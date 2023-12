Slavimo zgodovinske oljke Južne Amerike

Medtem ko je oljka široko povezana s sredozemskim bazenom, ima globoke korenine tudi v Ameriki.

Prve oljke so prispele na celine s španskimi misijonarji in se uveljavile v številnih nekdanjih kolonijah, od Argentine do Kalifornije.

Vendar je bila zgodovina teh stoletij starih oljk v Južni Ameriki večinoma pozabljena, saj so jih po ocenah odstranili 70 odstotkov, da bi zasadili druge kulture.

Oglejte si tudi: Stoletja stari nasadi, obnovljeni in posekani v Trajanovi zgodovinski hiši

Sudoliva, organizacija, ki se ukvarja z dokumentiranjem in ohranjanjem stoletnih dreves v Ameriki in spodbujanje celinske kulture oljčnega olja, si prizadeva to spremeniti na drugi izdaji svojega natečaja dediščine oljk.

Ustanovitelj Gianfranco Vargas je povedal Olive Oil Times da je dogodek akademska in kulturna pobuda, ustvarjena leta 2017, ki si prizadeva ohraniti zdrava stoletna drevesa v regijah pridelave oljk v Ameriki.

Gianfranco Vargas s stoletnim drevesom, ki ga je posadil San Martin de Porres v Limi v Peruju (Foto: Eliete Vera)

Drevesa so nominirana za tekmovanje in jih ocenjuje žirija na podlagi njihove velikosti, zdravja in starosti, ki se določi z uporabo zgodovinskih dokumentov in neinvazivne Santanderjeve metode.

Santanderjeva metoda Metoda Santander, ki jo je razvil predsednik banke Santander Bank, ki je navdušen zbiralec oljk tisočletja, je neinvaziven postopek za ocenjevanje starosti oljk. Metoda uporablja laserje za merjenje polmerov in premerov oljčnega drevesa z različnih točk in na podlagi teh podatkov oceni, kako dolgo je drevo raslo.

Vendar je Vargas dejal, da je najpomembnejši kriterij kulturni in zgodovinski pomen stoletne oljke v regiji.

Veliki zmagovalec letošnjega tekmovanja je bila oljka Savona Heritage, ki se nahaja v dolini Azapa v severnem Čilu. Na podlagi zgodovinskih podatkov, ​,war"verjetno je bila posajena pred več kot 450 leti in velja za eno najstarejših oljk v Južni Ameriki,« je dejal Vargas.

Dejansko zgodovinski dokumenti kažejo, da je bilo drevo posajeno leta 1550, desetletje preden so mislili, da so oljke prispele v Južno Ameriko.

"Če imamo te podatke, je možno, da so oljke sadili v regiji v tistem času, preden je zgodovina pripovedovala o vstopu oljk v Peru, Čile in Argentino,« je dejal.

Natečaj je prejel tudi priznanje za oljko, posajeno v Mexico Cityju, ki velja za eno najstarejših v Ameriki.

Jorge Lombardi Arata z oljko Savona Heritage v čilski dolini Azapa (Foto: Eliete Vera)

"Glede na zgodovinske dokumente je [oljčno drevo Tláhuac Heritage] verjetno posadil misijonar Martín de Valencia in je morda eno prvih oljk, posajenih na ameriški celini, staro skoraj 500 let,« je dejal Vargas.

Na podlagi svojih raziskav je Vargas dejal, da so oljke v Novi svet iz verskih razlogov prinesli španski misijonarji.

Posledično je stoletna drevesa mogoče najti po vsej celini na mestih zgodovinskih misij, tudi v deževnem gozdu vzhodnega Peruja in gorah Kolumbije.

oglas

oglas

"Številni arhivi verskih redov navajajo prošnje za oljčno olje z nujnostjo, saj je najsvetejši zakrament za katoličane svetilka tabernaklja, ki predstavlja Božjo navzočnost,« je dejal Vargas.

"Cerkve so rekle, ​,war"potrebujemo oljčno olje; posaditi moramo oljke; potrebujemo ta izdelek, ker sicer nimamo božje prisotnosti,« je dodal.

Komercialno gojenje oljk se je začelo pozneje v južnem Peruju in severnem Čilu, kjer so drevesa uspevala v podnebju in tleh. Znane kot oljke Botija v Peruju in oljke Azapa v Čilu, sadje je bilo pobrano, ko je bilo zrelo in je postalo sestavni del lokalne prehranjevalne kulture.

Oglejte si tudi: Izdelava nagrajenega oljčnega olja iz kalifornijskih stoletnih dreves

Vargas pravi, da stoletna drevesa Južne Amerike pripovedujejo tudi zgodbo o neenakosti, ki je pestila celino.

Odkar so bila prva drevesa prinesena v verske namene, je španska krona staroselcem in kasneje zasužnjenim Afričanom prepovedala, da bi jih gojili. Vendar se je to spremenilo s komercializacijo dreves.

V ta namen je Sudoliva priznala oljko Don Eulogio Baltazar Chanes Heritage, ki se prav tako nahaja v Azapi, da bi preprečila pozabo dediščine neenakosti v regiji.

"Prepoznana je bila tudi oljka iz dediščine Don Eulogia Baltazarja Chanesa iz Azape, kjer je bila zelo pomembna hacienda, ki so jo sprva obdelovali domorodni ali avtohtoni sužnji, kasneje pa sužnji afriškega porekla,« je dejal Vargas.

"Ideja je, da to zgodovino ohranimo živo,« je dodal. ​,war"Naš naslednji cilj po tekmovanju je oblikovati pravila ali zakone v njihovo korist.«

Sudoliva sodniki merijo drevesa in uporabljajo zgodovinske dokumente, da potrdijo njihovo starost. (Foto: Eliete Vera)

Od leta 2017 je Sudoliva katalogizirala 51 stoletnih dreves v Ameriki in sodelovala z vladami v Argentini, Čilu, Mehiki in Peruju pri zakonodaji za zaščito dreves.

"V Peruju že imamo prvi zakon iz prejšnjega tekmovanja, ki ščiti stoletja stare oljke v regiji Moquegua,« je dejal Vargas.

"V Čilu smo na podlagi tega natečaja prejšnji teden že stopili v stik z zakonodajalci iz regije Arica, da bi sprejeli zakon o zaščiti oljk v dolini Azapa,« je dodal.

Sudoliva sodeluje tudi z vladama v Mehiki in Argentini, da bi zaščitila stoletna drevesa v obeh državah.

Drugi del strategije Sudolive je pomoč kmetom in drugim domačinom, ki skrbijo za stoletna drevesa, pri razvoju gastronomskega in kulturnega turizma okoli dreves.

Ker je bilo veliko dreves odstranjenih iz ekonomskih razlogov, je logično, da je ustvarjanje ekonomske vrednosti eden od načinov za zagotovitev njihove zaščite.

"Želimo, da je a ​,war"stoletnici oljčne poti,« je dejal. ​,war"To je delo, ki poteka tako, da je ta drevesna pot na koncu povezana z dvema vidikoma, verskim vidikom in gastronomskim vidikom, pri čemer gastronomski vidik temelji na regionalni kuhinji vsake države.«