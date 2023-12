Izdelava ekstra deviškega oljčnega olja iz sicilskega drevesa miru

Obiranje oljke miru v Palermu na Siciliji je potekalo nekaj tednov po tem, ko jo je regionalni nadzornik razglasil za kulturni spomenik.

Poklon sodniku in tožilec Paolo Borsellino, ki velja za eno najpomembnejših osebnosti v boju proti organiziranemu kriminalu v Italiji in po svetu, drevo stoji kot simbol preporoda, solidarnosti, miru, državljanske zavezanosti in pravičnosti.

"To drevo dobiva vedno večji družbeni pomen, zato smo se zavezali, da ga zaščitimo z institucijami,« je povedala Francesca Grasta, soustanoviteljica študijskega centra Paolo in Rita Borsellino. Olive Oil Times.

"Pred nekaj leti smo začeli zbirati oljke, ki smo jih predelali za namizno porabo in dali skupnosti,« je dodala. ​,war"To je drugo leto, da izdelujemo ekstra deviško olivno olje ki je tudi podarjeno. Res, oljka miru pripada skupnosti.«

Oljka miru je bila zasajena na kraju atentata protimafijskega tožilca Paola Borsellina leta 1992. (Foto: Študijski center Paolo in Rita Borsellino)

Borsellino je bil vključeno na seznamu junakov revije Time 2006 skupaj s kolegom in tesnim prijateljem Giovannijem Falconejem. Skupaj sta sodelovala v boju za pravico in bila oba umorjena v nekajmesečnem atentatu v mafijskih terorističnih napadih.

Sodnik je bil 19. julija 1992 ubit v avtomobilu bombi na ulici Via D'Amelio v Palermu, blizu hiše svoje matere Marie Pie Lepanto, skupaj s petimi varnostniki, Agostinom Catalanom, Walterjem Eddiejem Cosino, Emanuelo Loi, Claudio Traina in Vincenzo Fabio Li Muli. Vsi so bili odlikovani z zlato medaljo za državljansko hrabrost.

"Ideja o zasaditvi oljke se je porodila iz Piine želje,« je povedal Grasta. ​,war"V naslednjih mesecih je obstajala možnost, da bi na mestu napada postavili spominsko obeležje, a ji je Pia med pogovorom s hčerko Rito zaupala, da želi ta tragični dogodek povrniti z nečim, kar predstavlja življenje, torej drevo in posebej oljka zaradi njenega pomena miru.«

Trgatev pri oljki miru v Palermu (Foto: Študijski center Paola in Rite Borsellino)

"Zelo si je želela, da bi to mesto postalo kraj življenja in miru,« je dodala. ​,war"Rita je dodala, da bi bilo še bolj pomembno, če bi prihajalo iz Betlehema.«

Predlog za posaditev drevesa je bil sprožen skupaj s peticijo za zbiranje podpisov. Kar 20,000 podpisov iz Italije in tujine je hitro prispelo v Palermo in postopek je stekel.

Nevladna organizacija International Cooperation South South (CISS) je pomagala vzpostaviti prve stike, nato pa je mirovno gibanje Palestincev in Izraelk podprlo organizacijo in se dogovorilo s salezijansko skupnostjo doline Cremisan v Betlehemu – rastlina prihaja iz zemljišča samostana, kjer italijanski menihi že od 1800. stoletja pridelujejo oljčno olje iz starih oljčnih dreves.

Leto kasneje so med slovesnostjo ob prvi obletnici dogodka brezno, ki jo je povzročila eksplozija, zasuli z zemljo in zasadili oljko miru.

"Sadika je prispela z letalom, zaradi varnosti pa ni bilo mogoče niti zadržati grude zemlje okoli korenin,« je povedal Grasta. ​,war"Resnici na ljubo je bilo videti tako krhko, da si nihče ni mislil, da bi lahko preživelo ali uspevalo sredi mestnih stavb.«

"Pa vendar je danes lepo in cvetoče,« je dodala. ​,war"V njegovih podružnicah skozi vse leto potekajo številni dogodki visoke družbene vrednosti, vključno z dejavnostmi s študenti, ki prihajajo iz vse Italije in tujine, ki jih študijski center redno gosti.«

Vsako jesen lokalna zadruga pobere in zmelje oljke, preden dobljeno oljčno olje vrne skupnosti. (Foto: Študijski center Paolo in Rita Borsellino)

Obiranje oljk je postalo srčen dogodek. Sadje skrbno poberejo ročno in dostavijo v mlin v Corleoneju, ki zaposluje delavce zadruge Lavoro e non solo, ki upravlja mafiji zasežena zemljišča.

"Zadruga nam pomaga pri žetvi, pri kateri sodelujejo tudi državni uslužbenci študijskega centra in več drugih skupin prostovoljcev,« je povedal Grasta. ​,war"Emanuele Filiberto, eden od Borsellinovih varnostnikov, ki tistega dne ni bil v službi, sodeluje vsako leto.”

"Dnevi obletnice napada so vrhunec letnih aktivnosti,” je dodala. ​,war"Noč preživimo v molitvi, zjutraj pa z otroki iz predmestja Palerma obarvamo ulico, jo poživimo s plesom okoli drevesa, glasbo in gledališkimi aktivnostmi.«

"Trgatev je s svojo atmosfero navdušenja in sodelovanja še en velik skupnostni dogodek, ki nam pomaga izpolniti Piino željo, da je to kraj življenja,« je zaključil Grasta.