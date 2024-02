Strokovnjaki podpirajo oljke v bolj vročem in suhem svetu

Glede na to, da naj bi v naslednjih treh desetletjih na planetu živela še milijarda ljudi, Primo Proietti meni, da bo največji izziv za prihodnost pridelati dovolj hrane.

V teh časih je oljka zaradi nekaterih svojih značilnosti, kot je odpornost na sušo, še vedno ena najboljših kmetijskih rab. - Primo Proietti, Univerza v Perugii

"Če nam ne bo uspelo zmanjšati izpustov toplogrednih plinov, bodo naraščajoče temperature na površju planeta povzročile uničujoče posledice za kmetijstvo, zmanjšale pridelovalne površine in zmanjšale donos,” je povedal profesor kmetijskih in okoljskih znanosti na Univerzi v Perugii v Italiji. Olive Oil Times.

"Po podatkih Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) bo v naslednjih 30 letih svetovno prebivalstvo preseglo devet milijard,« je dodal Proietti. ​,war"Da bi odgovorili na to, moramo vsaj za 50 odstotkov povečati pridelavo hrane, povečati obdelovalne površine in hektarske pridelke.«

Posledično ima lahko oljkarstvo ključno vlogo v prihodnosti kmetijstva. Oljke lahko sekvestracija ogljika iz ozračja, podpira zdravje tal, preprečuje erozijo in povečati biotsko raznovrstnost z zagotavljanjem naravnih habitatov številnim živalskim vrstam.

Trajnostne kmetijske prakse, kot so uporaba pokrovnih posevkov, minimalna obdelava tal in izogibanje kemičnim pesticidom in gnojilom v ekološkem kmetovanju, lahko še povečajo okoljske koristi oljčnih nasadov.

Kot koordinator projekta Evropske unije Olive4Climate je Proietti s svojo ekipo ocenil ogljično bilanco na italijanskih, grških in izraelskih kmetijah.

Ugotovili so, da v povprečju pridelajo en liter ekstra deviško olivno olje zasegel šest kilogramov ogljikovega dioksida v primerjavi s 3.4 kilograma, izpuščenega med njegovo proizvodnjo.

"S sprejetjem okoljsko trajnostnih modelov gojenja ima lahko oljčno olje celo negativen ogljični odtis,« je dejal Proietti. ​,war"Oljkarstvo lahko ublaži podnebne spremembe saj je sekvestracija ogljika v sistemu oljčnih nasadov večja od emisij celotne dobavne verige.«

"To je posledica velikega zanimanja za okolje in ima lahko zato precejšen pozitiven vpliv na izbiro potrošnikov ter lahko posledično ustvari znatno dodano vrednost za olje,« je dodal.

Projekt, ki ga je podprla EU, je pripravil priročnik za pomoč pri izboljšanju ravnovesja ogljika z zmanjšanjem emisij in povečanjem količine ogljika, zajetega v rastlinah in tleh.

Po besedah ​​Proiettija je obetavna oljka povezana trg ogljičnih kreditov lahko dodatno poveča pomen oljk v boju proti podnebnim spremembam.

Kljub temu so zadnje letine oljk in vplivi podnebnih sprememb svetovni skupnosti pokazali, s kakšnimi resnimi izzivi se sooča proizvodnja oljk v današnjem času.

"Oljka je zelo odporno drevo,« je povedala Adriana Bruggeman, raziskovalka in izredna profesorica na Cyprus Institute. Olive Oil Times. ​,war"Ko gre za proizvodnjo, lahko namakalne naprave, urejen dostop do vodnih virov in trajnostne prakse verjetno nudijo dobro zaščito oljk pred dogodki, kot je suša.

Poleg pravilnega in trajnostnega upravljanja nasada so razpoložljivost vode za namakanje in najboljše prakse najpomembnejše prednostne naloge sedanjih in prihodnjih oljčnikov.

"Podnebne spremembe povzročajo zmanjšanje količine padavin poleti (trenutno za 2.5 odstotka) in večjo porabo vode s strani rastlin zaradi povečane evapotranspiracije,« je dejal Proietti.

To prispeva k večji izgubi vode iz tal zaradi izhlapevanja in transpiracije zaradi naraščajočih temperatur, kar povečuje potrebe po namakanju.

"V Sredozemlju se v naslednjih desetletjih ocenjuje, da se bodo potrebe po namakanju povečale za skoraj 20 odstotkov,« je dejal Proietti.

