Po velikih žetvah močno nižji donos v Argentini

Začetek obiranja leta 2024 v Argentini se hitro približuje, pridelovalci v glavnih oljkarskih regijah v državi, vključno z La Riojo in San Juanom, se pripravljajo na razočarajoč pridelek.

Medtem ko uradni podatki niso bili objavljeni, je Argentinska oljčna federacija (AOF) ocenila, da je najpomembnejša država proizvajalka oljčnega olja zunaj sredozemskega bazena. proizvedenih 35,000 ton oljčnega olja v letu 2023.

Ta letina bo verjetno slabša od prejšnje zaradi podnebnih dejavnikov in ker bi to moralo biti ​,war " izven leta« v primerjavi z lanskim letom. - Guillermo Kemo, komercialni direktor, Solfrut

Nekateri so pričakovali, da bo letošnji pridelek padel v skladu s povprečjem prejšnjega leta ​,war"izvenletne letine – približno 27,000 ton – medtem ko so drugi pričakovali, da se bo še zmanjšala.

"Žetev leta 2024 bo kratka, z ocenjenim 40-odstotnim zmanjšanjem proizvodnje v primerjavi z lanskim letom,« je povedal Julián Clusellas, predsednik Valle de la Puerta in član upravnega odbora AOF. Olive Oil Times.

Clusellas s sedežem v La Rioji, največji regiji za proizvodnjo oljčnega olja v državi, je navedel številne nasade, ki vstopajo v ​,war"izven leta« v njihovem naravnem izmeničnem ciklu rodnosti kot glavni razlog za nižji pričakovani pridelek.

"Bila so tri zaporedna leta dobre letine, zato bo letos slaba letina,« je dodal.

V sosednjem San Juanu je Guillermo Kemp, komercialni direktor iz Solfruta in še en član upravnega odbora AOF, se je strinjal s Clusellino napovedjo pridelka in dodal, da so se nekatere regije za gojenje oljk v Argentini soočile tudi s slabimi vremenskimi razmerami.

"Ta letina bo verjetno slabša od prejšnje zaradi podnebnih dejavnikov in ker bi to moralo biti ​,war"izven leta' v primerjavi z lanskim letom, kar je bilo zelo dobro,« je dejal Kemp. ​,war"Podnebni dejavniki so bili v bistvu pomanjkanje mrzlih ur na severu – na primer v Chilecito, La Rioja – in ravno nasprotno, v San Juanu smo imeli težave z zmrzaljo.«

Leta in leta Oljke imajo naravni cikel izmeničnih let visoke in nizke pridelave, znan kot ​,war"v letih« in ​,war"izven leta« oz. V medletnem obdobju oljke rodijo večjo količino plodov, kar posledično poveča pridelavo oljčnega olja. Nasprotno, an ​,war"izven leta« je značilen zmanjšan pridelek oljk zaradi stresa iz prejšnjega ​,war"na leto.” Proizvajalci oljčnega olja pogosto spremljajo te cikle, da bi predvideli in načrtovali razlike v proizvodnji.

Victoria Mercado, generalnega direktorja El Mistola, drugi producent iz San Juana, se je strinjal, da je pomanjkanje hladnih ur v nekaterih delih Argentine poslabšalo že tako pričakovano nizko letino.

(Foto: El Mistol)

"S tem vprašanjem globalnega segrevanja smo pozimi imeli nekaj ur mraza z majhno toplotno amplitudo,« je dejala. ​,war"Posledično oljke niso mogle obroditi dovolj maščobe, da bi letos dosegle najboljše pridelke.«

Bolj južno v Mendozi je situacija nekoliko drugačna. Provinca, ki je sinonim za pridelavo vina, je odgovorna za manj kot desetino argentinskega oljčnega olja, pri čemer proizvajalci pričakujejo, da bo letina leta 2024 podobna ali večja kot leta 2023.

Mario Bustos Carro, generalni direktor zunanjetrgovinske zbornice Cuyo s sedežem v Mendozi, je povedal Olive Oil Times da je provinca leta 2,500 pridelala približno 2,800 do 2023 ton oljčnega olja.

"[Stanje v oljčnih nasadih je] zaenkrat malo boljše kot lani," je dejal. ​,war"V Mendozi se obiranje oljk za olje začne konec aprila, v začetku maja, januar in februar pa sta čas neurij s točo.«

"Zabeleženih je že nekaj zelo močnih, ki bi lahko ob ponovitvi vplivale na količino in kakovost pridelave,« je dodal in poudaril, da je še prezgodaj govoriti, kako se bo odvijala letina.

Poleg podnebnih izzivov pridelovalci oljčnega olja pričakujejo tudi povečanje proizvodnih stroškov pred žetvijo, ko je nedavno izvoljena argentinska vlada odpravila subvencije za elektriko in gorivo, da bi jih zmanjšala divja inflacija in umeriti gospodarstvo.

Medtem ko bo zmanjšanje proizvodnje in naraščajoči stroški kratkoročno otežili proizvodnjo oljčnega olja, je Clusellas dejal, da bodo proizvajalci obvladali še ena slaba letina v Španiji in visoko mednar cene oljčnega olja.

Poraba v Argentini ostaja precej nizka, pri čemer Mednarodni svet za oljke ocenjuje, da bo domači vnos oljčnega olja dosegel 7,500 ton v pridelovalnem letu 2022/23 (ki se je končalo oktobra) ali približno 250 mililitrov na prebivalca.

Posledično se večina proizvodnje države izvozi v Brazilijo, Evropo in ZDA iz pristanišča Buenos Aires. MOK je v letih 26,500/2022 predvideval pošiljke argentinskega oljčnega olja v tujino na 23 ton.

"Na srečo smo imeli leta 2023 zelo dobro letino z dobrimi cenami oljčnega olja,« je dejal Clusellas. ​,war"Zato so oljkarji kar dobrega zdravja.«

Vendar je opozoril, da bi bila povprečna ali velika letina v Španiji v pridelovalnem letu 2024/25 katastrofalna za argentinske proizvajalce. ​,war"Če bo letina v Španiji zelo dobra, bodo cene padle, argentinski proizvajalci pa bodo izgubili dobičkonosnost,« je zaključil Clusellas.