Spoznajte novoustanovljena podjetja v osrednji Italiji, ki oživljajo zapuščene oljčne nasade

Pobude za obnoviti zapuščene oljčne nasade v Italiji so se v zadnjih letih povečale z roko v roki z naraščajočo ozaveščenostjo o okoljska vrednost oljke.

Različne organizacije se zavzemajo za projekte obnove z ustvarjanjem načrtov posvojitve oljk za državljane in podjetja, ki sledijo programom družbene odgovornosti podjetij. Lokalne skupnosti cenijo oživljene gaje kot nove skupne prostore.

V Toskani je bilo ustanovljeno zagonsko podjetje Ager Oliva, ki je med bojevanjem dalo novo življenje milijonom zapuščenih oljčnih dreves v regiji. sprememba podnebja, skupaj s podjetji, ki si prizadevajo za izravnajo svoje emisije ogljikovega dioksida.

"Ljubezen do oljk mi je prenesel dedek, ki je prideloval oljčno olje. Že kot otrok sem si želel ustvariti lastno podjetje v tem sektorju,« je povedal Tommaso Dami, ekonomist in ustanovitelj Ager Oliva. Olive Oil Times. ​,war"Ko sem prebral podatke o milijonih zapuščenih oljčnih dreves v naši regiji, sem spoznal, da lahko nekaj storim za rešitev tega problema.«

"Opuščanje zemljišč je posledica pomanjkanja generacijske menjave,« je dodal. ​,war"Mnogi od tistih, ki podedujejo manjše ali večje zemljišče, jih ne morejo upravljati zaradi že obstoječih službenih in družinskih obveznosti ter tudi zato, ker si ne morejo privoščiti nenehno rastoči proizvodni stroški. Nato sem prišla na idejo o posvojitvah na daljavo, ki je po letu 2020 postala konkreten projekt.”

Takoj po V Italiji so odpravili blokado zaradi pandemije Covid-19, je Dami ustvaril ekipo z Ano Soto, strokovnjakinjo za trajnostni turizem, in Cosimom Lunettijem, snemalcem in pilotom drona.

Po izdelavi spletne strani in postavitvi profila na družbenem omrežju so izvedli oglaševalsko kampanjo, da bi preizkusili odziv trga, ki je bil zelo pozitiven tako v Italiji kot v tujini. Nato so marca 2021 ustanovili svoj inovativni kmetijski startup.

"Začeli smo obnavljati oljčne nasade v Pistoi, Montecatiniju in Firencah, zlasti tiste, ki se nahajajo ob vznožju Montalbana blizu Rojstni kraj Leonarda da Vincija«, je rekel Dami.

Oljčni nasad v rojstni hiši Leonarda Da Vincija po obnovi, ki jo je izvedel Ager Oliva

"Prvih 700 dreves so obnovili v samo treh mesecih po zagonu startupa. Od teh oljk jih je 400 posvojilo CPL Concordia, veliko podjetje s sedežem v Emiliji-Romanji, specializirano za upravljanje energetskih sistemov,« je dodal. ​,war"Kontaktirali so nas, ko so v lokalnem časopisu prebrali članek o našem projektu in kmalu postali naše stranke. Podpirajo nas že tri leta, od naslednjega leta pa bodo ocenjevali vključitev v naš novi program sajenja v Italiji.«

Njihov nov projekt obsega sajenje oljk na neobdelanih zemljiščih v Toskani in drugih regijah Italije ter upravljanje novih nasadov v naslednjih letih.

Cilj je tudi razširiti ekstra deviško olivno olje proizvodnja. Ekipa Ager Oliva se zdaj dogovarja o prevzemu upravljanja s 3,000 hektarji neobdelane zemlje v Laziu.

"S financiranjem nasada oljk in nam zaupanim večletnim upravljanjem imajo podjetja možnost kompenzirati ogljikov dioksid s pomočjo nič kilometrskega, na naravi temelječega in znanstveno potrjenega sistema,« je dejal Dami.

"Nudimo jim ne samo način za izravnavo emisij ogljika, temveč tudi izgradnjo ekip na terenu z zaposlenimi in zaščito biotske raznovrstnosti, je dodal. ​,war"S slednjo možnostjo lahko pridobijo dobropise za biodiverziteto in jih podarijo svojim zaposlenim.«

Potem ko je Ager Oliva predstavila na letnem srečanju Svetovnega gospodarskega foruma leta 2023, se bo ekipa dogodka udeležila že drugič, da bi razkrila najnovejši razvoj in prihajajoče projekte.

Startup je obnovil 12 hektarjev oljk, večinoma starih več stoletij, v naslednjem letu pa namerava obnoviti še 25 hektarjev.

V skoraj treh letih so iz okolja odstranili več kot 500 ton ogljikovega dioksida, kažejo izračuni Univerze v Firencah in Nacionalnega raziskovalnega centra v Firencah.

Projekte startupa lahko podpirajo tako podjetja kot posamezniki, ki vsako sezono obiranja prejmejo nadomestilo z visokokakovostnim ekstra deviškim oljčnim oljem, pridelanim iz predelanih oljčnih dreves. Njihove plodove zdrobijo v dvofaznem najsodobnejšem mlinu v kraju Quarrata v provinci Pistoia.

"Poleg nas treh še pisarniško osebje in zunanji sodelavci,« je povedal Dami. ​,war"Imamo dobro strukturirano organizacijo, ki nam omogoča upravljanje številnih rastlin, tudi glede na to, da širimo število nasadov, ki jih je treba obnoviti in upravljati.«

Drugo poslanstvo Ager Oliva je širjenje kulture ekstra deviškega oljčnega olja in ozaveščanje o varovanju okolja na dogodkih, organiziranih v obnovljenih sadovnjakih.

