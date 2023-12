Ekološka kmetija v Jaénu utira pot za prodajo ogljikovih dobropisov

Povpraševanje po trajnostnem in bio oljčno olje narašča na svetovni ravni, pri čemer nekatere tržne raziskave kažejo, da se bo vrednost sektorja do leta 2031 več kot podvojila.

Vendar pa izzivi mnoge pridelovalce še vedno odvračajo od prehoda na ekološke prakse.

Ko kmetje želijo preiti na ekološko kmetijstvo, mnogi hitro ugotovijo, da ni nobenih ekonomskih prednosti… Ogljični krediti so rešitev za spremembo miselnosti ljudi o ekološkem kmetovanju. - José María Chica, izvršni direktor, O.Live

A 2018 študija ki so jih izvedli raziskovalci v Španiji, so raziskovali slabosti, s katerimi se soočajo pridelovalci ekoloških oljk v primerjavi s svojimi konvencionalnimi oljkarji.

Eden najpomembnejših izzivov je manjši pridelek ekoloških dreves v primerjavi s konvencionalnimi, zaradi česar ekološki pridelovalci potrebujejo več zemlje za pridelavo enake količine oljčnega olja.

To je bilo zapleteno z naraščajoče cene oljčnega olja na izvoru, ki so kmetom v zadnjem letu naredile konvencionalno pridelano oljčno olje veliko bolj donosno za prodajo v primerjavi z ekološkim oljčnim oljem.

"Ekološki kmetje so pogosto v določenem slabšem položaju v primerjavi s konvencionalnimi,« so zapisali avtorji raziskave. ​,war"Prihodnost ekološkega kmetijstva bo odvisna od njegove ekonomske upravičenosti.«

José María Chica, izvršni direktor O.Live, se na splošno strinja s to oceno in razvija model prodaje ogljičnih dobropisov na prostovoljnem trgu, da bi ekološko oljkarstvo postalo donosnejše.

José María Chica (levo) z očetom Joséjem Chico

"Ko kmetje želijo preiti na ekološko kmetijstvo, mnogi hitro ugotovijo, da ni ekonomskih prednosti in v dveh ali treh letih se mnogi preusmerijo nazaj na konvencionalno kmetijstvo,« je povedal. Olive Oil Times. ​,war"Ogljikovi krediti so rešitev za spremembo miselnosti ljudi o ekološkem kmetovanju.«

O.Live se nahaja v Jaénu, provinci Andaluzije, ki je odgovorna za približno eno tretjino španske proizvodnje oljčnega olja v katerem koli danem letu, in se ponaša z več kot 1,000 hektarji organskih oljčnih nasadov in najsodobnejšim mlinom, ki ga poganjajo sončne celice. , zgodovinski mlin in nekaj turistične infrastrukture.

Chica verjame, da bodo ogljikovi krediti pridelovalcem ekoloških oljk zagotovili alternativni tok prihodkov ohraniti te prakse in jim omogočiti konkurenco konvencionalnim pridelovalcem oljk v regiji.

"Izdamo 4.5 ogljikovih kreditov na hektar oljčnih nasadov,« je dejal Chica. En ogljični kredit je enakovreden eni metrični toni zajetega ogljikovega dioksida.

Trenutno en ogljični kredit na trgu skladnosti Evropske unije Trgovanja z dobičkom pri 68.08 evra (73.28 dolarja), kar je približno 15 odstotkov nižje kot na začetku leta.

Po veljavnih predpisih lahko oljkarji certificirajo sekvestrirane emisije za štiri leta nazaj. ​,war"Skupaj imamo na voljo 18,045 ogljikovih kreditov,« je dejal.

Zamisel o začetku prodaje ogljikovih dobropisov je prišla Chicu pred tremi leti, potem ko so njegovi prijatelji začeli prodajati kredite prek svojega gozdarskega projekta. Menil je, da je 1,000 hektarjev oljčnih nasadov O.Live, skupaj s pokrovnimi posevki, zelo podobni gozdarskemu projektu njegovega prijatelja, in začel je preiskovati to možnost.

Chica se je obrnil na raziskovalce s Politehnične univerze v Madridu, da bi ugotovili, koliko ogljikovega dioksida so zadržala drevesa in prst, skupaj s tem, koliko ogljika je podjetje izpustilo pri gojenju, obiranju in mletju oljk v njihovem mlinu.

