrostni valjčni mlin za nežno drobljenje oljk in koščic, pri čemer zmanjša toploto in emulgiranje. In pri Olica, ki ga je ustanovila Rusinja Olga Orlova, je sistem zasnovan tako, da omogoča mletje serij po meri do 200 lbs.

Jim Etters pri Séka Hillsu

Edini indijanski proizvajalec oljčnega olja na svetu je Seka hribi, katerega nagrajena ekstra deviška Arbequina je obdelana z opremo Alfa Laval. Cilindrični rezervoarji zagotavljajo okolje brez kisika za malaksacijo oljk. Nasprotno pa Bondolio's Pieralisi mlin vključuje edini večfazni dekanter v ZDA, ki ima za posledico sistem obdelave brez odpadkov in stranski proizvod, znan kot ​,war"pašteta,« menijo, da bi lahko živilom, kot sta kruh in testenine, dodali nekaj zdravih antioksidantov, ki jih najdemo v kakovostnem oljčnem olju.

Sveža in sezonska lokalna nova ameriška kuhinja Gostinci srake bo na jedilniku za študente v razredu Master Millers, kar bo v izkušnjo prineslo obilo sestavin, pridelanih in vzgojenih v Severni Kaliforniji. Udeleženci, ki se bodo prijavili pred 1. avgustom, bodo deležni 20-odstotnega popusta pri zgodnji vpisu, kar bo velik bonus za bogato znanje izkušenega in bodoči mlinarji odnesli domov.

Karen Bond pri Bondolio

"Pretekli udeleženci so takoj izboljšali kakovost in dobičkonosnost svojih operacij predelave nafte,« je dejal Flynn. ​,war"Ta tečaj je majhna naložba, ki se bo izplačala z večjo učinkovitostjo, boljšo kakovostjo in večjim dobičkom."

Preberite več o programu in se prijavite na UC Master Milling Certificate Course na Spletno mesto UC Davis Olive Center.