Ekipa Ager Oliva v oljčnem nasadu v Pistoii pred okrevanjem

"Organiziramo dogodke s podporniki, vključno z učenci javnih šol,« je dejal Dami. ​,war"Nekatere šole so že zahtevale piknike in okoljsko izobraževalne ture za naslednjo pomlad.

"Učence bomo pripeljali na ogled muzejev Leonarda da Vincija in nato oljčnih nasadov, kjer se bodo udeležili dneva okoljskega in kulturnega usposabljanja, osredotočenega na ključno vlogo oljk na ozemlju in prednosti ekstra deviških oljk. olje,« je dodal.

V Umbriji je bil Le Olivastre ustanovljen leta 2014, da bi obnovil starodavne zapuščene oljčne nasade na bregovih jezera Trasimeno.

Ženska različica italijanske besede oleaster, namreč divja oljka, je ime, ki so ga ustanovitelji izbrali za svoje neprofitno združenje, ki je nedavno dodalo istoimensko gostinsko dejavnost.

"S prijateljema sva se preselila v Passignano sul Trasimeno v provinci Perugia iz drugih italijanskih regij in kot se pogosto zgodi tujcem, ki vidijo kraje z novimi očmi, sva se v to pokrajino zaljubila na prvi pogled, ki je resnično edinstvene lepote,« je povedala soustanoviteljica Emanuela De Stefanis Olive Oil Times.

"Hodili smo po nekih sadovnjakih nedaleč od naših hiš, kjer so botrovale tiste zapuščene stoletne oljke, in čez čas smo se začeli spraševati, ali bi lahko naredili kaj koristnega za kraj, ki nas je sprejel,« je dodala.

Zato so se odločili, da poberejo sadeže, ki bi sicer padli na tla, ne da bi jih uporabili, in jih dostavili v mlin v okolici, da bi pridobili ekstra deviško oljčno olje.

"Ugotovili smo, da bi morali ohraniti našo dejavnost ohranjanja in proizvodnje, da bi bili v pomoč skupnosti,« je dejala. ​,war"Nato smo se ponudili v upravljanje še nekaj zapuščenih parcel, tako zasebnih kot javnih, s pomočjo naših družin in prijateljev. Poleg tega so bili nekateri starešine v vasi tako prijazni, da so nam dali nekaj nasvetov.«

Povsem naravno je bilo, da so začeli študirati in obiskovati usposabljanje za pokuševalce in obrezovalce ter se učiti tehnike mletja. Vzpostavili so partnerstvo s skupino agronomov in ustanovili združenje.

Ekipa za Le Olivastre (Foto: Alessandra Baldoni)

"Bili smo ravno v času zelo težkega oljčnega leta, ko je prišlo do velikega napada oljk oljčna sadna muha zgodila po vsej državi,« je dejal De Stefanis. ​,war"Organizirali smo javna srečanja s podporo fitosanitarne službe regije Umbrija in drugih strokovnjakov, kjer smo oljkarjem, pogosto ljubiteljskim kmetom, pojasnjevali vpliv oljčne muhe na plodove ter razpoložljive preventivne in obrambne sisteme. Z veseljem lahko rečem, da smo postali referenčna točka za številne male kmete.”

Prvi obnovljeni sadovnjak, zgodovinski oljčni nasad San Crispolto iz 18.th stoletja, vključeval 250 stoletij starih dreves Dolce Agogia, značilne sorte Trasimenskega jezera.

Le Olivastre je v preteklih letih s pomočjo prostovoljcev in sezonskih sodelavcev uspelo obnoviti šest oljčnih nasadov z več kot 1,500 drevesi avtohtonih sort. Njihovo sadje zdrobijo v mlinu v Castiglione del Lago, ki se ponaša z najnovejšo tehnologijo.

Danes združenje, ki ga vodi De Stefanis s Paolo Sticchi in Antonello Panciarola, vključuje italijanske in mednarodne člane. Tem so prišteti še posvojitelji, ki lahko izberejo ime svojih oljk in ob koncu trgatve prejmejo ekstra deviško oljčno olje, pridelano iz obnovljenih sadovnjakov.

"Posvojitelji so tako zasebniki kot podjetja,« je dejal De Stefanis. ​,war"Lansko leto je velika polnilnica ekstra deviškega oljčnega olja Costa d'Oro v okviru programa družbene odgovornosti posvojila več dreves, po enega za vsakega od svojih zaposlenih.«

Eden zadnjih manjših sadovnjakov, ki jih je združenje obnovilo, je na strmem terenu s čudovitim razgledom na jezero. Pravzaprav je eden od ciljev Le Olivastra poleg ohranjanja lokalne biotske raznovrstnosti varovanje krajine.

"Izvajamo pravo obnovo ozemlja, naša ideja pa je ustvariti poti skozi nasade, ki jih je mogoče uporablja za lahke pohode,« je dejal De Stefanis. ​,war"Znotraj oljčnega nasada smo že organizirali nekaj pobud, naše člane pa vabimo, da predlagajo družabne dogodke, saj so obnovljeni oljčni nasadi prostori skupnosti.«

"Poleg tega smo pred kratkim obudili zelenjavni vrt v San Felicianu, kjer pridelujemo žafran, in ta dejavnost nas je odprla do drugih proizvodov jezera,« je dodala. ​,war"Nato smo naredili korak in predlagali lastno kuhinjo z oljčnim oljem v središču.”

"S tovornjakom s hrano pripeljemo našo kakovostno ulično hrano, ki je pripravljena iz sira, kruha, vina in ekstra deviškega oljčnega olja drugih kmetov iz jezera, na lokalne dogodke,« je zaključil De Stefanis. ​,war"Ob teh priložnostih organiziramo degustacije oljčnega olja s ciljem širjenja kulture visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja.”