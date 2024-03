Ne glede na vročinski val in izpade električne energije, Južnoafričani napovedujejo oživitev proizvodnje

Južnoafriški oljkarji leta 2024 pričakujejo dober pridelek, čeprav se bo trgatev zaradi nadpovprečnih temperatur začela prej kot običajno.

Regija Western Cape, središče oljčne industrije v državi, je v zadnjih nekaj tednih doživela rekordno visoke temperature, precej nad 40 ºC. Južnoafriška meteorološka služba (SAWS) krivi sprememba podnebja in El Niño.

Razbremenitev vedno igra vlogo, vendar smo bili proaktivni in bomo imeli rezervno moč za reševanje tega problema. Pričakujemo veliko večji pridelek kot leta 2023 in komaj čakamo, da začnemo. - Philip King, generalni direktor, Mardouw Olive Estate

Medtem je Wendy Petersen, izvršna direktorica Južnoafriškega združenja oljčne industrije (SA Olive), dejala, da nekateri proizvajalci pričakujejo, da bodo pobrali med 10 in 20 odstotkov več oljk kot lani.

Leta 2023 je Južna Afrika proizvedla približno 1.2 milijona litrov olivnega olja v primerjavi z 1.7 milijona litrov v 2022.

"Nekaj ​​proizvajalcev pričakuje od 50 do 60 odstotkov večje količine (kot lani), a so v manjšini,« je dejal Petersen.

"V preteklih letih smo opazili velik poudarek na kakovosti naših izdelkov, kar je zelo opazno pri mednarodne nagrade in priznanja, ki so jih južnoafriški proizvajalci oljčnega olja prejeli na mednarodnih platformah,« je dodala.

Vendar pa je Petersen opozoril, da proizvajalci namiznih oljk in oljčnega olja težko konkurirajo uvozu po nižjih cenah, kar je težava zadnjih nekaj let. Dodala je, da goljufije ostajajo problematične, saj brezvestni uvozniki poskušajo izkoristiti visoke cene.

"Dejstvo, da oljčno olje ni kmetijsko blago brez davka na dodano vrednost, vpliva na njegovo konkurenčnost na trgu,« je dejal Petersen. ​,war"Pogoji za oljčno olje so neenaki."

"Vlada mora posredovati in priznati, da so oljke ključna kmetijska dobrina, ki spodbuja ustvarjanje delovnih mest in zaposlovanje,« je dodala. ​,war"To tudi spodbuja nove nastajajoče udeležence v oljkarstvu in razvoj redkih in zahtevanih kmetijskih spretnosti na mednarodni ravni.«

Zmanjšanje obremenitve – rotacijski izpadi električne energije, da se prepreči zlom nacionalnega električnega omrežja – frustrira pridelovalce oljk v državi, saj zvišuje operativne stroške in doda še en nepredvidljiv dejavnik med sezono obiranja.

Leta 2023 je država brez elektrike preživela 1,742 ur, kar je pomenilo 72.6 dni, pri čemer je povprečni Južnoafričan brez elektrike preživel skoraj 20 odstotkov leta.

Obeti za leto 2024 niso nič boljši, saj poročila o osnovni obremenitvi na premog (stalna najmanjša obremenitev, ki jo mora zagotavljati sistem oskrbe z električno energijo) državnega električnega podjetja Eskom stagnirajo.

"Razbremenitev je povzročila višje operativne stroške, ki vplivajo na marže kmetij in končne cene izdelkov,« je dejal Petersen. ​,war"Električna energija ostaja velik izziv v kmetijstvu, tako je tudi v oljkarstvu.«

Dodala je, ​,war"Poleg tega, da vpliva na cene, neposredno vpliva tudi na kakovost končnega izdelka, če ni predelan takoj po obiranju.«

Zmanjšanje obremenitve otežuje proizvodnjo oljčnega olja v Južni Afriki, zaradi česar so proizvajalci prisiljeni vlagati v generatorje ali obnovljivo energijo. (Foto: Tobin Jones)

Nick Wilkinson, solastnik Oljčno posestvo Rio Largo, ki se nahaja med Robertsonom in Ashtonom v provinci Western Cape v Južni Afriki, je potrdil, da je glavni izziv, ki ga vidijo pred seboj, razbremenitev obremenitve, kar povzroča težave pri načrtovanju proizvodnje.

"Čeprav imamo sončno energijo in rezervni generator za izravnavo izpadov električne energije v nacionalnem omrežju, to poveča stroške proizvodnje in v zimskem času smo lahko brez elektrike do osem ur na dan,« je dejal.

"Lansko leto smo imeli zelo veliko letino, zato pričakujte, da bomo nekoliko slabši od lanske,« je dodal Wilkinson. ​,war"Toda kakovost je videti izjemna z dobrimi rastnimi pogoji in brez glivičnih bolezni ali poškodb zaradi škodljivcev. Pričakujem, da bo letina v državi enaka lanski."

Nedaleč od Rio Larga je ekipa na Oljčno posestvo Mardouw bo kmalu začela tudi trgatev.

Proizvajalci na posestvu Mardouw Olive Estate pričakujejo izjemen pridelek. (Foto: Mardouw Olive Estate)

"Običajno začnemo v začetku aprila, vendar zaradi zelo visokih temperatur v zadnjih dveh mesecih predvidevamo, da se bo žetev leta 2024 začela sredi marca,« je povedal Philip King, generalni direktor podjetja.

Vseeno je King dobre volje in ne vidi nobenih težav, ki bi otežile letošnjo žetev. ​,war"Pripravljeni smo, kolikor je mogoče," je dejal. ​,war"Razbremenitev vedno igra vlogo, vendar smo bili proaktivni in bomo imeli rezervno moč za reševanje tega.«

"Pričakujemo veliko večji pridelek kot leta 2023 in komaj čakamo, da začnemo,« je dodal King.

Premikanje proti vzhodu, Babylonstoren v vinski dolini Franschhoek so konec februarja začeli obirati nekaj zelenih namiznih oljk Manzanilla.

V Frantoio so se zaradi proizvodnje olja preselili v začetku marca, saj so pričakovali, da se bo žetev nadaljevala do junija.

Proizvodna ekipa pri Babylonstoren je povedala, da se je letošnja žetev začela prej zaradi velike vročine jeseni. (Foto: Babylonstoren)

"Zdi se, da se bo letošnja sezona trgatve začela prej kot lansko sezono, predvsem zaradi močne vročine, ki smo jo to poletje doživeli v vinski dolini Franschhoek,« je povedal Petrus van Eeden, specialist za oljke pri Babylonstorenu.

Dodal je, da glede na razmere na svetovnem trgu z nizko ponudbo nafte in visoke cene olivnega olja, obstaja negotovost glede letošnje letine v primerjavi s prejšnjo.

"Čeprav se zdi, da imajo številne kmetije obetaven pridelek, ostaja nejasno, ali bo pridelek zadovoljil naše potrebe po nafti tako učinkovito kot prej,« je dejal van Eeden. ​,war"Glede na prevladujoče visoke cene bi se lahko potrošniki soočili s pritiskom, kar bi sčasoma lahko povzročilo zmanjšanje lokalnega povpraševanja.«

"Glede na nižji pridelek donosov, ki smo jih videli v Evropi in upada proizvodnje v Južni Afriki v lanski sezoni, je razumno pričakovati, da bodo kupci morda naleteli na povišane cene za liter olja v primerjavi s prejšnjimi leti,« je dodal.