Vročina in vinska muha ovirajo žetev v Peruju in severnem Čilu

Neverjetno toplo vreme je povzročilo napad sadne mušice brez primere in zmanjšalo že tako slabe obete za letino v severnem Čilu in južnem Peruju.

"Kuga sredozemske sadne muhe povzroča opustošenje na severu Čila in jugu Peruja,« je dejal Máximo Karl Paniagua, direktor združenja pridelovalcev oljk Azapa Valley v severnem Čilu.

Ko se razvije El Niño in so ti čezmerni vročinski valovi, se povečajo pogoji za razmnoževanje in širjenje sredozemske vinske mušice in drugih škodljivcev. - Gianfranco Vargas, predsednik, Sudoliva

Invazivna vrsta – bližnji sorodnik oljčna sadna muha – hrani se z več kot 200 različnimi vrstami sadja in zelenjave. Medtem ko so citrusi in koščičasto sadje njen najpogostejši vir hrane, je znano, da samice plenijo oljke.

Karl je opazil dokaze o tem, da so sredozemske vinske mušice začele napadati nekatera oljčna drevesa v regiji, pri čemer so večjo prisotnost opazili pri drevesih, ki so obrodila zelo malo sadov in so ostala nepobrana.

Oglejte si tudi: Oljčna čipkasta žuželka prispeva k težavam žetve avstralskih kmetov

Karl in Gianfranco Vargas, perujska proizvajalca oljčnega olja in predsednika kulturnega društva Sudoliva, sta širjenje sredozemske vinske mušice pripisala nenavadno toplemu vremenu, ki ga povzroča El Niño.

"Ko se razvije El Niño in so ti čezmerni vročinski valovi, se povečajo pogoji za razmnoževanje in širjenje sredozemske vinske mušice in drugih škodljivcev,« je dejal Vargas.

Karl je dodal, da toplejše vreme povečuje možnost, da bo večji del ličink sadne mušice dosegel zrelost in se lahko razmnoževal.

Nedavni vročinski val v regiji je dodatno oviral perujsko letino oljk, pri čemer se pričakuje, da bo proizvodnja padla pod Predvidoma 700 do 1,000 ton pred nekaj meseci, tik pred začetkom žetve.

"Letina je bila zelo slaba,« je dejal Vargas. ​,war"Sprva smo pričakovali, da bomo pobrali 10 odstotkov običajne količine. Zdaj pričakujemo petodstotni pridelek.«

Čeprav so bile visoke temperature glavni vzrok za zmanjšanje proizvodnje, je Vargas zaskrbljen tudi zaradi vpliva napadov sredozemske vinske mušice, zlasti na stoletnica regije.

"Nazadnje se je sredozemska vinska muha v Peruju zgodila med letoma 1925 in 1940. V Tacni okužbe niso mogli obvladati in so morali posekati oljke,« je dejal. ​,war"Zato v Tacni v Peruju ne najdete več stoletij starih oljk, kot jih lahko vidite v Arici.”

Medtem ko so prejšnji cikli El Niño povzročili majhno okužbo s sredozemsko vinsko mušico v severnem Čilu, je Karl dejal, da so bili vsi hitro nadzorovani.

Dodal je, da je Čile pred tem izpeljal dolgoročni načrt in prišel do točke, ko je vinska mušica v državi izumrla. Nekateri ocenjujejo, da bo trajalo pet let za obvladovanje trenutne okužbe.

"Čile je dosegel cilj, a se je od takrat spotaknil,« je dejal. ​,war"Oblasti so sprostile vzpostavljene sisteme za nadzor nad sredozemsko vinsko mušico.«

Prepričan je, da morajo oblasti in kmetje odločno ukrepati, preden oljke avgusta začnejo cveteti, da bi se izognili še enemu slaba letina in nadaljnje širjenje škodljivca.

Karla skrbi tudi, da se bo sredozemska sadna mušica, če okužbe ne bomo hitro omejili, razširila v središče države, kjer pridelajo večino čilskega oljčnega olja.

oglas

Po besedah ​​Karla je čilskim oblastem pred tem uspelo odstraniti sredozemsko sadno mušico tako, da so hodili od enega oljčnega nasada do drugega in uporabljali tretmaje za ubijanje muh.

Oblasti so poskušale nadzirati okužbo tudi z obsevanjem sredozemskih vinskih mušic v ujetništvu in izpuščanjem v doline. Obsevane muhe so sterilne, ideja pa je, da se bodo parile z drugimi muhami, da bi proizvedle jajčeca, ki se ne bodo nikoli izlegla.

Trenutno lahko Čile obseva 14 milijonov muh na mesec, vendar Karl ocenjuje, da morajo oblasti dvigniti ta prag na 30 milijonov za obvladovanje okužbe.

Na podlagi dokazov, ki jih je videl, Karl verjame, da ta okužba izvira iz citrusov in tropskega sadja, pridelanega v severnem Peruju, in se je razširila v južni Peru in severni Čile z nezakonitim tihotapljenjem sadja in zelenjave.

"Obstaja več kot 100 neformalnih cest, ki prečkajo mejo s Čilom, kjer ni kontrol in prihaja blago, zlasti sadje, in to je povzročilo problem, ki ga doživljamo danes,« je dejal.

Karl verjame, da bi več ljudi, ki varujejo mejo, lahko pomagalo pri zatiranju tihotapstva, vendar je dejal, da bodo zaradi osnovnih gospodarskih razmer prodaja nezakonito pretihotapljenega perujskega sadja na čilskih trgih vedno bolj donosna.

Medtem se izvajajo podobni ukrepi za izkoreninjenje sredozemske sadne mušice v južnem Peruju; Karl je dejal, da ti programi niso bili povsem uspešni, kar je situacijo še poslabšalo.

"Za nas je pomembno, da tesno sodelujemo z našimi perujskimi kolegi, da bi izkoreninili sredozemsko vinsko muho v vsaki dolini,« je dejal.