"Vodnih virov bo manj,« je dodal Bruggeman. ​,war"Danes namakamo veliko poljščin. Nekateri bi morda v prihodnje celo prešli na to, da bi več namenjali za oljke in manj za drevesne kulture, ki manj prenašajo sušo.«

Sodobne namakalne tehnologije in postopki lahko bistveno izboljšajo učinkovitost. Na Cipru in v številnih drugih državah, kjer se proizvajajo oljke, se vse pogosteje uporabljajo napredni sistemi za spremljanje vremena za uravnoteženje namakanja in povečanje koristi porabe vode.

"Uporaba strategije namakanja s primanjkljajem, ki je že bila preizkušena z oljčnimi nasadi in vinogradi, poveča učinkovitost porabe vode, saj se izogne ​​čezmerni vlagi tal, hkrati pa ohranja vodo za vegetativno-produktivni cikel, kjer voda najbolj izboljša produktivnost,« je dejal Proietti.

Dodal je, da bi morala vlaga v tleh v oljčnih nasadih pokriti približno 70 odstotkov potreb dreves po vodi v bistvenih trenutkih razvoja dreves, vključno z rastjo mezokarpa, nastajanjem kaše in nastavljanjem plodov.

"Med fazami, ki so bolj usmerjene k utrjevanju jamice in vegetativni aktivnosti, bi moralo biti približno 30 do 40 odstotkov,« je dejal Proietti. ​,war"Na ta način je mogoče doseči 30- do 50-odstotni prihranek vode brez prevelikih posledic za proizvodnjo.«

Drugi pomembni pristopi vključujejo namakanje ponoči za zmanjšanje izgub zaradi izhlapevanja, vzdrževanje tal in njihovo obogatitev z organsko snovjo.

"[Ti ukrepi] izboljšajo sposobnost zadrževanja vode in zmanjšajo odtok površinske vode na nagnjenih terenih, s čimer se poveča skladiščenje tal, z uporabo pokrovnih posevkov pozimi in kasnejšim zelenim gnojenjem na začetku pomladi," je dejal Proietti.

"Če se tla gospodarijo skozi trajno pokrovno obdelovanje, je zaščiten pred ekstremnimi temperaturnimi nihanji in čezmernim izhlapevanjem z izkoriščanjem učinka mulčenja pokošene trave,« je dodal.

V okviru gojenja oljk mulčenje vključuje prekrivanje tal okoli oljčnih dreves s plastjo materiala, ki je lahko organski ali anorganski.

Cilji vključujejo ohranjanje vlage, zmanjšanje rasti plevela z blokiranjem sončne svetlobe, uravnavanje temperature tal, zaščito korenin pred vremenskimi ekstremi in izboljšanje zdravja tal, ko se uporabljajo organski materiali in se počasi razgrajujejo.

"S košnjo letne vegetacije, kot je plevel, in pustimo pokošeno vegetacijo na njivi, da se posuši, se ustvari zdrava zastirka,« je dejal Bruggeman.

"To je dobra praksa za zmanjšanje izgub zaradi izhlapevanja in s tem zmanjšanje povpraševanja po vodi za namakanje,« je dodala. ​,war"Prav tako izboljša vsebnost organskih snovi v tleh in zdravje tal, kar ustvarja boljše skladiščenje vode v tleh in naredi drevesa bolj odporna.”

Poleg varčevanja z vodo je Bruggeman dejal, da lahko napredno upravljanje namakanja izboljša kakovost olja. Zagotavljanje preveč vode oljkam tik pred obiranjem lahko zmanjša donos olja v oljkah in poslabša kakovost.

Poleg optimizacije namakanja je Bruggeman dejal, da so ekstremne temperature in vročinski valovi, zlasti tisti, ki sovpadajo s cvetenjem oljk, izzivi, s katerimi se morajo soočiti tudi pridelovalci oljk na Cipru in drugod.

"To, skozi kar gremo na Cipru in verjetno v celotnem sredozemskem bazenu, je vse večja nepredvidljivost vremena; tako lahko vidimo, da se podnebje spreminja,« je dejal Bruggeman.

"V teh časih je oljka zaradi nekaterih svojih značilnosti, kot je odpornost na sušo, še vedno ena najboljših kmetijskih rab,« je zaključila.