Dodal je, da morajo biti pridelovalci v tem procesu temeljiti, vključno s štetjem emisij, ki prihajajo od delavcev, ki se vozijo na delo, in emisij iz različnih delov kmetijske opreme.

Po tej odločitvi je Chica povabila tretjo osebo, da preveri rezultate študije, kar je tudi storila. Chica je nato to študijo odnesel v ločeno podjetje, ki je na podlagi rezultatov ustvarilo ogljični kredit.

Ko so krediti potrjeni, se objavijo v javnem registru na blockchain, za katerega je dejal Chica, ustvarja preglednost in odgovornost na trgu. Dobroimetja ostajajo v blockchainu, kjer so objavljena tudi naročila in računi, tako da je gibanje dobropisov zelo javno in vidno.

Chica denar, ki ga zasluži s prodajo ogljičnih dobropisov na prostovoljnem trgu ogljika, ponovno vloži nazaj v kmetijo, da še naprej izboljšuje njeno trajnost.

"Filozofija ogljikovih dobropisov je dodatnost,« je dejal. ​,war"Vsako leto moraš biti boljši. Nekaj ​​moraš narediti, da se izboljšaš.”

Chica je rekel, da podjetje prakticira poljedelstvo brez obdelave, kompostira obrezane veje in s tem kompostom pognoji zemljo.

Konji, koze in čebele podpirajo ekosistem, ki ločuje ogljik učinkoviteje kot monokulturna kmetija. (Foto: José María Chica)

Podjetje ima v oljčnih nasadih tudi koze, čebele in konje, ki jedo travo in naravno gnojijo drevesa.

"Seveda smo ekološki, zato ne uporabljamo nobenih insekticidov, pesticidov ali fungicidov,« je dejal, da je za vse to potrebno veliko energije.

Trajnost se nadaljuje v mlinu, ki vključuje sončne celice in se ponaša z najnovejšo tehnologijo za učinkovitejšo rabo energije. Podjetje je uporabilo tudi oljčne koščice kot biogorivo za ogrevanje vode, ki se uporablja v mlinu.

Trenutno Chica prodaja ogljične dobropise lokalnim španskim podjetjem, vključno s pomembnim naročilom za 4,000 v začetku tega leta, ko so krediti trgovali po 72 € (77.50 $) vsak.

Eden od izzivov prostovoljnih trgov so špekulacije. Cena ogljikovih dobropisov se je v zadnjem letu po znatnih dvigih zniževala, vendar Chica verjame, da bodo cene tudi v prihodnje rasle.

"Ljudje danes kupujejo ogljične dobropise, da bi jih prodali čez dve, tri ali štiri leta, ker je cena zdaj nižja, vendar [mislim], da bo v prihodnosti narasla,« je dejal.

Chica je dejal, da se po svojih najboljših močeh trudi, da ne bi prodal špekulantom, ki poskušajo kupiti kredite po nižji ceni in jih obdržati za preprodajo, ko cena naraste.

"Nočemo prodati nekomu, ki želi špekulirati z mojimi ogljičnimi krediti,« je dejal. ​,war"Prodajamo neposredno podjetjem, ki kompenzirajo svoje emisije, da so ogljično nevtralna.«

Dodaten prihodek, ustvarjen s prodajo ogljičnih dobropisov, je podjetju pomagal pri soočanju z izzivi prejšnje in trenutne žetve v Španiji, vendar je Chica dejal, da razlog, da je O.Live ekološki proizvajalec, presega dodatne prihodke.

O.Live običajno obira pet do šest milijonov kilogramov oljk. Lani so pridelali le milijon ton, letos pa pričakujejo dva milijona ton.

Visoka vročina v maju v času cvetenja je poškodovala drevesa tik pred cvetenjem, kar je povzročilo manjši pridelek.

"Za nas je trajnost zelo pomembna,« je dejal Chica. "[Biti ekološko] ne pomeni le gospodarskih koristi [prodaje ogljikovih dobropisov], temveč ustvarjanje okolja za moje otroke in otroke mojih otrok, da proizvajajo tudi ekološko ekstra deviško oljčno olje."