Dresnicam v Španiji primanjkuje sadik oljk

Letina 2023/24 je že v vzvratnem ogledalu, kmetje v največji proizvajalki oljčnega olja na svetu pa se pripravljajo na sajenje novih oljk.

Medtem ko nedavno objavljeni podatki kažejo, da se je površina za gojenje oljk v Španiji v letu 2023 še naprej povečevala, imajo drevesnice v južni avtonomni skupnosti Andaluzije težave z zadovoljevanjem povpraševanja po novih sadikih oljk.

V novem poročiloŠpansko ministrstvo za kmetijstvo, ribištvo in prehrano je sporočilo, da se je gojenje oljk leta 2,788,084 povečalo na 2023 hektarjev, kar je 0.73 odstotka več kot lani, kar je nekoliko nad povprečjem za vse lesnate kulture.

Vendar pa drevesnice v največji španski regiji za proizvodnjo oljčnega olja pravijo, da nimajo dovolj novih sadik, da bi zadostile naraščajočemu povpraševanju, pri čemer so nekateri lokalnim medijem povedali, da rezervacije za nova oljčna drevesa trajajo do leta 2025.

La Conchuela, znana drevesnica v Córdobi, drugi največji provinci za proizvodnjo oljčnega olja v Andaluziji, je za EFE Agro povedala, da visoke cene olivnega olja poreklu, padajočih cenah mandljev in pistacij ter naraščajoče zanimanje iz skupin zasebnega kapitala in investicijskih skladov so bili za pomanjkanjem.

Zaradi mokrega začetka leta 2024 v kombinaciji z večjo proizvodnjo v pridelovalnem letu 2023/24, kot je bilo prej pričakovano, so cene oljčnega olja padle z zgodovinskih najvišjih vrednosti, vendar cene ostajajo precej višje od vseh prejšnjih.

Proizvodnja oljčnega olja v Španiji se je v sezoni 831,0000/2023 zmanjševala z zgodovinsko nizke ravni prejšnje sezone na 24 ton strahovi nekaterih strokovnjakov da pridelek spet ne bo presegel 700,000 ton.

Zaradi dežja in boljše pridelave je kilogram ekstra deviško olivno olje zdaj prodaja za 7.000 €, kar je manj od rekordnih 8.988 € sredi januarja. Vendar so trenutne cene še vedno več kot dvakrat višje od tistih v aprilu 2022.

Drevesnice po vsej Andaluziji pripisujejo pomanjkanje sadik tudi porastu nasadov z visoko in super gostoto.

V Španiji opažajo premik od tradicionalnih oljčnih nasadov – kjer proizvodni stroški dosegajo približno 4.50 € na kilogram proizvedenega olja – k oljčnim nasadom z visoko gostoto in super gostoto, katerih proizvodni stroški so pogosto nižji od 1 € na kilogram.

V drevesnicah ta premik opazijo zaradi sort oljčnih sadik, po katerih je zdaj največ povpraševanja, med njimi tudi Picual.

Sorta, odgovorna za približno ena tretjina svetovne proizvodnje oljčnega olja se pogosto uporablja v namakanih oljčnih nasadih z visoko gostoto. Poleg lokalnega povpraševanja drevesnice poročajo o povečani prodaji kmetom v Franciji, na Portugalskem in v Italiji.

Nekateri uradniki v Andaluziji pripisujejo naraščajoče povpraševanje po sadikih oljk zgodovinski suši na Iberskem polotoku in spreminjajočim se demografskim razmeram.

Ker so ravni rezervoarjev precej pod povprečjem, kmetje v južni Španiji nadomeščajo rastline, ki zahtevajo veliko vode, kot so paradižnik, koruza in riž, z oljčnimi nasadi z visoko gostoto, ki porabijo manj vode in zahtevajo manj dela.