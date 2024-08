Španska potrošniška skupina ugotavlja, da je skoraj eno od treh oljčnih olj napačno označeno

Španska potrošniška organizacija, ki pravi, da je bilo devet od 34 ekstra deviških oljčnih olj, ki jih je testiralo, res deviškega, eno pa je bilo lampante, kljub grožnjam s sodnimi postopki s strani velikih podjetij za oljčno olje vztraja pri svojih terjatvah.



Med tistimi, ki sta grozila z odškodninsko tožbo, sta bila Hojiblanca in ArteOliva. Pridružili so se jim drugi, vključno z Acesurjem, verigo supermarketov Condis in Združenjem podjetij za polnjenje in rafiniranje jedilnega olja (ANIERAC), ki so obtožili Organizacijo potrošnikov in uporabnikov (OCU), da pri testiranju ne upošteva pravilne prakse.

Toda OCU pravi, da je 34 vzorcev EVOO in 6 vzorcev deviškega oljčnega olja podvrgel degustacijski plošči in bateriji fizikalnih in kemičnih testov.

Medtem ko je bila večina vzorcev kakovosti, navedene na njihovi etiketi, je OCU dejal, da so njegovi testi to ugotovili ​,war"devet blagovnih znamk je zavajalo potrošnike s prodajo olja, označenega kot ekstra, ko se je izkazalo, da je preprosto deviško. V povprečju so potrošniki plačali 1 € več ekstra deviško kot deviško oljčno olje, je pisalo.

Devet vzorcev je bilo iz plastičnih steklenic blagovnih znamk Aliada, Condis, Consum, Coosur, Eroski, Hojiblanca in Ybarra, steklenice Oli Sone (LIDL) in tetra pack iz Arteolive.

Od devetih so bili vsi ocenjeni ​,war"zelo slabo« v kategoriji rezultatov testov OCU, vendar sedem ocenjenih ​,war"zelo dobro« v okviru tega, kar je OCU imenoval analiza kakovosti sadja. Ocenjen vzorec Coosur ​,war"dobro« v tej kategoriji in tisti Aliada ​,war"sprejemljivo«.

Poleg tega sta bila ugotovljena EVOO iz Maeva in deviško olivno olje iz Olilána lampante​,war"in zato neprimerna za prodajo, ne da bi bila (kemično) rafinirana," je dejal OCU v sporočilu za javnost.

Zadevni potrošniški in kmetijski organi v Španiji so bili obveščeni o rezultatih, da bi raziskali, ali je treba sprejeti kakršne koli ukrepe.

Kljub ugotovljenim težavam so na voljo kakovostni izdelki po razumnih cenah, je dejal OCU. ​,war"Pri oljčnem olju, tako kot pri mnogih drugih izdelkih, visoka cena ni vedno pokazatelj kakovosti.«

Hojiblanca in ArteOliva grozita s tožbo

V sporočilo za javnost, hojiblanca je dejala, da bo tožila OCU zaradi neskladnosti s predpisi o testiranju, na primer o številu vzorcev, ki jih je treba vzeti, in analiznem protokolu.

Prav tako je poudaril, da je ​,war"zanesljivi rezultati notranjih in zunanjih testiranj« – tako s kemično analizo kot s degustacijskimi paneli –, ki dokazuje, da je kategorija njegovega oljčnega olja, ki ga je OCU ugotovila kot deviško, res EVOO.



Nezakonita analiza nekaj steklenic ni reprezentativna za milijone litrov - Tiskovni predstavnik Hojiblanca

"Hojiblanca, njene članske zadruge in njihovi tisoči pridelovalcev oljk na noben način ne goljufajo ali ogoljufajo nikogar,« je zapisano.

Vzorce znamke Hojiblanca EVOO v steklenici in dva vzorca iz proizvodov Cordoliva, prav tako iz hleva Hojiblanca, je OCU prepustil, je povedal tiskovni predstavnik Hojiblanca. Olive Oil Times.

oglas

"To je eden od razlogov, zakaj se ne strinjamo. Nezakonita analiza nekaj steklenic ni reprezentativna za milijone litrov,« je dejal.

In Felipe Silvela, tiskovni predstavnik ArteOliva, je tvitnil, da bo podjetje tudi tožilo OCU za odškodnino. ​,war"ArteOliva "ne bo dovolila, da OCU nepravično uniči prestiž in integriteto tega podjetja," je dejal.

Pravice potrošnikov

OCU ni odgovoril na zahteve s Olive Oil Times za več informacij o njegovem testiranju.

Hojiblanca se je skliceval na možnost, da se olja poslabšajo pod svetlobo supermarketov.

Toda direktor OCU Jose María Múgica je danes v blogu dejal, da imajo potrošniki pravico vedeti, da je izdelek, ki ga kupijo, takšen, kot piše na etiketi – ne glede na dolžino ali pogoje, ki jih je imel na polici supermarketa.

Direktor OCU Jose María Múgica

"Analiziramo izdelke v stanju, v katerem pridejo do potrošnika.«

"Če mislijo, da kupujejo ekstra deviško oljčno olje, naj steklenica vsebuje ekstra deviško, ne deviško oz. lampante" rekel je.

"In mora biti ekstra deviško, ki ga kupijo, ko ga kupijo, pa naj bo to svežega iz mlina ali po mesecih na polici."

Reakcija v španskem sektorju oljčnega olja

Medtem ko je nedavni dež je razlog za veselje v obleganem španskem sektorju oljčnega olja, je včeraj v nekaterih krogih družbenih medijev vladal občutek malodušja zaradi široke javnosti tega primera.

Medtem ko so nekateri producenti rekli, da je to dobrodošel klic, so drugi rekli, da je ​,war"žalostno in obžalovanja vredno« in bi škodilo španskemu izvozu in domači porabi.

Panelni test

Hojiblanca je v izjavi dejal, da sektor oljčnega olja že nekaj časa povzroča težave z ​,war"negotovost metode degustacijske plošče«.

Standardizacijo panelnega testiranja so obljubili pristojni organi v andaluzijskih regionalnih in španskih centralnih vladah ter tudi evropski komisar za kmetijstvo Dacian Cioloş kot del njegovega Akcijski načrt za oljčno olje, je reklo.

Med drugimi cilji slednji načrt ​,war"namenjen standardizaciji teh degustacijskih plošč, da bi se izognili ​,war"različni rezultati" za isti izdelek in tako tudi poročila, kot je ta, ki nikakor ne pomagajo španskemu živilskemu sektorju, zlasti v teh kriznih časih," je dejal Hojiblanca.

Tiskovni predstavnik EK za kmetijstvo je povedal Olive Oil Times danes, da so julija letos države članice ​,war"so bili povabljeni, da opišejo težave, na katere so naleteli pri delovanju panelnega testa, in predlagajo rešitve.«

"Natančnih odgovorov do zdaj ni bilo, komisija pa je zdaj poslala opomnike,« je dejal.