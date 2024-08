New York Times revidira infografiko goljufij o oljčnem olju

New York Times je revidiral an infografika o goljufijah z oljčnim oljem za katerega so kritiki rekli, da je bilo senzacionalno in deloma netočno.

Spremembe so bile narejene na spletni strani New York Timesa danes, nekaj po 8:00 po vzhodnem standardnem času ali približno štiri dni po objavi izvirnega dela.

Oglejte si tudi:Infografika o goljufijah z olivnim oljem NY Times

Med spremembami Tom Mueller, avtor knjige Extra devištvo, je bil odstranjen kot vir članka po Muellerju vztrajal ni bil odgovoren za dezinformacije.

Diapozitiv, ki je pritegnil največ pozornosti, je zapisal, ​,war"69 odstotkov oljčnega olja, ki je naprodaj (v ZDA), je obdelanih." The Times ga je spremenil v ​,war"69 odstotkov uvoženega oljčnega olja je označeno ​,war"ekstra deviško" v testu okusa ni izpolnjevalo standarda za to oznako."

Še en prvotno prebran diapozitiv, ​,war"Steklenice so označene ​,war"Extra Virgin' in z blagovno znamko ​,war"Izdelano v Italiji' (nenavadno je to zakonito, tudi če olje ne prihaja iz Italije).

Spremenjeno je bilo v: ​,war"Steklenice so označene ​,war"Extra Virgin' in označeno ​,war"Pakirano v Italiji' oz ​,war"Uvoženo iz Italije.' (Čudno je, da je to zakonito, tudi če olje ne prihaja iz Italije – čeprav naj bi bile države izvora navedene na etiketi.)

Preberi še en diapozitiv, ​,war"Oljčno olje se reže s cenejšim oljem.” Spremenjeno je bilo v: ​,war"At nekatere rafinerije olivno olje se reže s cenejšim oljem.«

Prej se je ilustrator članka pritožil v a Posodobitve Twitter da je bil ​,war"dobival pisma o jedrski magnetni resonanci oljčnega olja od italijanskih kemikov,« pa je bil ​,war"samo ilustrator." Ker je Mueller odstranjen kot vir članka, ostaja nejasno, kdo je članek napisal.

Pojasnilo popravkov na portalu še ni bilo objavljeno Stran s časovnimi popravki.

Popravki bi lahko razbremenili tiste, ki so mislili, da posploševanja v članku krepijo stereotipe in obtožujejo legije poštenih italijanskih proizvajalcev oljčnega olja. Toda ko novice potujejo s svetlobno hitrostjo, so štirje dnevi cela večnost in izjave, ki jih je Times danes umaknil, so že predvajali in delili po vsem svetu.

POSODOBITEV (25. februar 2014): Prejšnja različica te grafike je vsebovala več napak. Oljke, ki se uporabljajo v podstandardnem olju, se običajno odpeljejo v mline dni, tedne ali celo mesece po obiranju – ne ​,war"v nekaj urah.” Grafika je združila dve dvomljivi praksi, ki ju lahko najdemo v delih industrije oljčnega olja. Nekateri proizvajalci mešajo olivno olje s sojinim ali drugimi poceni olji, drugi pa mešajo rastlinska olja z beta karotenom in klorofilom, da dobijo ponarejeno oljčno olje; ti dve praksi običajno nista združeni. Oljčno olje, ustekleničeno v Italiji in prodano v Združenih državah, je lahko označeno ​,war"pakirano v Italiji« oz ​,war"uvoženo iz Italije« — ne ​,war"proizvedeno v Italiji« — tudi če olje ne prihaja iz Italije. (Vendar naj bi bile izvorne države navedene na etiketi.) Študija iz leta 2010, ki so jo izvedli raziskovalci na kalifornijski univerzi v Davisu, je pokazala, da je 69 odstotkov uvoženega oljčnega olja označeno z ​,war"ekstra deviško” v strokovnem preskusu okusa in vonja ni izpolnjevala standarda za to oznako. Študija je pokazala, da so bili podstandardni vzorci oksidirani; je bilo ponarejeno s cenejšim rafiniranim oljčnim oljem; ali pa so bile slabe kakovosti, ker so bile narejene iz poškodovanih ali prezrelih oljk, ali oljk, ki so bile nepravilno shranjene ali predelane – ali kakšna kombinacija teh pomanjkljivosti. Ni zaključilo, da je bilo 69 odstotkov oljčnega olja, ki je bilo naprodaj v Združenih državah, porabljenega. Končno je grafika kot vir informacij napačno navedla Toma Muellerja, ki vodi blog Resnica v olivnem olju. Medtem ko smo pri pripravi grafike pregledali blog gospoda Muellerja in druga pisanja, je bilo več njegovih ugotovitev napačno razloženih.«

Časovnica infografike goljufij o oljčnem olju New York Timesa